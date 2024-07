Aste giudiziarie su Tempostretto. Nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Vendite a Messina, Capo d'Orlando, Brolo, Sant'Agata di Militello

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Venerdì 26 Luglio 2024

Tribunale di Patti

Abitazioni e box

ACQUEDOLCI ( ME) – VIA ARCHIMEDE – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA – LOTTO 1) IMMOBILE a piano T composto da soggiorno, camera, wc e magazzino. Sup. cat. 75 mq. Prezzo base Euro 23.100,00. Offerta minima: Euro 17.325,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 2) IMMOBILE a piano 1 composto da ingresso, cucina, ripostiglio, 2 camere, bagno e soggiorno. 3 balconi. Sup. cat. 101 mq. Prezzo base Euro 33.000,00. Offerta minima: Euro 24.750,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 3) IMMOBILE a piano 2 composto da ingresso, cucina, ripostiglio, 2 camere, bagno e soggiorno. 3 balconi. Sup. Cat. 98 mq. Prezzo base Euro 33.000,00. Offerta minima: Euro 24.750,00. Rilancio: Euro 1.000,00. LOTTO 4) IMMOBILE a piano 3 composto ingresso, 3 camere, cucina/soggiorno, wc, ripostiglio. 3 balconi. Sup. Cat. 66 mq. Prezzo base Euro 29.700,00. Offerta minima: Euro 22.275,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 13/11/24 ore 18:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per partecipare alla vendita www.garavirtuale.it. Termine presentazione offerte: 12/11/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Grosso tel. 090670703. Rif. RGE 61/2016 PT869695

BROLO ( ME) – VIA LEONARDO SCIASCIA – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 3) VILLA con vasta corte esterna dotata di piscina – piano S1 – T – 1 mq. 971,00. Prezzo base Euro 1.100.000,00. Offerta minima: Euro 825.000,00. Rilancio: Euro 25.000,00. LOTTO 5) VILLA BIFAMILIARE su 4 piani con corte esterna, piano S1-T-1-2 mq. 283,00. Prezzo base Euro 449.800,00. Offerta minima: Euro 337.350,00. Rilancio: 10.000,00. Vendita senza incanto 07/11/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Dott.ssa Francesca La Torre tel. 3486515598. Rif. RGE 18/2015 PT869961

CAPO D'ORLANDO ( ME) – CONTRADA S. MARTINO, 76 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – QUOTA DI 1/1 DI UNITÀ ABITATIVA in muratura di pietrame e rnattoni a due livelli fuori terra. II piano terra, da cui si accede attraverso il diritto di passaggio su un viottolo pedonale collegato direttamente alia strada comunale, è composto da: unico ampio vano adibito a zona pranzo-soggiorno, con angolo cottura, un piccolo bagno e una zona ingresso, di circa mq. 48,60, oltre, un piccolo cortile esterno, su cui insiste una struttura in legno (tettoia) di circa mq. 2,60. II piano primo, collegato tramite scala interna, è costituito da: una camera matrimoniale, una camera singola, due ripostigli e un corridoio, di circa mq. 41,00. In Catasto fabbricati al foglio 3 particella 545 sub. 2. categoria A/2, classe 9. vani 3.5. Rendita e. 253,06. Prezzo base Euro 21.926,57. Offerta minima: Euro 16.444,93. Rilancio: 1.000,00. Vendita senza incanto 05/11/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/11/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Santino Piraino tel. 3484144964. Rif. RGE 9/2021 PT869529

