 "Una stramba in convento" al Palacultura Antonello da Messina

“Una stramba in convento” al Palacultura Antonello da Messina

Redazione

“Una stramba in convento” al Palacultura Antonello da Messina

giovedì 09 Luglio 2026 - 14:29

Stasera lo spettacolo di Giampilieri 2.0 e The Natural Voice

MESSINA – Giampilieri 2.0 e The Natural Voice danno appuntamento al Palacultura Antonello da Messina stasera alle ore 21.00 con la commedia “Una stramba in convento”.

Lo spettacolo di Giampilieri 2.0 e The Natural Voice

Dopo “Cala il Sipario” (2024) e “L’enigma” (2025), il laboratorio teatrale di Giampilieri 2.0 diretto dal maestro Riccardo Ferro porta ancora una volta in scena “la passione e il talento di tanti ragazzi della nostra città. Il tutto svolgendo appieno la missione sociale della stessa associazione”, viene evidenziato.

Lo spettacolo di Giampilieri 2.0 e The Natural Voice

L’evento è patrocinato dal Comune di Messina.

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