Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Sabato 8 giugno 2024

RGE 3/2021. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 3: locale deposito carrabile composto da un unico vano, posto al piano terra corpo “A”, di complessiva superficie lorda di 88,50 mq. PREZZO BASE Euro 32.399,95. Offerta minima Euro 24.299,96. Rilancio minimo in aumento Euro 1.600,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 5: appartamento per civile abitazione posto al primo piano del corpo “A”, composto da un ingresso a corridoio, un salone, una camera matrimoniale, una camera singola e un servizio igienico munito di finestra. PREZZO BASE Euro 44.899,69. Offerta minima Euro 33.674,77. Rilancio minimo in aumento Euro 2.200,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 6: appartamento per civile abitazione posto al secondo piano del corpo “A”, composto da un ingresso su salone/pranzo con angolo cottura, un disimpegno/corridoio, ripostiglio, w.c., camera matrimoniale, n.2 camere singole e un bagno. PREZZO BASE Euro 51.247,89. Offerta minima Euro 38.435,92. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 8: appartamento per civile abitazione posto al piano primo del corpo “B”, composto da un ingresso, salone, disimpegno, bagno, cucina, n.2 camere singole, ripostiglio, w.c., camera matrimoniale. PREZZO BASE Euro 87.435,41. Offerta minima Euro 65.576,56. Rilancio minimo in aumento Euro 4.300,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 9: appartamento per civile abitazione posto al piano terzo del corpo “A”, composto da un ingresso su salone/pranzo dotato di angolo cottura, disimpegno, ripostiglio, w.c., camera matrimoniale con cabina armadio, camera singola e bagno, n. 2 balconi, ballatoio di pertinenza antistante l’ingresso dell’abitazione. PREZZO BASE Euro 63.168,13. Offerta minima Euro 47.376,10. Rilancio minimo in aumento Euro 3.100,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 10: appartamento per civile abitazione posto al piano terzo del corpo “B”, composto da un ingresso/salone, cucina, disimpegno, bagno, due camere singole, ripostiglio, w.c. PREZZO BASE Euro 72.336,35. Offerta minima Euro 54.252,26. Rilancio minimo in aumento Euro 3.600,00. In Villafranca Tirrena (ME), via Stefano Saccà 30 – Lotto 11: lastrico solare al piano quarto del corpo “B”, composto da uno spazio contornato da balaustre e una mensola in c.a. priva di parapetto, posto al quarto piano del corpo “B” del fabbricato. PREZZO BASE Euro 1.275,60. Offerta minima Euro 956,70. Rilancio minimo in aumento Euro 60,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona telematica 13/09/2024 ore 10:00 presso via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Burgio Danilo 0903697630, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 6/2016. In Valdina (ME), Via Nazionale 143 – Lotto UNICO: Piena proprietà di capannone industriale composto da: a) fabbricato a due elevazioni fuori terra con struttura portante in c.a.; b) un capannone a una elevazione fuori terra a tre campate con struttura portante in acciaio e tamponatura esterna in muratura; c) tre tettoie a una elevazione fuori terra con struttura portante in acciaio. PREZZO BASE Euro 790.116,50. Offerta minima Euro 592.587,37. Rilancio minimo in aumento Euro 20.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 09/10/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Passaro Daniele 3779922132, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 27/2023. In Messina (ME), villaggio Camaro, via Puntale n. 11 – Lotto UNICO: Unità immobiliare per civile abitazione , piano terra. L’immobile occupa parte del piano terra di un fabbricato per civile abitazione a due elevazioni fuori terra, di vecchia costruzione, avente struttura portante in muratura di laterizi pieni, solai lignei e copertura a tetto con manto di coppi. PREZZO BASE Euro 34.000,00. Offerta minima Euro 25.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 11/09/2024 ore 16:00 presso studio in Messina, Via Felice Bisazza n. 20. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Adamo Raimondo 0909573683, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 38/2023. In Venetico (ME), Via Nazionale n. 68 (ex 52) – Lotto 1: Abitazione di tipo popolare di circa 69 mq distribuita al piano terra di un superiore corpo di fabbrica a due elevazioni fuori terra. Al piano terra (piano stradale), si evidenziano due vani, un vano cucina, un wc ed un ripostiglio, sebbene l’immobile è stato adibito ad ufficio. PREZZO BASE Euro 55.890,00. Offerta minima Euro 41.917,50. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 10/09/2024 ore 12:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avvocato Capano Rosita 3471234875, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 116/2021. In Roccavaldina (ME), Vico Gesù e Maria, nn. 9-11-13 – Lotto UNICO: Unità immobiliare autonoma piano T-1-2, consistenza 4,5 vani. L’immobile, costituito da porzione di agglomerato urbano del centro storico, a due elevazioni f.t. oltre copertura a terrazza praticabile sviluppa una superficie lorda complessiva (tra aree coperte e scoperte sui tre livelli) di circa mq. 162,15 ed è dotato di un piccolo balcone al piano primo, a servizio della camera da letto matrimoniale, e di un lastrico solare praticabile al secondo piano. PREZZO BASE Euro 59.500,00. Offerta minima Euro 44.625,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 27/09/2024 ore 10:45 sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Marullo Giuseppe 0906012019, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 136/2023. In Messina (ME), Villaggio Santa Margherita, Via Nazionale n. 93/A (Ex Via Comunale) – Lotto 1: Appartamento posto al primo piano (seconda elevazione fuori terra oltre il piano cantinato), contraddistinto con il numero interno 1, scala B, composto da 5,5 vani catastali. PREZZO BASE Euro 91.200,00. Offerta minima Euro 68.400,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Messina (ME), Villaggio Santa Margherita, Via Nazionale n. 93/A (Ex Via Comunale) – Lotto 2: Appartamento posto al piano secondo (terza elevazione fuori terra oltre al piano cantinato), contraddistinto con il numero interno 6, scala A, composto da 7 vani catastali. PREZZO BASE Euro 150.600,00. Offerta minima Euro 112.950,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita sincrona mista modalità sincrona mista 12/09/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Interdonato Monica 3491923094, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 189/2021. In Messina (ME), Basilio Magno (ex C/da Baglio), Complesso ERACLE – Lotto UNICO: appartamento della superficie commerciale di 78,00 mq, consistenza 4,5 vani, piano 3. locale cantina consistenza 8 mq piano T. PREZZO BASE Euro 82.000,00. Offerta minima Euro 61.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/09/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Faramo Sebastiano 3288241133, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 193/2020. In Scaletta Zanclea (ME), via Giampigna n. 5 – Lotto UNICO: piena proprietà di un fabbricato a due elevazioni fuori terra costituito da due corpi di fabbrica A e B con struttura portante in c.a. e copertura a terrazza praticabile. L’unità immobiliare è posta al piano T, 1, ha un’altezza interna di da m2,80 (P.T.) a m3,00 (P.I°). PREZZO BASE Euro 16.915,00. Offerta minima Euro 12.686,25. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 05/09/2024 ore 09:00 presso studio del delegato in Piazza Immacolata di Marmo 4, nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Merenda Marco 3498073210, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 239/2011. In Messina (ME), Villaggio Cumia Superiore, Via Comunale – Lotto UNICO: A) Laboratorio artigianale p.terra, composto da ampio locale, corridoio, vano e servizio igienico; sup. lorda tot. mq 162,41. B) Appartamento p.primo, composto da un ingresso/corridoio, una cucina, una camera con annesso un locale adibito a spogliatoio, ed un bagno; sup. lorda tot 101,27. PREZZO BASE Euro 18.000,00. Offerta minima Euro 13.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 800,00. Asta senza Incanto 24/09/2024 ore 09:30 presso studio del delegato in Messina, Via Romagnosi n. 7. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. D Arrigo Francesco 3288089957, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

