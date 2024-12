Aste giudiziarie su Tempostretto. Immobili in vendita in provincia di Messina

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA MIRAMARE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano terra, facente parte di edificio condominiale a 3 elevazioni fuori terra, composto da soggiorno/cucina, camera da letto e wc, sup. comm. lorda di circa mq. 52,00. Prezzo base Euro 39.440,00. Offerta minima: Euro 29.580,00. Rilancio: Euro 1.500,00. LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI CANTINA al piano terra, sup. comm. lorda di circa mq. 45. Prezzo base Euro 22.015,00. Offerta minima: Euro 16.511,25. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 06/02/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e. Custode Giudiziario Avv. Francesca Tamburello tel. 0921383844 – 3334747179. Rif. RGE 20/2023 PT875826 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

BROLO ( ME) – VIA TRENTO, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) APPARTAMENTO al piano 2° e 3°, della sup. commerciale di mq 110,60, composto da cucina e soggiorno comunicanti, camera, wc, sala pranzo, ripostiglio e corridoio, più una dispensa al piano 3°. Prezzo base Euro 26.068,33. Offerta minima: Euro 19.551,24. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/02/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Michela La Cauza tel. 3206040023. Rif. RGE 77/2017 PT875171 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA, VIA FIUME, 23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) BENE A) APPARTAMENTO in corso di costruzione, al piano primo, sup. lorda tot. di circa mq 200. BENE B) APPARTAMENTO in corso di costruzione, al piano secondo, sup. lorda tot. di circa mq 186. Libero. Prezzo base Euro 55.366,87. Offerta minima: Euro 41.525,15. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/01/25 ore 11:00. CAPO D’ORLANDO ( ME) – VIA CONSOLARE ANTICA, 714 – LOTTO 3) MAGAZZINO-LOCALE DEPOSITO composto da 4 vani, disimpegno e w.c. Tre dei vani deposito sono adibiti ad abitazione, al piano S/1, sup. lorda TOT. di circa mq. 147. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 54.648,75. Offerta minima: Euro 40.986,56. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) APPARTAMENTO al piano terra, composto da 4 camere, cucina abitabile, bagno, wc con anti wc e due balconi prospettanti su corte comune, sup. lorda tot. di circa mq. 126. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 86.778,75. Offerta minima: Euro 65.084,06. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/01/25 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giovanni Mazzone tel. 3397497941. Rif. RGE 50/2020 PT875299 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CARONIA ( ME) – CONTRADA RICCHIÒ, S.N.C. – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da ingresso·soggiorno, 2 camere, disimpegno, WC e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente aera adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda complessiva di circa mq 70. B) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da Ingresso/soggiorno, 2 camere, wc e cucina con adiacente balcone; ha accesso da una scala esterna che conduce a terrazzino prospiciente area adibita a corte dell’intero edificio che si innesta alla strada provinciale Caronia-Capizzi. Posto al piano primo sviluppa una sup. lorda tot. di circa mq 70. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 32.632,03. Offerta minima: Euro 24.474,02. Rilancio: Euro 1.500,00. CONTRADA GIUMENTARO – LOTTO 2) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 2.820,00 mq per la quota di: 1/4 di piena proprietà, 1/4 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un’orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 4.282,87. Offerta minima: Euro 3.212,15. Rilancio: Euro 200,00. LOTTO 3) TERRENO AGRICOLO della sup. comm. di 4.790,00 mq per la quota di: 1/8 di piena proprietà, 1/8 di piena proprietà. Terreno agricolo in stato di abbandono, in pendio con ciglioni naturali, con forma regolare, un’orografia pendio. Libero. Prezzo base Euro 3.637,41. Offerta minima: Euro 2.728,05. Rilancio: Euro 150,00. Vendita senza incanto 18/02/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 17/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 30/2014 PT875072 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – VIA BONELLO-VIA RAFFAELLO, 4/23 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) PROPRIETÀ PER LA QUOTA 1/1 DI CASA ECONOMICA a 2 livelli con 2 facciate libere, della sup.comm. di 94,40 mq. Libero. Prezzo base Euro 18.088,65. Offerta minima: Euro 13.566,49. Rilancio: Euro 300,00. Vendita senza incanto 28/02/25 ore 09:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 57/2020 PT875141 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

