Amam, è pioggia… ma di segnalazioni: resta il problema della “poca pressione”

Il grande utilizzo d'acqua durante le feste, la siccità e la rete idrica colabrodo sono stati un mix letale per la città. Intanto Gioveni: "Allenatore da cambiare"

MESSINA – Anche oggi, 5 gennaio, diversi cittadini segnalano problemi legati all’erogazione idrica già da metà mattinata. I disagi proseguono e il problema è sempre lo stesso. Come ci confermano i vertici dell’Amam, si tratta di un problema di “poca pressione”. Nei giorni scorsi è stato spiegato che l’utilizzo maggiore di acqua durante le vacanze natalizie e la contemporanea assenza di piogge ha ridotto notevolmente le riserve idriche e da qui nasce l’abbassamento di pressione che sta causando tanti disagi.

Un problema non da poco, frutto soprattutto di una rete idrica che perde oltre la metà dell’acqua trasportata e su cui si dovrà intervenire in maniera corposa già da quest’anno. Anzi, già da venerdì 12 gennaio, perché è confermato (salvo maltempo) il distacco della condotta di Fiumefreddo, che permetterà ad Amam di portare avanti alcuni interventi ritenuti fondamentali per la sistemazione di tubazioni e non solo.

L’attacco di Gioveni: “Cambiamo l’allenatore”

Intanto sul fronte politico arrivano gli attacchi. Il capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio comunale, Libero Gioveni, ha attaccato nuovamente la presidente Loredana Bonasera invocandone le dimissioni. Nel farlo ha citato le parole rilasciata dall’ex sindaco di Messina e attuale primo cittadino di Taormina, Cateno De Luca, parlando di “meno presunzione e più attenzione”, perché “sui servizi essenziali si gioca la credibilità di una amministrazione e alcuni CdA delle partecipate non garantiscono gli standard fissati dalla mia amministrazione nel 2018”.

Per Gioveni “il riferimento non può che essere ad Amam visto che rispetto alle altre società partecipate è quella che è sotto l’occhio del ciclone per i reiterati disservizi ai cittadini”. Il consigliere e il suo gruppo hanno già chiesto a novembre le dimissioni di Loredana Bonasera: “Dispiace che si possa pensare che questa possa essere considerata una questione personale o una sorta di accanimento ad personam perché così non è. Si tratta solo di una netta posizione politica rispetto ad un giudizio sulla gestione della società del tutto fallimentare”. E ha concluso: “Confido adesso nell’onestà intellettuale del sindaco Basile di ammettere che, così come avviene nel calcio, quando i risultati non arrivano o si continua a perseverare nella ‘mala gestio’, occorre necessariamente cambiare l’allenatore”.