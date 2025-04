Assostampa e Ussi Messina stigmatizzano l’atteggiamento di Pietro Sciotto

"Il compito del giornalista è quello di informare la comunità", l'ex presidente ha rivolto insulti al collega Pernice (a cui va la solidarietà della nostra redazione) e più in generale all'intera categoria

MESSINA – “Assostampa e Ussi Messina stigmatizzano l’atteggiamento dell’ex presidente dell’Acr Messina, Pietro Sciotto, che ieri pomeriggio ha indirizzato insulti volgari nei confronti del collega Salvatore Pernice e più in generale – parlando al plurale – dell’intera categoria giornalistica”, così inizia la nota firmata da Sergio Magazzù, segretario provinciale Assostampa Messina, e Marco Capuano, presidente provinciale Ussi.

“Ricordiamo al prof. Sciotto – prosegue la nota – che il compito del giornalista è quello di informare la comunità, nel caso in questione su un argomento che sta parecchio a cuore ai cittadini-tifosi. Da sempre il presidente (o l’ex) di una società di calcio assume onori e oneri, e non è certo per colpa dei giornalisti. È la legge dello sport. Lo invitiamo, pertanto, a rispettare chi fa il proprio lavoro in condizioni non facili e senza MAI determinare in alcun modo il risultato finale di una partita”.

La redazione di Tempostretto esprime solidarietà al collega di PianetaMessina Salvatore Pernice per l’accaduto.

