Assalto al portavalori sull’A2, bottino da due milioni. Le indagini puntano sulle cosche locali

È di circa due milioni di euro il bottino dell’assalto al mezzo portavalori della Sicurtransport messo a segno da un commando di una decina di banditi lungo la corsia nord dell’A2 Autostrada del Mediterraneo. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti, i rapinatori hanno utilizzato due auto rubate, poi incendiate, per bloccare il traffico e creare uno “scudo” contro le vetture in transito. Le fiamme hanno coinvolto anche il blindato, provocando danni e rendendo difficile quantificare con precisione la parte di denaro distrutta rispetto a quella sottratta.

Sul caso stanno lavorando la squadra mobile diretta da Gianfranco Minissale e la polizia stradale di Palmi, sotto il coordinamento della Procura di Reggio Calabria. Le indagini si concentrano su alcuni giovani pregiudicati dell’area, vicini alle cosche di Sinopoli, Melicuccà e Sant’Eufemia d’Aspromonte, senza escludere il coinvolgimento di gruppi emergenti della criminalità organizzata reggina. Gli investigatori parlano di un’azione condotta con “sperimentata capacità e determinazione”.