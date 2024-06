Amministrative 2024. Nel Tirreno Rometta e Spadafora al voto, i candidati

Nella costa tirrenica del messinese, i comuni chiamati al voto sono Rometta e Spadafora. Si vota a partire dalle 15.00 del pomeriggio

L’8 e il 9 giugno vanno al voto, nella zona tirrenica del messinese, i Comuni di Rometta e Spadafora. I due centri cittadini saranno chiamati ad eleggere il nuovo sindaco e i componenti del consiglio comunale, che guideranno la macchina amministrativa per i prossimi 5 anni.

Cirino e Messina candidati a Rometta

A Rometta per queste elezioni amministrative la corsa per la guida del paese vede scendere in campo Nino Cirino, vice sindaco uscente dell’amministrazione Merlino, contro Melania Messina già assessore e vice sindaco nelle passate amministrazioni romettesi.

A sinistra, Nino Cirino, a destra Melania Messina.

Nino Cirino è supportato dalla lista “Vivi Rometta” mentre Melania Messina dalla lista “Generazione Rometta”.

Una corsa a tre per Spadafora

Corsa a tre, invece, nel Comune di Spadafora dove per le elezioni amministrative si contendono il ruolo di primo cittadino l’uscente sindaco Tania Venuto, Lillo Pistone, già consigliere comunale e Pinuccio Nomefermo.

Da sinistra: Pinuccio Nomefermo, Tania Venuto e Lillo Pistone.

Tania Venuto concorre con la lista “Per Spadafora” mentre Lillo Pistone è supportato dalla lista “Rinasce Spadafora”. A sostegno di Pinuccio Nomefermo la lista “Riprendiamoci Spadafora”.

Le urne si apriranno alle 15.00 di questo 8 giugno e si potrà votare sino alle 23.00 ma le votazioni proseguiranno anche domenica 9 giugno dalle 7.00 alle 23.00

