Akademia Sant’Anna trova il suo title sponsor nel Gruppo Formula 3

Il gruppo già sponsor della società sportiva da tre anni fa un ulteriore passo, a breve il calendario con la prima giornata fissata per lunedì 6 ottobre

MESSINA – Una nuova pagina si apre nella storia di Akademia Sant’Anna. Nella prestigiosa sede del Gruppo Formula 3, azienda di riferimento del territorio, è stato ufficialmente annunciato un accordo destinato a segnare il futuro della società sportiva messinese: il Gruppo Formula 3, già partner di Akademia negli anni passati, sarà il nuovo title sponsor della squadra.



Un legame che si rafforza tra due realtà unite da valori comuni e da una visione condivisa di crescita, radicamento e responsabilità sociale. In un periodo storico segnato da incertezze economiche, la scelta della famiglia Caselli – da sempre vicina allo sport e attenta al tessuto sociale locale – rappresenta un segnale forte e concreto.



Alla presentazione dell’accordo sono intervenuti il presidente di Akademia Sant’Anna, Fabrizio Costantino, e i dirigenti Giacomo e Giovanni Caselli, proprietari del Gruppo unitamente al padre Antonio. Ricordiamo che quest’ultimo ricopre, nell’organigramma del club, il ruolo di vicepresidente.

Costantino: “Grande sensibilità per questa società”

“Oggi è una giornata importante – ha dichiarato il presidente Costantino – non solo dal punto di vista dei rapporti splendidi, amichevoli e di grande stima reciproca che ci sono con Giovanni, Giacomo e Antonio Caselli. Oggi è il giorno della presentazione del nuovo title sponsor, che testimonia un ulteriore gesto di grande sensibilità nei confronti di questa società sportiva. Il Gruppo Formula 3 è da tre anni presente accanto a noi in tutte le sfide e oggi rafforziamo ancora di più questa partnership che non ha solo un significato economico, ma è anche la prova credibile di un progetto sposato nella sua totalità. Ringrazio personalmente il vicepresidente Antonio Caselli, che oggi non può essere qui perché fuori Messina, ma anche Giovanni e Giacomo per questa partnership di grande rilievo che consentirà anche di associare il nome del Gruppo Formula 3 a quello della squadra nella prossima stagione”.

La famiglia Caselli a fianco dello sport

Per la famiglia Caselli non è solo un investimento economico. Aver associato il proprio nome a quello di Akademia corrisponde ad una dichiarazione di intenti. “E’ vero – ci da conferma Giovanni – Mi piace raccontare con onestà che, in occasione della finale dello scorso anno, parlando con mio fratello, ho espresso il desiderio, qualora fossimo saliti in A1, di chiamare la squadra Gruppo Formula 3. Non abbiamo vinto, però, chiamarla così, sarà di buon auspicio per la prossima stagione, per cercare insieme di fare benissimo quest’anno”.

La bellezza di vedere crescere un progetto sportivo che ormai è parte della famiglia; è questo il primo aspetto su cui passa un colpo di evidenziatore Giacomo: “Bellissimo. Ricordo quando Fabrizio ha fondato la società e ci è venuto a trovare; sono trascorsi tanti anni ormai. Allora, come oggi accade nelle visite di tante altre aziende, non si è concretizzata la sponsorizzazione. Evidentemente, non era ancora il momento giusto per incrociare le nostre strade. A distanza di qualche anno, però, per la bravura di Fabrizio, per la crescita societaria, per il sogno di mio padre di partecipare ad un progetto che avesse al centro una squadra di pallavolo, questo matrimonio si è celebrato. È iniziata una nuova vita insieme e oggi sta crescendo e si consolida sempre di più. Quindi, direi che è davvero molto bello portare avanti questo progetto insieme”.

A breve il calendario della nuova stagione di Akademia

Intanto, la Lega Volley Femminile ha reso noto che, martedì 5 agosto, saranno pubblicati i calendari della prossima serie A2. Come per la A1, inoltre, l’inizio del campionato avverrà con il tradizionale Monday Night, fissato per lunedì 6 ottobre, “una scelta necessaria – così riporta il comunicato di Lega – a causa del calendario internazionale, che non ha reso possibile l’avvio nel weekend precedente”.

“Poi – prosegue la nota – diciotto giornate (con due di riposo a squadra nel girone da nove) fino al weekend del 18 gennaio, che chiuderà la prima fase del campionato. Confermata la formula della Coppa Italia, che vedrà le prime quattro squadre di ciascun girone affrontarsi al termine del girone d’andata in Quarti incrociati (17 dicembre), Semifinali (7 gennaio) e Finale, nella stessa data della Final Four di Serie A1 (25 gennaio). Ripresa del campionato fissata al 1 febbraio con la Pool Promozione e la Pool Salvezza (clicca qui per la formula e il nuovo sistema di punteggio), che si chiuderanno rispettivamente nel weekend del 21-22 marzo, con la prima promossa in A1, e in quello del 4-5 aprile, con le tre retrocessioni. Dall’ultima settimana di marzo via infine ai Playoff Promozione, dai quarti fino all’eventuale Gara 3 di Finale, in programma tra il 25 e il 26 aprile”.