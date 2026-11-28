Due appuntamenti oggi, sabato 28 novembre, e uno domani, domenica 29. Ecco a chi si rivolgono le prestazioni Pnes

MESSINA – L’Asp Messina scende in campo per un lungo weekend in giro per la città e la provincia, grazie ai suoi tre motorhome, due clinici e uno odontoiatrico. L’obiettivo è quello di fornire visite e assistenza gratuita nell’ambito del Pnes, il Programma nazionale equità nella salute.

Le due tappe di sabato 28 novembre

Si partirà oggi, sabato 28 novembre, con due tappe. La prima sarà a Letojanni, dalle 15 alle 18, dove saranno presenti un motorhome clinico, con una equipe multidisciplinare composta da medico di medicina generale, assistente sociale, infermiera e mediatrice culturale, e quello odontoiatrico per visite odontoiatriche gratuite, con eventuale successiva fornitura gratuita di protesi dentarie, se necessarie.

La seconda, invece, a Santo Stefano Briga, in piazza Roma, dalle ore 16.00 alle ore 19.00, l’équipe del secondo motorhome clinico effettuerà visite di medicina generale. In base alle necessità, sarà possibile eseguire un elettrocardiogramma, ricevere farmaci essenziali o essere indirizzati a una visita odontoiatrica gratuita, con eventuale fornitura gratuita di protesi dentarie. Saranno presenti anche gli operatori degli screening oncologici. In entrambe le tappe, il medico presente potrà indirizzare i pazienti a una visita oculistica gratuita.

L’appuntamento di domenica 29 novembre

Domenica 29 novembre, a Messina, presso il Tempio buddista di viale Annunziata, dalle ore 9.00 alle ore 12.00, saranno disponibili visite di medicina generale e visite oculistiche gratuite. Le eventuali lenti correttive prescritte saranno fornite successivamente, senza alcun costo. Alle attività del motorhome si affiancherà il servizio vaccinazioni, con la possibilità di vaccinarsi gratuitamente. In tutte le tappe, il medico dell’équipe potrà indirizzare chi ne ha necessità a ulteriori visite odontoiatriche o oculistiche.

A chi si rivolgono le prestazioni Pnes

Sono gratuite sia le visite sia le eventuali forniture di lenti correttive e protesi dentarie prescritte. Le prestazioni PNES sono rivolte alle persone in difficoltà economica con ISEE inferiore a 10.000 euro o con dichiarazione dei Servizi Sociali, alle persone senza fissa dimora, ai cittadini di Paesi terzi e alle persone con codice STP o ENI. Per accedere alle visite non occorre prenotare. È sufficiente presentarsi nei luoghi e negli orari indicati.