OLIVERI ( ME) – VIA STAZIONE, OGGI VIA PASQUALE CAMARDA, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano terra di fabbricato a più elevazioni fuori terra, avente sup. comm. di mq. 89,50 circa. Immobile composto da ingresso, soggiorno cucina, 2 camere da letto, bagno e disimpegno di mq.78,00 oltre veranda e cortile di pertinenza di mq. 71,00. Prezzo base Euro 86.063,00. Offerta minima: Euro 64.547,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 30/01/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 54/2023 PT874954 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA CAFORCHIO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI COMPLESSO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE AGRICOLO – RICETTIVA – RISTORAZIONE composto da: A) Fabbricato con destinazione ristorante, della sup. comm. di 334,00 mq, al piano T-1, in buone condizioni manutentive, costituito da un corpo edilizio a 2 elevazioni f.t. collegate da ampia scala esterna. B) Fabbricato a destinazione ricettiva, della sup. comm. di 219,00 mq, al piano T-1, costituito da n. 2 camere singole e n. 2 camere doppie al piano terra; con 2 miniappartamenti al piano 1, con vano di servizio sottoscala. C) Piccolo fabbricato terraneo ad uso ufficio, della sup. comm. di 40,00 mq, al piano terra, adibito ad ufficio funzionale alla attività agricolo-ricettiva, costituito da unico vano con W.C., rifinito internamente ed esternamente con materiali, accessori ed impianti analoghi a quelli degli edifici principali. D) Ruderi di due antichi edifici costituenti, con la corte annessa di circa mq 535, un’unica unità immobiliare catastale, avente sup. comm. di 425,00 mq., al piano T-1. E) Terreno agricolo, della sup. comm. di 91.304,00 mq (ettari 9,1304), circostante e funzionale a tutti gli edifici rivolti all’attività agricola-ricettiva, posto in gran parte su un pendio a moderata pendenza ed in misura minore su zone più acclivi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 650.569,00. Offerta minima: Euro 487.927,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 30/01/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 29/01/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 106/2019 PT874951 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – FRAZIONE S. PAOLO, 26 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – VILLA SINGOLA composta da piano terra adibito a zona giorno e piano primo adibito a zona notte, della superficie lorda complessiva, esclusi gli accessori, di mq 182,60, con annesso terreno agricolo della superficie catastale di mq 3285. Occupato. Prezzo base Euro 52.875,00. Offerta minima: Euro 39.650,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 06/02/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 162/1993 PT874970 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA TEATRO GRECO – VIA ROMA, 45-64 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – A) APPARTAMENTO di 80,48 mq comm. di vecchia costruzione, a piano terra con accesso da via Roma, e facente parte di fabbricato a più elevazioni fuori terra. Immobile di forma quasi regolare composto da 3 vani destinati a soggiorno, camera e cucina-pranzo, oltre vano ingresso e vano wc; sono presenti altresì due balconi. B) MAGAZZINO di 48,40 mq comm. di vecchia costruzione, a piano terra della via Teatro Greco, facente parte di fabbricato a più elevazioni fuori terra. Immobile di forma quasi regolare composto da 2 vani a destinazione magazzini. Prezzo base Euro 27.102,09. Offerta minima: Euro 20.326,56. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05/02/25 ore 16:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Maria Cristina Maniaci tel. 3297451174. Rif. RGE 11/2021 PT875064 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – VIA UMBERTO I, 7 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – APPARTAMENTO al 2° piano (3° elevazione f.t.) facente parte di un fabbricato a 3 elevazioni f.t. composto da 4 vani più servizio igienico, ripostiglio e ampio terrazzo;. Libero. Prezzo base Euro 38.275,64. Offerta minima: Euro 28.707,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 04/02/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Antonino Liuzzo tel. 0941722485 Cell. 3936669950. Rif. RGE 58/2021 PT875547 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN FRATELLO ( ME) – VIA ALUNTINA, 47 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) ABITAZIONE al piano Terra, Primo e Secondo, costituita da 7 vani più locali accessori, munita di balconi, per una sup. lorda tot. di circa mq 208,00, rifiniture buone, secondo piano al grezzo, dotata di impianto idrico, elettrico, fognario, tv, citofonico e riscaldamento con caldaia a gas oltre un camino e condizionamento tutti da normalizzare. Libero. Prezzo base Euro 39.407,85. Offerta minima: Euro 29.555,88. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/02/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Balletta tel. 0941241567- 3397829125. Rif. RGE 20/2022 PT874883 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA GAGLIO, 13 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 99,46, altezza interna di 3,20, al piano primo, costituito da ingresso disimpegno, cucina, soggiorno pranzo, bagno, camera da letto matrimoniale e cameretta. Ampio balcone. Occupato. Prezzo base Euro 71.875,00. Offerta minima: Euro 53.906,25. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) APPARTAMENTO della sup. comm. di mq 143,71, ai piani secondo e terzo: piano secondo costituito da ingresso disimpegno, cucina, soggiorno pranzo, bagno, camera da letto matrimoniale e cameretta e ampio balcone; piano terzo costituito da cucina tinello, 2 bagni, 2 ripostigli, disimpegno, ampia terrazza e balcone. Immobile concesso in locazione il cui contratto scadrà il 31 luglio 2026. Occupato. Prezzo base Euro 97.877,00. Offerta minima: Euro 73.407,75. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/02/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Natoli tel. 3384598480. Rif. RGE 28/2021 PT875378 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – VIA PAPA GIOVANNI PAOLO II, 9 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ per la quota 100/100 di appartamento della sup. comm. di 186,68 mq. Prezzo base Euro 71.400,00. Offerta minima: Euro 53.550,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 25/02/25 ore 19:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 24/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Grosso tel. 090670703. Rif. RGE 41/2020 PT875161 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

