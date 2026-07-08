Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Redazionale

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Mercoledì 1 luglio 2026 https://www.tempostretto.it/aste-giudiziarie

TRIBUNALE DI MESSINA

RGE 39/2011 +178/12. In Sant’Alessio Siculo (ME), Via Sant’Alessio Nuovo 29/a – Lotto 2: Fabbricato in corso di costruzione con destinazione alberghiera, a quattro el. f.t., oltre seminterrato, con aree di pertinenza adibite a rampa d’accesso al piano seminterrato dell’edificio e a parcheggio a servizio dell’edificio medesimo. PREZZO BASE Euro 224.000,00. Offerta minima Euro 168.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 10.000,00. Asta senza Incanto 01/10/2026 ore 16:30 presso studio del delegato sito in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 109. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Donato Fabrizio 3409127065, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 116/2024. In Messina (ME), Via XXVII Luglio n. 65/A isolato 173 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 dell’unità immobiliare posta al piano quarto (quinta elevazione f.t.), della superficie commerciale lorda complessiva di circa mq 139,86, classe 7, superficie catastale 73 mq escluse aree scoperte, composta da 5 vani, rendita catastale: euro 542,28. Stato di possesso: attualmente l’immobile risulta libero. PREZZO BASE Euro 64.863,40. Offerta minima Euro 48.647,55. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/09/2026 ore 11:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Faramo Sebastiano 3288241133, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 149/2021. In Messina (ME), Via Dietro Chiesa – Lotto 1: BENE 001 immobile composto da locale deposito al piano terra e appartamento al primo e secondo piano – foglio 130 particella 14 sub. 2, categoria C/2, consistenza 18 mq, piano: Terra; – foglio 130 particella 14 sub. 1 , categoria A/4, classe 5, consistenza 3 vani, piano: Primo. – foglio 130 particella 14 sub. 4 categoria A/4, classe 5, consistenza 4,5 vani, piano: Secondo;. BENE N. 002 – deposito posto al piano terra con accesso autonomo – Dati catasto urbano: foglio 130 particella 14 sub. 3, zona Dati catasto urbano: foglio 130 particella 14 sub. 3, consistenza 15 mq, piano: terra. PREZZO BASE Euro 19.900,00. Offerta minima Euro 14.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 600,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/09/2026 ore 17:00 presso sala dell’Organismo ISMEDIA ADR SRL sita in Messina, Via Attilio Gasparro n. 16 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Garufi Antonello 3383517119, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 151/2024. In Messina (ME), via Nazionale 61, frazione Vill. Gesso, quartiere C.da Locanda – Lotto 1: Villetta a schiera laterale della superficie commerciale di 147,37 mq per la quota di 1/1 di piena proprietà. Deriva dalla divisione di un unico fabbricato costituito da una parte abitativa e una stalla o magazzino che nel corso degli anni ha subito una serie di trasformazioni ed ampliamenti. L’unità immobiliare è posta al piano T e 1, consistenza 8 vani, rendita 198,32 Euro. L’intero edificio sviluppa 2 piani, 2 piani fuori terra. Immobile costruito nel 1900 ristrutturato nel 1967. PREZZO BASE Euro 21.000,00. Offerta minima Euro 15.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 13/11/2026 ore 10:30 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Tesoro Antonio 0909433795, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 181/2025. In Messina (ME), Via Pietro Nenni 18 – Lotto 1: Piena Proprietà (1/1) di appartamento, cantina e box auto: – Appartamento della superficie commerciale di 147,60 mq, classe 12, consistenza 7,5 vani, rendita 484,18 Euro. L’unità è dotata di pertinenze esterne di rilevante consistenza, costituite da una terrazza a livello scoperta di circa 84,00 mq, con vista panoramica, nonché da un balcone di circa 19,00 mq. -Cantina composta da vano unico mansardato, Piano 5, classe 6, rendita 46,48 Euro; Locale accessorio ad uso ripostiglio/cantina di circa 24 mq di superficie catastale. – Box singolo (autorimessa), classe 6, rendita 32,54 Euro con accesso su corridoio condominiale, collegato con l’area esterna condominiale e con il vano scale dello stabile. Il box è dotato di serranda basculante e impianto elettrico. PREZZO BASE Euro 131.400,00. Offerta minima Euro 98.550,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Viale Principe Umberto 57 – Lotto 2: Piena Proprietà (1/1) di negozio della superficie commerciale di 69 mq, posto al piano terra, classe 8, rendita 1.310,87 Euro. PREZZO BASE Euro 27.900,00. Offerta minima Euro 20.925,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 14/10/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Adamo Raimondo 0909573683, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGE 185/2023. In Messina (ME), Via Provinciale, Contrada Bardaro, Villaggio Curcuraci 14 – Lotto 1: Villetta a schiera, categoria A/7, classe 9, consistenza 6,5 vani, piano T. L’immobile è composto da una villetta a schiera ad una elevazione fuori terra avente copertura mista a falde e piana ed area di pertinenza esterna, oltre sottotetto con accesso interno destinato a locale di sgombero. La superficie catastale è di 103 mq circa e superficie commerciale attuale di 113 mq circa, oltre 115 mq circa di corte esterna. PREZZO BASE Euro 65.767,40. Offerta minima Euro 49.325,55. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Contrada Bardaro, Complesso delle More, Villaggio Curcuraci – Lotto 2: Locale deposito, Piano S1/S2, categoria C/2, classe 1, consistenza 70 mq. L’immobile è composto da un locale deposito distribuito su due livelli entrambi seminterrati, della superficie commerciale di 94 mq circa oltre 135 mq di aree scoperte di pertinenza. PREZZO BASE Euro 15.774,61. Offerta minima Euro 11.830,96. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 10/11/2026 ore 10:00 tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it

