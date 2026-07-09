IV Circoscrizione, si sono insediati presidente e consiglieri

Da oggi in funzione Renato Coletta e i nove eletti. Si è ormai completato il puzzle delle sette Municipalità a Messina post elezioni

MESSINA – Stamattina si è proceduto al giuramento e insediamento del presidente e dei 9 consiglieri della IV Circoscrizione. Il tutto alla presenza del sindaco Federico Basile e degli assessori Carreri e Finocchiaro. Martedì l’elezione dell’ufficio di presidenza e del comitato esecutivo.

Con il IV Quartiere, lo scorso 27 giugno si è finalmente completato il quadro delle sette Circoscrizioni. Nella IV Municipalità successo netto del neo eletto presidente Renato Coletta (la sua proclamazione è avvenuta il 22 giugno), di Sud chiama Nord, con il 49 per cento e 9732 voti, seguito da Nicola Cucinotta (centrodestra) con 5616 preferenze e Santino Cannavò (centrosinistra) con 4769 voti. La coalizione di ScN ha preso 9121 voti e il 50,27%, con 5 seggi assegnati. Il 28,87% la coalizione di centrodestra, con due seggi e 5239 voti. Il 20,86% il centrosinistra, con due seggi e 3785 voti.

La nuova IV Municipalità

Fanno parte della IV municipalità, per Sud chiama Nord e liste collegate, 5 consiglieri: Gianpaolo Bicchieri per la lista Basile Sindaco di Messina (159 voti); Santina Manganaro (347 voti) e Daniele Caliri (345 voti) di Sud chiama Nord; Nicola Lauro di Liberi e Forti (447 voti); Stefano Fabio per Messina Protagonista (339 voti).

Centrosinistra: 2 seggi a Gabriele Ferrante del Movimento 5 Stelle (403 voti, unico eletto del M5S a questa tornata elettorale) ed Emanuele Carlo del Partito democratico (465 voti, ex coordinatore dell’Udu, Unione degli studenti di Messina).

Centrodestra: 2 seggi a Francesco Melita candidato nella lista Nicola Cucinotta Presidente (482 voti), che è il candidato più votato in assoluto della IV Municipalità, e Nicola Cucinotta (primo dei presidenti non eletti).

Vedremo nei prossimi mesi e anni se ci saranno significativi passi in avanti sul tema del decentramento e delle funzioni delle Circoscrizioni.

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