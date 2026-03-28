Antonella Russo: “Io sindaca alternativa a Basile, De Luca e alla destra pontista”

Stamattina la presentazione della candidata del centrosinistra a Messina. "Un insulto ai messinesi la manifestazione sì ponte davanti a Palazzo Zanca", dichiara

“Ribadiamo il nostro no al ponte sullo Stretto e il nostro sì a un vero sviluppo di Messina. Siamo alternativi a Basile e De Luca e al centrodestra. La vera alternativa per Messina. In particolare, oggi il centrodestra si presenta con una mega struttura davanti a Palazzo Zanca per la manifestazione sì ponte. Questo mega palco è un insulto ai cittadini messinesi di fronte alla casa di tutti. Un progetto dannoso. Che lo facessero altrove”. Antonella Russo ha inaugurato il comitato elettorale in via Ghibellina.

La candidata sindaca del centrosinistra ha avuto al suo fianco, tra gli altri, il deputato regionale del Partito democratico Calogero Leanza, la vicesegretaria dem Maria Flavia Timbro, la senatrice Cinquestelle Floridia e il capogruppo M5S all’Ars, De Luca, i colleghi consiglieri del Pd Alessandro Russo (ex rivale per la corsa a candidato sindaco) e Felice Calabrò, La Cava (Controcorrente), Carbone (Europa Verde) e i primi candidati progressisti alle Municipalità.

“Noi siamo per una vera crescita di Messina. Con Sud chiama Nord abbiamo il precariato nelle partecipate come massima aspirazione. Oltre al trasformismo di De Luca, un giorno a destra e una a sinistra”, ha sottolineato il deputato regionale Cinquestelle, Antonio De Luca. “Nessuna credibilità da chi si è dimesso, come Basile, per ragioni elettorali. E ricordo i disastri del centrodestra in Sicilia e in Italia. Da M5S e Pd sono arrivati negli anni i risultati, come l’Autorità di sistema portuale a Messina”, ha aggiunto la senatrice Barbara Floridia.

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