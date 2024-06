Amministrative a Spadafora, il successo di Lillo Pistone: “Ora la rinascita del paese”

Il candidato dell'opposizione ha superato la sindaca uscente Tania Venuto e il terzo contendente Pinuccio Nomefermo

SPADAFORA – Lillo Pistone è sindaco di Spadafora. Una corsa durata cinque anni, una campagna elettorale basata sulla pacatezza e sulla distensione. Pistone ha raccolto i frutti di un lavoro fatto di opposizione tenace e costruttiva portato avanti sul territorio grazie alla compattezza del gruppo “Rinasce Spadafora” che in questi anni non è mai cambiato nella sua composizione. Pistone è stato eletto con 1.293 preferenze contro le 870 dell’uscente sindaco Tania Venuto. Il terzo contendente, Pinuccio Nomefermo, si è fermato a 833 voti.

Per Pistone inizia adesso la fase della ricognizione dello stato del palazzo comunale e la realizzazione del programma. “Ringrazio gli spadaforesi, la mia squadra e la mia famiglia per il risultato – ha detto Pistone – che è la vittoria di tutta Spadafora. Sarò sindaco di tutti e coinvolgerò tutti nella nostra amministrazione. Si chiudono le ‘ostilità’ elettorali per aprire una fase di costruzione, di concretezza e di rinascita per Spadafora“.