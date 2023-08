Area dello Stretto. "Un biglietto unico per i trasporti tra Sicilia e Calabria" - Tempostretto

Le dichiarazioni dell'ammiraglio Martello, che coordina un tavolo tecnico avviato oggi all'Università, e della professoressa Ingratoci

MESSINA – Con decreto del ministro Matteo Salvini, è stato riattivato il tavolo tecnico per i Trasporti nell’area dello Stretto. Stamattina la prima riunione all’Università di Messina. Ha coordinato il tavolo l’ammiraglio ispettore Nunzio Martello, vice comandante generale della Guardia di finanza, che ha messo in evidenza: “Pensiamo a un biglietto integrato per i trasporti pubblici, locali e marittimi. Faremo in modo che gli utenti, sia dal lato calabro, sia da quello messinese, possano utilizzare un unico biglietto integrato. Un sogno che speriamo si possa concretizzare presto perché ci sono tutti i presupposti. Il tutto attraverso un sistema informatizzato”.

“Un sistema unitario sul piano tariffario”

Ha sottolineato a sua volta Cinzia Ingratoci Scorciapino (nella foto in alto), professoressa ordinaria di Diritto della navigazione, del dipartimento di Giurisprudenza dell’Università di Messina: “Come tavolo tecnico, di occupiamo dei collegamenti dinamici, cioè del sistema di navigazione dello Stretto di Messina. L’obiettivo è costruirlo come sistema unitario anche dal punto di vista tariffario. Il tutto per consentire ai cittadini delle due aree metropolitane di spostarsi facilmente sia nelle more della realizzazione del ponte, sia per le esigenze di mobilità di rilevanza locale”.

Aggiunge la docente: “Serve un sistema informatizzato al servizio dei cittadini e la forza di questo tavolo è che mette insieme tutti gli attori istituzionali e li porta a dialogare. Da qui partiranno una serie di proposte”.

Partecipano al tavolo tecnici ed esperti del ministero, delle due Regioni (Calabria e Sicilia), dell’Autorità portuale dello Stretto, delle Città metropolitane di Reggio Calabria e Messina e delle rispettive Università.