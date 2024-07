Al via il V Palio scalettese: frazioni in gara animate dalla voglia di stare insieme

Guidomandri Superiore punta a confermare il titolo per il terzo anno consecutivo. Giochi e divertimento fino al 7 agosto

SCALETTA ZANCLEA – Scatta domani, venerdì 26 luglio, la quinta edizione del Palio delle Frazioni, un evento fortemente voluto e organizzato dall’Amministrazione comunale in sinergia con la Pro Loco Scaletta Zanclea e il Team Scaletta, reso possibile grazie all’impegno e la dedizione di tanti volontari che compongono lo staff, con il supporto dell’Aics.

Il Palio delle Frazioni è molto più di una semplice competizione: è una celebrazione del fair play, della condivisione e della gioia di stare insieme. Un’occasione unica per riunire bambini, ragazzi, adulti e spettatori, in giornate di giochi senza frontiera che animano Scaletta Zanclea.

Le quattro squadre in gara, ognuna rappresentante una frazione del paese, si sfideranno in prove all’insegna del giusto agonismo. “Questo spirito di competizione sana e rispettosa – spiegano gli organizzatori – è alla base del nostro evento, dove la voglia di vincere si unisce al divertimento e al piacere di condividere momenti indimenticabili. Organizzare tutto questo non è affatto facile, ma diventa possibile in quanto prevale sempre la voglia di condivisione di divertirci insieme e di fa brillare i nostri giovani partecipanti”.

Alla quinta edizione del Palio scalette parteciperanno 100 ragazzi dai 14 anni in su divisi in 4 squadre, ognuna rappresenta una frazione: squadra blu frazione Guidomandri Superiore guidata da Anna Fleres, che proveranno a vincere la terza coppa consecutiva; squadra rossa Scaletta Superiore guidata da Giovanni Manganaro; squadra gialla Scaletta Marina guidata da Lorenzo Pagliuca; squadra verde Guidomandri Marina capitanata da Gabriele Parisi.

Due giornate dalle manifestazione, che si svolgerà dal 26 luglio al 7 agosto, saranno dedicate ai più piccoli con lo svolgimento del Palio junior.