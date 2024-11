Al maestro pasticcere Lillo Freni un premio speciale dal Gambero Rosso

Ha ricevuto il riconoscimento per la "valorizzazione delle produzioni territoriali"

MESSINA – Il pasticcere Lillo Freni, un’eccellenza della cucina nostrana e ambasciatore del gusto messinese, ha ricevuto uno dei premi più prestigiosi e ambiti della guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso, presentata nei giorni scorsi al Palazzo di Varignana, in provincia di Bologna. Gli è stato riconosciuto il premio speciale per la “valorizzazione delle produzioni territoriali”, riconoscimento che suggella il lavoro condotto dal maestro della tradizione dolciaria siciliana per la promozione di Messina e della Sicilia.

Freni: “Un premio per un percorso avviato da bambino”

Freni ha affermato: “Ringrazio il Gambero Rosso per aver prestato attenzione alla nostra attività. Questo premio per me rappresenta il riconoscimento assoluto ad un percorso che ho iniziato da bambino, frequentando il laboratorio di mio padre, e che continuo a tutt’oggi con tenacia, cercando di perseguire e ribadire il mio pensiero: il ‘nuovo’ oggi è anche la capacità di proporre o riproporre quei prodotti tipici del territorio che ci legano fortemente alla storia culturale e tecnica della nostra tradizione, e che trovano ampio consenso tra i clienti che ne apprezzano la ricerca e la qualità”.

La recensione

Nella sua recensione, il Gambero Rosso ha scritto: “L’insegna è di lungo corso, fondata oltre 60 anni fa da Giuseppe Freni, e oggi egregiamente condotta dal figlio Letterio, per tutti Lillo, che dal padre ha ereditato l’amore per il mestiere e per la tradizione. Pasticcere, studioso dell’alimentazione, scrittore, sommelier, Ambasciatore del Gusto, Freni è un appassionato conoscitore della pasticceria messinese e di quella moderna. Vero cultore della pasticceria locale e della sua storia, Freni la celebra in un’offerta di livello, dove la tecnica moderna è al servizio di grandi materie prime, preferibilmente locali. Tra gli imperdibili, la cassata e i cannoli, la sublime pignolata, ma anche le paste di mandorla, il torrone gelato e i biscottini, come nzuddi, piparelli e i biscotti Napoli. Interessanti i dolci da calendario: zeppole con ricotta o crema e sfingi al riso a San Giuseppe, Nipitiddata (dolcetto di frolla con confettura, cioccolato, spezie, fichi e frutta secca) per l’Immacolata, la stella natalizia, l’agnellino e il tronchetto pasquali. Anche gelato, schiumoni, semifreddi e granite”.

La guida Pasticceri & Pasticcerie 2025 di Gambero Rosso, oltre al premio speciale, ha assegnato al pastry chef messinese 2 torte con un punteggio di 83/100.