RGF 34/2017. In Messina (ME), vill. Ortoliuzzo, via Nazionale s.s. 113 Km 32,500 – Lotto 4: edificio a due elevazioni di tipo duplex, sussistendo all’interno di ciascun piano un soppalco, e terreno circostante, in Catasto Comune di Messina al foglio 63, particella 225 sub 3, cat. D/8, piano primo, mq. 572,00 circa oltre soppalco di mq 150,00 circa, balconi mq. 86,00 circa, rendita € 10.950,00, con destinazione per esposizione mobili senza contatto col pubblico; sub 5 (porzione del già sub 2), categoria D/7, piano T-1, destinato ad attività produttive, mq. 572,00 circa oltre mq. 385,00 circa di soppalco, rendita € 4.758,00; la rendita catastale dei due fabbricati può essere oggetto di verifica e variazione in aumento; terreno circostante ricadente sulla stessa part. 225, esteso mq. 1588,00 circa (al netto di mq. 1069,00 circa costituenti area di sedime esclusa dal lotto in esame) su parte del quale sono stati realizzati alcuni piccoli manufatti abusivi da demolire a cura e spese dell’aggiudicatario. Il fabbricato di cui al piano primo (sub 3) è stato concesso dalla curatela in locazione temporanea a terzi i quali dovranno rilasciarlo a richiesta del curatore; anche quello sito al piano terra (sub 5) è stato concesso in locazione temporanea a terzi i quali dovranno rilasciarlo a richiesta del curatore. L’aggiudicatario del lotto dovrà obbligarsi, per sé e per i propri aventi causa, a concedere su una porzione di terreno del foglio 63, part. 225 un diritto di servitù di passaggio anche carrabile in favore del fondo sito nel foglio 63 particelle 226 e 993 e 225 (quest’ultima relativamente all’area di sedime dei due fabbricati abusivi facenti parte di altro lotto). PREZZO BASE Euro 320.000,00. Offerta minima Euro 240.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. Dal 22 settembre 2026 ore 12:00 e fino al 25 settembre 2026 ore 12:00 avrà luogo una procedura competitiva di vendita telematica asincrona tramite commissionario accessibile dal sito www.doauction.it. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avv. Cucinotta Giuseppe Carmelo 0906010075, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e https://tribunale-messina.giustizia.it