Allagamenti anche a Santa Lucia sopra Contesse

Il consigliere Lanfranchi: "S'intervenga sulla manutenzione"

MESSINA – Allagamenti oggi anche a Santa Lucia sopra Contesse per il maltempo. “Come il video inviato dimostra, questa è la situazione in via Antonio Scopelliti. I residenti sono stanchi. Più volte ho segnalato il problema, almeno da tre anni, agli uffici e all’amministrazione comunale. Aspettiamo che ci sia qualche morto prima d’intervenire? L’acqua ha inondato le abitazioni circostanti. Tutto ciò si verifica perché non puliscono un canalone di scolo che arriva dall’autostrada e tutti i tombini sono strapieni di terra”, dichiara il consigliere Salvatore Lanfranchi, della seconda Circoscrizione.

