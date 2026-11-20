I cantieri da 6 milioni di euro al via lunedì 23 novembre, mentre il 24 novembre scadono le offerte per le 4 gare da 13 milioni

Il piano di rifacimento dell’asfalto a Messina prende il via da lunedì 23 novembre con il primo filone di interventi, finanziato con 6 milioni di euro tramite Cassa depositi e prestiti. L’avvio riguarda l’area tra Marotta e Curcuraci, nella 6° Circoscrizione, dove l’ordinanza viabile numero 1823 del 17 novembre 2026 dispone limitazioni a sosta e transito veicolare dal 23 novembre al 1 dicembre 2026, dalle 7,30 alle 17, per i lavori di ripristino della pavimentazione stradale nelle vie San Giuseppe, Sacerdote Lembo e dei Bianchi, nella fascia oraria indicata tra le 8 e le 17.

Le altre circoscrizioni e i cantieri già avviati

Dopo la partenza nell’area di Curcuraci, gli interventi dovrebbero estendersi alla 3° Circoscrizione a Camaro e, in parallelo, alla 1° Circoscrizione nella zona di Galati. L’impostazione complessiva poggia su cinque diversi appalti affidati ad altrettante imprese, in gran parte provenienti dall’Agrigentino, con una singola commessa per circoscrizione salvo due eccezioni: la 4° Circoscrizione centrale, interessata da interventi con modalità differenti, e la 7° Circoscrizione, accorpata alla 6°.

Restano attivi, con residui di vecchi appalti, i cantieri sulle strade a monte di piazza San Vincenzo e lungo la statale 114 tra Larderia e l’incrocio per Santa Lucia sopra Contesse. Su quest’ultimo asse le lavorazioni si svolgono soltanto nelle ore notturne per non gravare sulla circolazione.

Il 24 novembre, infine, scadono i termini per presentare le offerte relative alle 4 gare d’appalto destinate al rifacimento di decine di chilometri di strade, con attenzione particolare agli assi più trafficati e centrali.