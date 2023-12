Al Comune la consegna degli immobili confiscati alla mafia, alla presenza della prefetta Di Stani - Tempostretto

L'appuntamento mercoledì 20 dicembre a Palazzo Zanca, con l'obiettivo di far diventare quei beni sottratti alla criminalità strutture di legalità

MESSINA – Mercoledì 20 dicembre, alle 9.30, nel salone delle Bandiere a palazzo Zanca è stato convocato un incontro, presenti il sindaco Federico Basile e l’assessore ai Rapporti con la Patrimonio Messina Spa Roberto Cicala, cui prenderanno parte i soggetti giuridici comunità, enti, associazioni e organizzazioni di volontariato che hanno presentato manifestazioni di interesse in merito all’Avviso pubblico indetto dalla Patrimonio Messina per l’assegnazione in concessione d’uso a titolo gratuito di immobili confiscati alla criminalità organizzata. Nel corso dell’appuntamento, alla presenza della prefetta Cosima Di Stani, si procederà alla cerimonia di consegna agli assegnatari degli immobili tolti al patrimonio della mafia, con l’obiettivo di diventare strutture della legalità con finalità sociali attraverso attività progettuali a servizio del territorio comunale.