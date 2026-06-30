Alla festa della Scc Messina premiato Totò Cocuzza

L'ex calciatore biancoscudato è stato l'ospite d'onore alle festa del primo anno della Società Cooperativa Calcio Messina

MESSINA – La Festa della Società Cooperativa Calcio Messina, domenica sera al Marullo, è stata partecipazione, sorrisi, campo, memoria, condivisione e passione giallorossa. Un primo compleanno vissuto con chi ha scelto di credere in questo progetto e con chi continua a immaginare un futuro da costruire, passo dopo passo, insieme. Grazie ai soci, ai tifosi, agli amici e a tutte le persone che hanno reso speciale questa giornata.

Premiato Totò Cocuzza

Durante la Festa della Cooperativa è stato premiato Salvatore “Totò” Cocuzza, una figura che appartiene alla storia del Messina Calcio e al cuore di tanti tifosi giallorossi. Un momento speciale, reso ancora più bello dalla presenza di sua moglie e della sua famiglia, che hanno condiviso con la cooperativa la giornata.

“A Totò – scrive la Cooperativa – va il nostro grazie per la disponibilità, la presenza e l’emozione che ha saputo regalarci. Alla sua famiglia il nostro abbraccio sincero. La memoria giallorossa vive anche attraverso questi incontri: nei volti, nei racconti, negli applausi e nel senso di appartenenza che continua a unire generazioni diverse sotto gli stessi colori”.