“Una stramba in convento” al Palacultura Antonello da Messina

Stasera lo spettacolo di Giampilieri 2.0 e The Natural Voice
MESSINA – Giampilieri 2.0 e The Natural Voice danno appuntamento al Palacultura Antonello da Messina stasera alle ore 21.00 con la commedia “Una stramba in convento”.
Dopo “Cala il Sipario” (2024) e “L’enigma” (2025), il laboratorio teatrale di Giampilieri 2.0 diretto dal maestro Riccardo Ferro porta ancora una volta in scena “la passione e il talento di tanti ragazzi della nostra città. Il tutto svolgendo appieno la missione sociale della stessa associazione”, viene evidenziato.
L’evento è patrocinato dal Comune di Messina.