Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Giovedì 10 ottobre 2024

TRIBUNALE DI MESSINA:

RG 5167/2020. In Messina (ME), località Tarantonio – Lotto UNICO: Garage di sup. lorda 30,73 mq. Intorno ad esso si sviluppa una porzione di terreno di circa 101,00 mq più abitazione di tipo civile composto da ingresso/disimpegno, tre camere da letto, un bagno ed una cucina con accesso direttamente all’esterno. PREZZO BASE Euro 119.123,00. Offerta minima Euro 89.342,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 18/12/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.I. Cusolito Viviana. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 9/2018. In Messina (ME), Frazione Giampilieri Superiore, via Case Nuove 17 – Lotto UNICO: appartamento per abitazione di tipo popolare della superficie commerciale di 135,58 mq composto da un edificio a tre piani dei quali uno seminterrato (P.T.) con copertura tetto a due falde realizzata con strutture portanti in legno, protette con tegole. PREZZO BASE Euro 14.127,85. Offerta minima Euro 10.595,89. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/12/2024 ore 10:00 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Di Pietro Teresa 090669650, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 21/2016. In Messina (ME), Via 29/b Pal B int 84, quartiere Santo, Rione Aldisio – Lotto UNICO: Piena Proprietà per la quota di 1/1 di un appartamento della superficie commerciale di 81,75 mq. PREZZO BASE Euro 54.558,46. Offerta minima Euro 40.918,84. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 13/12/2024 ore 11:00 presso studio del professionista delegato sito in Messina, Via Loggia dei Mercanti n. 19 (fronte Provincia Regionale di Messina, ingresso Corso Cavour). G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Cataldo Domenico 090671978, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 59/2022. In Giardini-Naxos (ME), Contrada Bruderi – Lotto 1: Villa singola – “Residence Portofino” – Corpo C snc, della superficie commerciale di 133,67 mq. con annesso box singolo “Residence Portofino” – Corpo C snc, della superficie commerciale di 53,72 mq. PREZZO BASE Euro 108.343,00. Offerta minima Euro 81.257,63. Rilancio minimo in aumento Euro 2.167,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/12/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Munafò Nino 3922560476, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 65/2020. In Messina (ME), Via Cherubini 71 – Lotto UNICO: Appartamento composto da un soggiorno, una cucina abitabile, un bagno, un piccolo ripostiglio sottoscala ed un disimpegno al piano terra; e tre camere, un bagno ed un disimpegno al piano primo. Annessi: un balcone al piano primo con un piccolo box in struttura precaria, ed una terrazza praticabile in copertura con un box in muratura. PREZZO BASE Euro 26.500,00. Offerta minima Euro 19.875,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/12/2024 ore 12:00 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Gabrielemaria 3493744315, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 128/2022. In Messina (ME), Via Piazza – Lotto UNICO: appartamento a tre elevazioni f.t. e dotato di scala interna. E’ costituito dal p.t. da cui ha accesso, un unico grande vano e ripostiglio (oggi destinato a wc), piano primo da cui v i è altro ingresso e altro vano e piccolo balcone; piano secondo in cui c’è la cucina e un terrazzino da cui si accede ad un ripostiglio e altro wc. PREZZO BASE Euro 25.500,00. Offerta minima Euro 19.125,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanrto con modalità sincrona mista 17/12/2024 ore 09:00 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Benecchi Pio 3402930563, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 163/2022. In Messina (ME), Via Ogliastri 32 – Lotto 1: Appartamento p.t. composto da soggiorno, cucina abitabile, due ampie stanze, bagno e il cortiletto che gira intorno all’intero immobile. Sup. comm. 112 mq. PREZZO BASE Euro 94.690,00. Offerta minima Euro 71.017,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/01/2025 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Arena Eleonora 3483400675, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2006 +222/09. In Valdina (ME), Via IV Novembre – Lotto 2: appartamento in corso di costruzione posto al piano 2 sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 263. PREZZO BASE Euro 35.580,00. Offerta minima Euro 26.685,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Valdina (ME), Via Gabriele D’Annunzio – Lotto 5: locale deposito composto da due vani ed un wc, un balcone con affaccio sulla corte interna, attualmente destinato a studio medico, posto al piano T sviluppa una superficie lorda complessiva di mq 106,8. PREZZO BASE Euro 44.335,15. Offerta minima Euro 33.251,36. Rilancio minimo in aumento Euro 1.500,00. In Valdina (ME), Via Gabriele D’Annunzio – Lotto 6: intero piano primo sottostrada composto da tre vani, sviluppa una superficie complessiva di mq 348,00. PREZZO BASE Euro 30.552,20. Offerta minima Euro 22.914,15. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Valdina (ME), Via Gabriele D’Annunzio – Lotto 7: piena proprietà per la quota di 167/1000 di lastrico solare e lucernaio di corpo scala, al terzo piano, sviluppa una superficie complessiva di mq 180,20. PREZZO BASE Euro 1.300,50. Offerta minima Euro 975,38. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. Asta senza Incanto 19/12/2024 ore 15:15 presso studio del delegato in Messina via Luciano Manara 82. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Notaio Torre Rosa 3930449557, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 220/2018. In Messina (ME), località Ritiro Tremonti n. 88 – Lotto UNICO: Diritto di usufrutto del 100% di appartamento complesso Città del Peloro, proprietà superficiaria dell’appartamento ubicato al piano terra della scala D, composto da sei vani catastali con locale garage di pertinenza e piano seminterrato. usufrutto di garage al piano sotterraneo mq 18. PREZZO BASE Euro 80.000,00. Offerta minima Euro 60.000,00. Asta senza Incanto 13/12/2024 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via S. Sebastiano n. 13. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott.ssa Borello Rosina 3384854446, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 257/2008 130/13. In Leni (ME), – Lotto 4: piena proprietà di terreno sup. complessiva mq 6.825,00. PREZZO BASE Euro 81.600,00. Offerta minima Euro 61.200,00. Rilancio minimo in aumento Euro 12.000,00. Asta senza Incanto 13/12/2024 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Iacono Marco 3934275580, Custode Avv. Rossana Calafato 3334104112 per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 329/2016. In Messina (ME), Via Olivarella 3 – Lotto UNICO: Appartamento della superficie commerciale di mq 290,24, sviluppata su due livelli (due piani f.t.). PREZZO BASE Euro 81.085,00. Offerta minima Euro 60.813,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.500,00. Asta senza Incanto 13/12/2024 ore 10:30 presso locali della COPAS in Messina, Viale S. Martino is. 79/B n. 261 int. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Dott. Costa Andrea 0902931421, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 349/2016. In Messina (ME), Via Torino 8 – Lotto 1: appartamento della superficie commerciale di 158,93 mq, posto al primo piano di un fabbricato ricadente nell’isolato Z; composto da salone, n. 3 vani letto, ripostiglio, cucina e doppi sevizi. Pertinenza esclusiva dell’immobile è l’ampio balcone che si affaccia sullo spazio d’isolamento, adibito a parcamento di autovetture. L’unità immobiliare in oggetto ha diritto all’uso esclusivo di un posto macchina, contraddistinto con il n. 3. PREZZO BASE Euro 141.525,00. Offerta minima Euro 106.143,75. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2024 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Scavuzzo Ugo. Delegato alla vendita Avv. Santonocito Salvatore 090716116, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 18/2016. In Messina (ME), Via Maddalena 57 – Lotto UNICO: Negozio sup. comm. 521,06 mq. composto da p.t. e piano primo di un fabbricato a tre elevazioni f.t. PREZZO BASE Euro 516.800,00. Offerta minima Euro 387.600,00. Rilancio minimo in aumento Euro 15.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/12/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it