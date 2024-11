Alberto Smedile e la missione a Bogotà: il summit per l’espansione di “BIoil Nuovo Mondo”

Redazionale

REDAZIONALE – Il prossimo 22 novembre, presso l’hotel CentralX 21 di Bogotà, Alberto Smedile parteciperà a un summit con i principali produttori colombiani per esplorare le possibilità di espansione di “BIoil Nuovo Mondo”, un olio motore multifunzionale destinato non solo ai motori automobilistici, ma anche a quelli nautici, agricoli e industriali. Nato dalla collaborazione con ENI, “BIoil Nuovo Mondo” è un prodotto che punta a coniugare alte prestazioni e sostenibilità, rappresentando una risposta innovativa alla crescente domanda di oli di qualità nel mercato sudamericano.

Un summit strategico

Nel cuore di Bogotà, l’hotel CentralX 21 ospiterà questo incontro strategico con i produttori colombiani. Smedile punta a costruire una rete commerciale solida e radicata che consenta a “BIoil Nuovo Mondo” di penetrare capillarmente nel mercato colombiano e in tutto il Sud America. L’olio motore è progettato per rispondere alle esigenze dei settori automobilistico, agricolo e nautico, essenziali per l’economia della regione.

Un’opportunità di interscambio

Il summit vedrà anche la partecipazione di rappresentanti dell’amministrazione colombiana, interessati a favorire la cooperazione economica tra Colombia e Italia. La loro presenza apre nuove prospettive di scambio commerciale, con l’obiettivo di potenziare la circolazione di prodotti e tecnologie tra i due Paesi, creando valore economico e posti di lavoro in ambito internazionale.

L’interesse dei commercianti di preziosi

Tra i partecipanti al summit vi saranno anche alcuni commercianti di preziosi, che vedono nel mercato degli oli motore un’opportunità di diversificazione. Provenienti da un settore tradizionalmente legato ai beni di lusso, questi imprenditori cercano nuove opportunità di investimento e desiderano esplorare un mercato in espansione come quello dei lubrificanti, potenzialmente in grado di generare un flusso di entrate aggiuntivo.

L’impegno ambientale: un colpo basso alla plastica

Nella sua visione mondiale, Alberto Smedile è determinato a ridurre l’impatto ambientale della produzione e distribuzione di “BIoil Nuovo Mondo”. Uno degli obiettivi principali è quello di eliminare completamente la plastica dall’imbottigliamento del prodotto. Questo impegno rappresenta un passo fondamentale nella transizione verso soluzioni più sostenibili, cercando alternative che limitino l’inquinamento plastico e migliorino l’impatto ambientale del settore.

L’importanza dei punti di riferimento locali

Per garantire un’efficace penetrazione nel mercato, Smedile è consapevole dell’importanza di stabilire dei punti di riferimento locali che possano facilitare l’adattamento del prodotto alle dinamiche colombiane. Questi contatti garantiranno la gestione ottimale delle operazioni di distribuzione e vendita, mantenendo alta la qualità del servizio.

Il summit del 22 novembre al CentralX 21 sarà dunque un’occasione cruciale per “BIoil Nuovo Mondo” e il team di Alberto Smedile per consolidare la loro presenza in un mercato promettente. Grazie al supporto di ENI e a una visione che sposa innovazione e sostenibilità, Smedile mira a portare il marchio verso nuove sfide e successi internazionali.