CAPRI LEONE ( ME) – FRAZIONE ROCCA DI CAPRI LEONE, VIA MARTIRI DI FANI, 24 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) APPARTAMENTO della sup. comm. di 131,35 mq per la quota di 1/1 di piena proprieta al primo piano, facente parte di modesto fabbricato a 4 Elev. F.T., composto da: ampio soggiorno, cucina, 3 camere, ripostiglio, bagno, corridoio, occupante una sup.lorda di circa mq. 121,10, oltre una sup. scoperta, costituita da 3 balconi, di circa complessivi mq. 31,05. B) Locale deposito non rifinito al civico 26 della sup. comm. di 38,35 mq per la quota di 1/1 di piena proprieta.Posto al piano terra e composto da unico ampio vano con sup. lorda di circa mq. 38,35. Prezzo base Euro 68.636,01. Offerta minima: Euro 51.477,00. Rilancio: Euro 3.000,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 09:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Giorgio Cangemi tel. 094121309 – 3397454013. Rif. RGE 44/2022 PT869764

FALCONE ( ME) – VIA MESSINA, 8 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 1) CASA UNIFAMILIARE per civile abitazione su 3 piani fuori terra. Si compone di piano terra con zona giorno, soggiorno-cucina comunicanti, ripostiglio e wc; piano primo con camera, piccolo vano utilizzato come cameretta, wc, opportunamente disimpegnati tra loro; piano secondo con 2 ampi locali comunicanti e wc. Scala interna di collegamento. Sviluppa una sup. calpestabile di mq 110,90 ed una sup. comm. lorda tot. di mq 154,20. Cattivo stato conservativo. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 50.424,02. Offerta minima: Euro 37.818,02. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 05/11/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Fabrizio Trifilò tel. 094121031. Rif. RGE 44/2020 PT869612

GALATI MAMERTINO ( ME) – VIA N.D. – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 3/9 DI TERRENI AGRICOLI coltivati a noccioleto e vigneto della superficie catastale di 2310 mq. I terreni si presentano incolti ed invasi da vegetazione spontanea. Prezzo base Euro 850,00. Offerta minima: Euro 637,50. Rilancio: Euro 50,00. LOTTO 4) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/3 DI UN TERRENO AGRICOLO avente la superficie catastale di 320 mq. Il terreno si presenta incolto e invaso da vegetazione spontanea. Prezzo base Euro 510,00. Offerta minima: Euro 382,50. Rilancio: Euro 50,00. LOTTO 5) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENI AGRICOLI aventi la superficie catastale complessiva di 1.452 mq. I terreni si presentano incolti ed invasi da vegetazione spontanea. Prezzo base Euro 6.375,00. Offerta minima: Euro 4.781,25. Rilancio: Euro 300,00. CONTRADA NASERA – VENDITA LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 3/9 DI MAGAZZINO a 2 elevazioni f.t. con relativo terreno circostante, della sup.comm. di 3.297,00 mq. Il terreno si presenta incolto ed invaso da vegetazione spontanea. Prezzo base Euro 2.550,00. Offerta minima: Euro 1.912,50. Rilancio: Euro 100,00. VIA ROMA, 12 – LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/3 DI CANTINA, UN APPARTAMENTO DI TIPO CIVILE ED UNO ALLO STATO RUSTICO, della sup. comm. di 263,00 mq. Cantina con accesso da Via Roma al piano seminterrato di immobile a 4 elevazioni, allo stato rustico con sup. comm. di 18 mq. Appartamento al al piano primo con sup. comm. di 125 mq, composto da cucina, soggiorno, 2 camere da letto e bagno, oltre a corte di pertinenza parzialmente coperta. Appartamento allo stato rustico al piano terzo con sup. comm. di 120 mq. Le finiture sono di tipo civile, e gli appartamenti costituenti l'immobile sono collegati tra loro da scala esterna. Il sub 4 si trova in un discreto stato di manutenzione e pertanto risulta abitabile, il sub 6 è allo stato rustico e totalmente privo di impianti e di finiture. L'unità immobiliare oggetto di valutazione ha un'altezza interna di 3.0. Prezzo base Euro 17.850,00. Offerta minima: Euro 13.387,50. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 07/11/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Pino Campione tel. 3289658040. Rif. RGE 26/2019 PT869773