CP 5/2011. In Messina (ME), ZIR, Via Acireale snc – Lotto 5: Immobile costituito dal primo piano e dal lastrico solare della palazzina uffici. La superficie è così ripartita: mq 39,40 corpo scala p.t.; mq 277,95 piano primo; mq. 253,16 lastrico solare. PREZZO BASE Euro 55.417,89. Offerta minima Euro 41.563,42. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 7: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno , individuato al NCT di Messina foglio 152 – part. 69, vigneto, are 23.30, R.D. euro 11,43, R.A euro 6,62; part. 70, semin arbor, centiare 33, R.D. euro 0,17, R.A euro 0,08; part. 71, vigneto, are 7.50, R.D. euro 7,36 R.A euro 2,52; part. 72, vigneto, are 7.60, R.D. euro 7,46 R.A euro 2,55; part. 73, uliveto, are 3.20, R.D. euro 1,57 R.A euro 1,49; part. 420, seminativo arborato, are 4.50, R.D. euro 2,32 R.A euro 1,05; part. 1865, pascolo arborato, are 41.01, R.D. euro 7,41 R.A euro 2,12; part. 1866, pascolo arborato, are 1.19, R.D. euro 0,22 R.A euro 0,06; part. 2308, seminativo arborato, are 17.86 R.D. euro 3,69 R.A euro 2,31; – part. 2309, seminativo arborato, are 2.34, R.D. euro 0,48 R.A euro 0,30. PREZZO BASE Euro 1.786,42. Offerta minima Euro 1.339,82. Rilancio minimo in aumento Euro 150,00. In Messina (ME), villaggio Pistunina, contrada Mirulla – Lotto 8: Quota indivisa di 1/9 di un appezzamento di terreno e fabbricato identificato in catasto terreni di Messina al foglio 152 part. 2553, uliveto, are 44,83, R.D. euro 22,00 , R.A euro 20,84 e nel Catasto Fabbricati di Messina al foglio 152 part. 2554 sub 1, zona censuaria 2, categoria A/4, classe 8, vani 6, superficie 112 mq (escluse aree scoperte mq 103). PREZZO BASE Euro 2.744,70. Offerta minima Euro 2.058,53. Rilancio minimo in aumento Euro 250,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo – Lotto 9: Quota indivisa di 1/9 di un fabbricato per civile abitazione, terreno di pertinenza e fabbricato rurale ubicati in in Catasto Fabbricati di Terme Vigliatore al foglio 5 part 228 sub 2, categoria A/2, classe 5, vani 10,5, superficie 304 mq, rendita euro 509,74, e nel catasto terreni in Terme di Vigliatore al foglio 5, part. 472, semin arbor di prima, are 3.50, R.D euro 2,62 R.A. euro 0,72, part. 473, semin arbor di prima, are 0.32, R.D euro 0,24 R.A. euro 0,07, e part. 383 fabbricato rurale in Via Maceco della superficie di circa mq 50. PREZZO BASE Euro 10.994,60. Offerta minima Euro 8.245,95. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. In Terme Vigliatore (ME), Via Maceo, già Via Comunale Marchesana – Lotto 10: Quota indivisa di 1/9 di un terreno edificabile in catasto terreni di Terme Vigliatore al foglio 5, part. 226, seminativo, are 3.10, R.D. euro 2,16 R.A. euro 0,64; part. 384, vigneto, are 6.60, R.D. euro 9,88 R.A. euro 3,41; part. 471, vigneto, are 42.60, R.D. euro 63,80 R.A. euro 22,00. PREZZO BASE Euro 11.274,94. Offerta minima Euro 8.456,21. Rilancio minimo in aumento Euro 1.000,00. Asta senza Incanto 19/09/2024 ore 11:00 presso studio del liquidatore giudiziale in Messina, Via Ghibellina, 77. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Liquidatore giudiziale Avv. Arena Letterio 090718242, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGF 4/2004. In Messina (ME), Via Giuseppe Garibaldi 266 is 479 – Lotto UNICO: immobile al piano terra di mq 83. PREZZO BASE Euro 137.135,29. Offerta minima Euro 102.851,47. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 19/09/2024 ore 10:30 presso studio del curatore in Messina via XXVII Luglio 61. G.D. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Curatore fallimentare Avvocato Valentini Nicolò 0908930152, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it