NASO ( ME) – CONTRADA CAVALLARO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1000/1000 DI STRUTTURA ALBERGHIERA CON PIU’ CORPI DI FABBRICA: A) ALBERGO a 5 stelle di antica struttura, denominata “Villa Ottocentesca Cavallaro”, a tre elev. f.t. oltre una torretta soprastante, immersa nella macchia mediterranea, con un scenario incantevole a carattere ambientale e paesaggistico lungo il fiume Zappulla. Dislocata su quattro livelli collegati con scala interna e relativo ascensore interno, è composta: al piano terra, da cui si accede, da zona Hall d’ingresso, ampia zona a salotto, sala Bar, due sale ristorante, con retrostante due locali di servizio di cucina, disimpegno due locali wc con ant. wc, e un corpo aggiunto adibito a servizi (bagni con ant. wc e disimpegno), occupante una sup. lorda di circa mq. 433,55. Al piano primo otto camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio, locale tecnico, con tre corridoi, tutte le camere sono dotate di balconi esclusivi ad eccezione di una camera dotata di ampio terrazzo laterale, da cui si accede anche da una scala esterna, occupante una sup. lorda di circa mq. 370,45 e una sup. scoperta (balconi e terrazzo) di circa mq. 60,40. Al piano secondo otto camere, con relativi locali wc annessi, ripostiglio sotto scala, locale tecnico, con tre corridoi, occupante una sup. lorda di circa mq. 370,45. Mentre, nel piano attico, due camere, ciascuna con relativo locale wc, e una zona a salotto occupante una sup. lorda di circa mq. 66,42. Ampia corte di circa mq 1.566,45.B) SALA RISTORANTE ad una elev. fuori terra, oltre, un piano seminterrato, con annessi locali di servizio della sup. commerciale di 628,15 mq. C) CAMERE CON SERVIZI, SALA CONVEGNI ECC., della sup. commerciale di 751,02 mq. Allo stato attuale, è in fase di completamento D) LOCALE DEPOSITO della sup. commerciale di 48,89 mq. E) LOCALE DEPOSITO della sup. commerciale di 37,26 mq a due elev fuori terra. F) TERRENO AGRICOLO della sup. commerciale di 14.544,00 mq. Prezzo base Euro 2.953.125,00. Offerta minima: Euro 2.214.843,75. Rilancio: Euro 100.000,00. Vendita senza incanto 06/02/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 85/2015 PT875183 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

