Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia - Tempostretto

CP 5/2011. In Messina (ME), ZIR, Via Acireale snc – Lotto 5: Immobile costituito dal primo piano e dal lastrico solare della palazzina uffici. La superficie è così ripartita: mq 39,40 corpo scala p.t.; mq 277,95 piano primo; mq. 253,16 lastrico solare. PREZZO BASE Euro 86.590,45. Offerta minima Euro 64.942,84. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), via Pacinotti – Lotto 6: Quota indivisa di 32/100 di un deposito facente parte del corpo di fabbricati ubicati nella zona industriale regionale piano terra, consistenza mq.147, superficie mq.165. PREZZO BASE Euro 15.697,06. Offerta minima Euro 11.772,79. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 7: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno, individuato al NCT di Messina foglio 152 – part. 69, vigneto, are 23.30, R.D. euro 11,43, R.A euro 6,62; part. 70, semin arbor, centiare 33, R.D. euro 0,17, R.A euro 0,08; part. 71, vigneto, are 7.50, R.D. euro 7,36 R.A euro 2,52; part. 72, vigneto, are 7.60, R.D. euro 7,46 R.A euro 2,55; part. 73, uliveto, are 3.20, R.D. euro 1,57 R.A euro 1,49; part. 420, seminativo arborato, are 4.50, R.D. euro 2,32 R.A euro 1,05; part. 1865, pascolo arborato, are 41.01, R.D. euro 7,41 R.A euro 2,12; part. 1866, pascolo arborato, are 1.19, R.D. euro 0,22 R.A euro 0,06; part. 2308, seminativo arborato, are 17.86 R.D. euro 3,69 R.A euro 2,31; – part. 2309, seminativo arborato, are 2.34, R.D. euro 0,48 R.A euro 0,30. PREZZO BASE Euro 2.791,27. Offerta minima Euro 2.093,45. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 8: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno e fabbricato identificato in catasto terreni di Messina al foglio 152 part. 2553, uliveto, are 44,83, R.D. euro 22,00 , R.A euro 20,84 e nel Catasto Fabbricati di Messina al foglio 152 part. 2554 sub 1, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 8, vani 6, superficie 112 mq (escluse aree scoperte mq 103). PREZZO BASE Euro 4.288,60. Offerta minima Euro 3.216,45. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 9: Quota indivisa di 1/9 di un fabbricato per civile abitazione, terreno di pertinenza e fabbricato rurale ubicati in in Catasto Fabbricati di Terme Vigliatore al foglio 5 part 228 sub 2, categoria A/2, classe 5, vani 10,5, superficie 304 mq, rendita euro 509,74, e nel catasto terreni in Terme di Vigliatore al foglio 5, part. 472, semin arbor di prima, are 3.50, R.D euro 2,62 R.A. euro 0,72, part. 473, semin arbor di prima, are 0.32, R.D euro 0,24 R.A. euro 0,07, e part. 383 fabbricato rurale in Via Maceco della superficie di circa mq 50. PREZZO BASE Euro 17.179,08. Offerta minima Euro 12.884,31. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, già Via Comunale Marchesana – Lotto 10: Quota indivisa di 1/9 di un terreno edificabile in catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 226, seminativo, are 3.10, R.D. euro 2,16 R.A. euro 0,64; part. 384, vigneto, are 6.60, R.D. euro 9,88 R.A. euro 3,41; part. 471, vigneto, are 42.60, R.D. euro 63,80 R.A. euro 22,00. PREZZO BASE Euro 17.617,09. Offerta minima Euro 13.212,82. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 11:00 presso studio del liquidatore giudiziale in Messina, Via Ghibellina, 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Avv. Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile.

RGF 23/1992. In Messina (ME), Via Napoli is. E-F, pal. E, n.89 – Lotto UNICO: abitazione di tipo economico posto al piano terreno rialzato. PREZZO BASE Euro 46.080,00. Offerta minima Euro 34.560,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/12/2023 ore 11:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore fallimentare Avv. Costanzo Domenico 0902934955, per info e visita immobile.

RGE 6/2016. In Valdina (ME), Via Nazionale 143 – Lotto UNICO: Piena proprietà di capannone industriale composto da: a) fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura portante in c.a.; b) un capannone a una elevazione fuori terra a tre campate con struttura portante in acciaio e tamponatura esterna in muratura; c) tre tettoie a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio. PREZZO BASE Euro 1.053.488,67. Offerta minima Euro 790.116,50. Rilancio minimo in aumento Euro 50.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 17/01/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile.

