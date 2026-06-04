Lavoro e giovani al centro del confronto fra Basile e i candidati perdenti VIDEO

Il sindaco di Messina rieletto ha incontrato Antonella Russo e Lillo Valvieri. Assenti Scurria e Sciacca

Servizio di Silvia De Domenico

MESSINA – “L’invito ai miei avversari? Lo avevo fatto pure nel 2022 e mi è sembrato opportuno riproporre una fase di ascolto. Perché la politica è ascolto e lo abbiamo dimostrato in questi mesi. Con i candidati abbiamo avuto tantissime occasioni di confronto pubblico. Tanti temi sono comuni alla città. Oggi abbiamo affrontato quelli del lavoro e dei giovani ma anche delle portualità”. Il sindaco di Messina Federico Basile ha incontrato gli ex candidati sindaci Antonella Russo e Lillo Valvieri. Assenti, per precedenti impegni, Marcello Scurria e Gaetano Sciacca.

Perché l’incontro con gli avversari? “L’elettorato ha premiato il sindaco Basile ma è giusto ascoltare tutti per comprendere come tante cose possano essere viste da una posizione diversa. Si sono presentati in due? Ci sarà modo di confrontarsi. L’idea era di vedersi prima della composizione del Consiglio comunale, dove ci saranno probabilmente i consiglieri Russo e Scurria”, evidenzia il primo cittadino.

Valvieri consegna il programma a Basile, Russo: “Il sindaco sostenga la legge speciale su Messina”

Da parte sua, Lillo Valvieri ha consegnato il suo programma a Basile. Ed ecco il commento di Antonella Russo, del Partito democratico: “Ho accettato l’invito in qualità di candidata del centrosinistra. Noi saremo all’opposizione in Consiglio comunale. Tuttavia, ho specificato al sindaco Basile che, nell’interesse della città, per le delibere da noi ritenute d’interesse collettivo, ci saremo sempre. La nostra opposizione sarà chiara e netta, nell’interesse della città, per assicurare il controllo sugli atti amministrativi. Sul piano dei temi politici, c’è un disegno di legge a Roma: una legge speciale su Messina. E abbiamo chiesto formalmente al sindaco di prestare attenzione a questa legge. E di aiutarci a portare a Messina questo finanziamento di quasi un miliardo in 5 anni. Legge per Messina e politiche immediate di reperimento fondi, anche investimenti privati, per i giovani e politiche per il lavoro, lavoro femminile e per le persone licenziate: ecco le nostre priorità. E su questi temi ci saremo. Per il resto, opposizione netta ma costruttiva”.

Pure Valvieri insiste sulle “proposte per il lavoro”: “C’è una criticità economica che bisogna affrontare. Tante serrande stanno chiudendo. Io pensavo di fare una sorta di vetrina online dove tutte le attività commerciali possano vendere i loro prodotti. Dato che esiste il problema della vendita online, dobbiamo fare una sorta di Amazon qui a Messina. Cosa mi ha lasciato la campagna elettorale? Una grande esperienza e un grande confronto con tante persone. Ringrazio chi mi ha sostenuto e ora torno al mio lavoro”.