RACCUJA ( ME) – VIA SERROMADONIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI CAPANNONE a struttura in ferro, piano T. composto da una zona lavorazione-palmento posta all’ingresso ed una zona stoccaggio e imbottigliamento posta sul retro. Nella zona palmento sono situati i servizi costituiti da uffici, da un locale igienico con antibagno e locale spogliatoio. II Capannone è dotato di una ampia area di corte di circa 880 mq. In detta corte insiste una vasca di raccolta interrata con copertura a tettoia. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 231.000,00. Offerta minima: Euro 173.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 06/02/25 ore 09:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/02/25 ore 12:00. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 10/2016 PT874971 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

REITANO ( ME) – VIA TRAPPETO, 15 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – 1) MAGAZZINO/DEPOSITO adibito ad abitazione della sup. comm. di mq. 87,50 al piano 1, composto da 2 vani, piccolo bagno, camerino, ingresso e sottoscala. 2) ABITAZIONE in via Trappeto, snc, sup. comm. di mq 81 al piano terra e seminterrato, con condizione di dissesto strutturale generalizzato. 3) LABORATORIO di antica costruzione in C.da Alfarana, adibito a palmento della sup. comm. di mq 25, composto da unico piano terra. Struttura muraria quasi completamente diroccata e invasa da vegetazione. Libero. Prezzo base Euro 18.119,33. Offerta minima: Euro 13.589,50. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 13/02/25 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 12/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosalia Amata tel. 094121542 – 3483153749. Rif. RGE 3/2021 PT875262 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA GIOVE, 12 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI OPIFICIO ARTIGIANALE-INDUSTRIALE, su 3 piani, di cui uno interrato e 2 fuori terra. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 270.000,00. Offerta minima: Euro 202.000,00. Rilancio: Euro 5.000,00. Vendita senza incanto 06/02/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 05/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Francesco Marchese tel. 3381300174. Rif. RGE 94/2019 PT874972 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’ANGELO DI BROLO ( ME) – CONTRADA SCARAPULLÌ, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) LABORATORIO ARTIGIANALE di 196,63 mq su due livelli (struttura mista) composto da: 1) laboratorio e deposito al piano seminterrato; 2) laboratorio, ripostiglio, w.c. ed ufficio al piano terra; 3) soppalco all’interno del laboratorio (p.t.) e tettoia precaria esterna. Accesso garantito attraverso strada esistente. Il terreno (part. 1948) a servizio del laboratorio sviluppa una sup. di 265 mq. Consistenza 207 mq mentre quella commerciale è di 196 mq. Prezzo base Euro 12.128,90. Offerta minima: Euro 9.096,67. Rilancio: Euro 300,00. Vendita senza incanto 28/02/25 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 27/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Marco Merenda tel. 3498073210. Rif. RGE 101/2019 PT875144 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Terreni

FALCONE ( ME) – FRAZIONE MANGIASCARPA, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) TERRENO AGRICOLO ed in fascia di rispetto di circa mq 22.340. In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 4.498,63. Offerta minima: Euro 3.373,97. Rilancio: Euro 150,00. CONTRADA GIGLIONE, SNC – LOTTO 4) A) TERRENO AGRICOLO ed in fascia di rispetto di circa mq 477.202 e B) Fabbricato rustico al piano terra di circa mq 408 (in corso di costruzione). In Corso di liberazione. Prezzo base Euro 159.735,94. Offerta minima: Euro 119.801,96. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 04/02/25 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosa Natoli tel. 3384598480. Rif. RGE 158/1993 PT874960 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MIRTO ( ME) – FRAZIONE CAMMÀ O SCHIPPE – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO pianeggiante della sup. tot. di circa mq 5390, sul quale insiste tettoia con struttura precaria di circa 380 mq e 2 vasche di irrigazione alimentate con 2 pozzi trivellati. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 274.890,00. Offerta minima: Euro 206.167,50. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 04/02/25 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 03/02/25 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Rosa Natoli. Custode Giudiziario Avv. Rosa Natoli tel. 3384598480. Rif. RGE 50/2014 PT875341 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

MISTRETTA ( ME) – FRAZIONE VALLE FRASSINI, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO con Sup. Tot. di circa mq 82.200,00. Consultare l’avviso di vendita per tipologie e dati catastali. Prezzo base Euro 14.738,25. Offerta minima: Euro 11.053,68. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 11/02/25 ore 09:45. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 10/02/25 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Maria Tindara Impellizzeri tel. 0941912791-3886006300. Rif. RGE 141/2017 PT874969 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