RGE 33/2019. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 1: piena proprietà di un appartamento al secondo piano, composto da un salone -cucina – camera da letto – due camerette -bagno principale e bagno di servizio, oltre terrazzino a livello; superficie complessiva di mq circa 116,00. PREZZO BASE Euro 156.783,50. Offerta minima Euro 117.587,62. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 2: piena proprietà di box auto posto al piano S1 superficie lorda complessiva mq circa 23,00. PREZZO BASE Euro 19.214,75. Offerta minima Euro 14.411,07. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 3: piena proprietà di un appartamento posto al quinto piano, comunicante tramite una scala interna con sovrastante lastrico solare. lastrico solare consistenza mq 129 circa. PREZZO BASE Euro 162.565,00. Offerta minima Euro 121.923,75. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 4: piena proprietà di un box auto al piano S1 superficie lorda complessiva mq 24 circa. PREZZO BASE Euro 13.171,25. Offerta minima Euro 9.878,44. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 5: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 scala A superficie lorda commerciale mq 90 circa. PREZZO BASE Euro 54.676,38. Offerta minima Euro 41.007,28. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 6: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S1 scala B superficie lorda commerciale mq 50 circa. PREZZO BASE Euro 27.238,75. Offerta minima Euro 20.429,07. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 7: piena proprietà di un locale deposito posto al piano T scala B superficie lorda commerciale mq 9 circa. PREZZO BASE Euro 7.238,60. Offerta minima Euro 5.428,95. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 8: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S4 superficie lorda complessiva mq 93,00 circa. PREZZO BASE Euro 69.829,35. Offerta minima Euro 52.372,02. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 9: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 9,00 circa. PREZZO BASE Euro 7.148,05. Offerta minima Euro 5.361,04. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 10: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 85,00 circa. PREZZO BASE Euro 64.285,90. Offerta minima Euro 48.214,43. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 11: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 9,00 circa. PREZZO BASE Euro 7.272,20. Offerta minima Euro 5.454,15. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 12: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 5 circa. PREZZO BASE Euro 3.871,60. Offerta minima Euro 2.903,70. Rilancio minimo in aumento Euro 100,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 13: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S3 superficie lorda complessiva mq 8 circa. PREZZO BASE Euro 9.036,70. Offerta minima Euro 6.777,53. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Messina (ME), Via Pietro Castelli – Lotto 14: piena proprietà di un locale deposito posto al piano S2 scala A superficie lorda complessiva mq 4 circa. PREZZO BASE Euro 6.181,55. Offerta minima Euro 4.636,17. Rilancio minimo in aumento Euro 400,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 10:00 presso locali della DEAS in Messina via Nino Bixio n. 33. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Campagna Maria Luisa 3388983039, per info e visita immobile.

RGE 60/2017. In Graniti (ME), vico Trento snc – Lotto 1: Magazzino composto da un unico vano non rifinito posto al piano terra della superficie lorda complessiva di circa mq 33,00. PREZZO BASE Euro 1.761,00. Offerta minima Euro 1.320,75. Rilancio minimo in aumento Euro 50,00. In Graniti (ME), vico Trento 2 – Lotto 2: appartamento composto da deposito, ingresso con scala e ripostiglio sottoscala al p.t.; 2 vani, corridoio, bagno e balcone al p. 1°; 2 vani, corridoio, bagno e balcone al p. 2° cucina e terrazza coperta al p. 3°. Posto ai piani T-1-2-3, sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 159,00 (inclusi pertinenze esterne e magazzino). PREZZO BASE Euro 27.324,00. Offerta minima Euro 20.493,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 10:15 presso sala aste telematiche della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa D

