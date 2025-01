Al Verona Trento inaugurata l’aula immersiva: il provveditore Zingales al taglio del nastro

MESSINA – È stato il provveditore agli studi di Messina Leon Zingales ad affiancare la preside Simonetta Di Prima e i vicepresidi Eliana Bottari e Roberto Cardullo al taglio del nastro dell’aula immersiva dell’istituto Verona Trento. Gli studenti e gli insegnanti, da anni, avranno a disposizione un’area realizzata con i fondi Pnrr Labs e situata nel piano rialzato dell’ala A dell’edificio scolastico. Si tratta di uno spazio di 60 metri quadri circa, con le pareti a fungere da schermi di proiezione in grado di creare un’esperienza immersiva e coinvolgente.

Zingales: “Apprendimento stimolante e interattivo”

L’uso delle aule immersive si fa sempre maggiore in tutta Italia perché queste permettono agli alunni di interagire e sentirsi maggiormente coinvolti con i contenuti multimediali didattici mostrati. Si tratta di un altro modo per stimolare gli studenti e rendere le lezioni più emotivamente coinvolgenti. Il provveditore di Messina, Leo Zingales ha commentato: “L’Istituto Verona Trento è tra le prime scuole a dotarsi di un’aula immersiva, e con una visione rivolta al futuro dell’istruzione, ha deciso di implementare metodologie innovative e spazi educativi all’avanguardia, per garantire agli studenti un ambiente di apprendimento stimolante e interattivo, dove la tecnologia incontra la didattica tradizionale, promuovendo così un approccio più coinvolgente e multidimensionale”.

Di Prima: “Preparare gli studenti alle sfide del mondo moderno”

La dirigente scolastica Simonetta Di Prima ha sottolineato “l’importanza di avere un’aula immersiva così grande e attrezzata all’interno dell’istituto”, evidenziando come “questa innovativa struttura non solo favorisce un apprendimento esperienziale e coinvolgente, ma permette anche agli studenti di sviluppare competenze digitali e collaborative, preparandoli così ad affrontare le sfide del mondo moderno in modo efficace e creativo”. La vicepreside Eliana Bottari ha affermato che “l’utilizzo dell’aula immersiva rappresenta un’opportunità straordinaria per arricchire il processo didattico, poiché consente agli studenti di esplorare contenuti in modo interattivo, stimolando la loro curiosità e la loro motivazione, mentre sviluppano competenze cruciali per il loro futuro”.