RGE 61/2008. In Castelmola (ME), C.da Castelluccio-Grimaudo – Lotto 2: Opificio 1 elev. f.t., mq 210 circa, con annesso terreno di mq.6438 circa, costituito da una zona ufficio ed una spogliatoio, con rispettivi servizi igienici ed accesso dal fronte laterale dell’edificio. La zona adibita alla lavorazione è costituita da 3 ambienti, oltre al deposito ed ai locali impianti, con accesso dal fronte principale. Sviluppa una altezza netta interna media di circa 3.60 mt. terreno di mq.6438 circa. PREZZO BASE Euro 64.000,00. Offerta minima Euro 48.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 17:30 presso locali dell’A.P.E.I.M., in Messina, Via N. Fabrizi n.121, is.189. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avvocato Carrozza Gianluca 3495869143, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 128/2022. In Messina (ME), villaggio Pezzolo, via Piazza – Lotto UNICO: appartamento a tre elevazioni f.t. e dotato di scala interna. E’ costituito dal p.t. da cui ha accesso, un unico grande vano e ripostiglio (oggi destinato a wc), piano primo da cui v i è altro ingresso e altro vano e piccolo balcone; piano secondo in cui c’è la cucina e un terrazzino da cui si accede ad un ripostiglio e altro wc. PREZZO BASE Euro 34.400,00. Offerta minima Euro 25.800,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 15/12/2023 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Pio Benecchi 3402930563, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 185/2021. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 2: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 498,50. PREZZO BASE Euro 582.180,62. Offerta minima Euro 436.635,46. Rilancio minimo in aumento Euro 17.465,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 3: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 58,00 ed altezza di mt. 2,70. PREZZO BASE Euro 67.352,11. Offerta minima Euro 50.514,08. Rilancio minimo in aumento Euro 2.020,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 4: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 61,50 ed altezza di mt. 2,70. PREZZO BASE Euro 71.565,08. Offerta minima Euro 53.673,81. Rilancio minimo in aumento Euro 2.146,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 5: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 61,50 ed altezza di mt. 2,70. PREZZO BASE Euro 71.565,08. Offerta minima Euro 53.673,81. Rilancio minimo in aumento Euro 2.146,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 6: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 157,50 ed altezza di mt. 2,70. PREZZO BASE Euro 184.655,53. Offerta minima Euro 138.491,65. Rilancio minimo in aumento Euro 5.540,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 7: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 58,00 ed altezza di mt. 2,70. PREZZO BASE Euro 67.352,11. Offerta minima Euro 50.514,08. Rilancio minimo in aumento Euro 2.020,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 8: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 61,50 ed altezza di mt. 2,70. PREZZO BASE Euro 71.565,08. Offerta minima Euro 53.673,81. Rilancio minimo in aumento Euro 2.146,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 9: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 61,50 ed altezza di mt. 2,70. PREZZO BASE Euro 71.565,08. Offerta minima Euro 53.673,81. Rilancio minimo in aumento Euro 2.146,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 10: Intera piena proprietà (1/1) di immobile ufficio della superficie commerciale di mq. 157,50 ed altezza di mt. 2,70. PREZZO BASE Euro 184.655,53. Offerta minima Euro 138.491,65. Rilancio minimo in aumento Euro 5.540,00. In Messina (ME), Via Giuseppe La Farina 229 – Lotto 11: Intera piena proprietà (1/1) di immobile sottotetto non abitabile della superficie commerciale di mq. 146,10 ed altezza variabile da mt. 1,50 a mt. 3,20. PREZZO BASE Euro 147.608,86. Offerta minima Euro 110.706,64. Rilancio minimo in aumento Euro 4.428,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/12/2023 ore 09:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. La Rocca Simone 0902934889, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 208/1999. In Castelmola (ME), frazione contrada “Ziretto” – Lotto UNICO: terreno residenziale della superficie complessiva di circa mq 4,350 al foglio 13 mappale 65 qualità agrumeto, classe 3, superficie catastale 280, reddito agrario: 2.75, reddito domenicale: 7.59; al foglio 13 mappale 66 qualità agrumeto, classe 3, superficie catastale 180, reddito agrario: 1.77, reddito domenicale: 4.88; ed al foglio 13 mappale 67 qualità semin. arbor., classe 3, superficie catastale 3890, reddito agrario: 6.03, reddito domenicale: 13.06. PREZZO BASE Euro 13.387,50. Offerta minima Euro 10.040,63. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 09:45 presso avanti al delegato presso la sala aste della società Edicom Finance sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Tinuzzo Luigi 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 252/2015. In Messina (ME), via Libertà 69, Villaggio San Filippo inferiore – Lotto 1: appartamento posto al piano terra (prima elevazione f.t.) si compone di un ingresso-soggiorno con angolo cottura, servizio, ripostiglio, disimpegno, camera da letto e due balconi di pertinenza esclusiva, per una sup. commerciale di circa mq 57,99. PREZZO BASE Euro 19.967,00. Offerta minima Euro 14.975,25. Rilancio minimo in aumento Euro 900,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 16:00 presso studio del delegato in Messina, Via Nicola Fabrizi n. 121 is. 189. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Giuffrida Nunziata 3382304044, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 257/2008 + 130/13. In Leni (ME), – Lotto 4: piena proprietà di terreno sup. complessiva mq 6.825,00. PREZZO BASE Euro 150.000,00. Offerta minima Euro 112.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 12.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 10:30 presso studio del delegato in Messina, Viale San Martino 116. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Iacono Marco 3934275580, custode giudiziario Avv. Rosanna Calafato 3334104112, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 296/2018. In Messina (ME), Via 137 D snc, quartiere Rione Giostra – Lotto 1: Appartamento della superficie commerciale di 83,00 mq. composto da una spaziosa zona giorno con angolo cottura, due camere letto, bagno e ripostiglio. Il soggiorno è dotato di balcone, tutti i vani sono muniti di aperture finestrate. PREZZO BASE Euro 50.184,00. Offerta minima Euro 37.638,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Asta senza Incanto 19/12/2023 ore 16:00 presso studio professionale del delegato alla vendita, sito in Messina, Via Mamertini, n. 17, is. 106. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Brancato Michele 3470797405, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 372/2011. In Limina (ME), via Stormo – Lotto 1: fabbricato per civile abitazione a due elevazioni f.t. e corte di pertinenza, composto a pianterreno da ingresso-soggiorno, un ampio vano pranzo-soggiorno con angolo cottura dal quale direttamente si accede al vano wc e ad altra camera; a primo piano da tre comodi e ampi ambienti e due vani rispettivamente destinati a wc-doccia e wc-bagno. PREZZO BASE Euro 35.079,50. Offerta minima Euro 26.309,63. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 15/12/2023 ore 10:45 presso sala aste della società Edicom Finance in Messina, Via Solferino, n. 29. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it