MONTAGNAREALE ( ME) – CONTRADA S. NICOLELLA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA' SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A. PIENA PROPRIETÀ DI 1000/1000 DI PIANO SEMINTERRATO E PIANO TERRA entrambi accessibili dall 'esterno e comunicanti per mezzo di una piccola scala interna, per una sup. lorda tot. circa mq 146,60. B. PIENA PROPRIETÀ DI 1000/1000 DI PIANO RIALZATO SOTTOTETTO composto da un piano rialzato accessibile da scala in metallo esterna. Sup. lorda tot. circa mq 71,65. Prezzo base Euro 22.294,00. Offerta minima: Euro 16.720,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Carmela Fachile tel. 0941701615 – 3497118913. Rif

OLIVERI ( ME) – VIA STAZIONE, OGGI VIA PASQUALE CAMARDA, 5 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO al piano terra di fabbricato a più elevazioni fuori terra, avente sup. comm. di mq. 89,50 circa. Immobile composto da ingresso, soggiorno cucina, 2 camere da letto, bagno e disimpegno di mq.78,00 oltre veranda e cortile di pertinenza di mq. 71,00. Prezzo base Euro 114.750,00. Offerta minima: Euro 1.000,00. Rilancio: Euro 86.063,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 11:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 54/2023 PT869494 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PIRAINO ( ME) – FRAZIONE FIUMARA, GARIBALDI N. 182 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – APPARTAMENTO al primo piano costituito da ingresso, 4 vani cucina, bagno, ripostiglio, 2 balconi con una sup. tot. lorda di mq 142 e posto auto di mq 14. Occupato. Prezzo base Euro 43.284,37. Offerta minima: Euro 32.463,28. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 11/11/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 08/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Domenico Raffaele Addamo tel. 3283772392. Rif. RGE 86/2021 PT869362 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN MARCO D’ALUNZIO ( ME) – VIA LARGO RITIRO, SNC – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – A. APPARTAMENTO della sup. comm. di 127,40 mq. Fabbricato di civile abitazione a tre elevazioni costituito da un piano primo sottostrada, piano terra e primo piano collegati internamente da scala a chiocciola e copertura a falde inclinate. L’intero edificio sviluppa 3 piani. Immobile ristrutturato nel 2011. Immobile composto da tre elevazioni così distribuite: piano primo sottostrada destinato a locale sgombero, allo stato rustico; piano terra composto da disimpegno, camera da letto, cameretta, bagno e terrazzo senza pavimentazione sovrastante il corpo B; piano primo collegato internamente da una scala a chiocciola con il piano terra, ma accessibile anche dall’esterno attraverso una scala in c.a., composto da unico ambiente con angolo cottura con sovrastante soppalco in legno servito da scala in legno, servizio igienico e terrazzo coperto con struttura in legno. Sono presenti alcune difformità urbanistiche (diversa distribuzione interna degli ambienti e realizzazione tettoia in legno terrazzo piano primo), regolarizzabili mediante S.C.I.A. Dei costi di regolarizzazione delle suddette difformità si è già tenuto conto nella determinazione del valore di vendita dell’immobile (si cfr. Perizia estimativa par. 8.3, pag. 4 e par. 9, pag. 8). B. BOX SINGOLO, della sup. comm. di 12,00 mq. Locale a rustico al piano primo sottostrada, privo di opere di finitura interne e infissi, con accesso diretto dalla via Largo Ritiro attraverso un’ampia apertura. Immobile ristrutturato nel 2011. Copertura a lastrico solare praticabile dal precedente corpo A. Occupato dai proprietari. Prezzo base Euro 77.534,25. Offerta minima: Euro 58.150,69. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 07/11/24 ore 11:30. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 06/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Andrea Pirri tel. 0941328495 – 3280106470. Rif. RGE 24/2016 PT869361 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SAN PIERO PATTI ( ME) – LOCALITA’ S.ANTONIO, C/DA MANGIOLIVA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO AGRICOLO la cui superficie commerciale è di mq 9.610 coltivato a pascolo, seminativo e agrumeto. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI FABBRICATO collabente la cui superficie commerciale è di 54 mq, la superficie catastale di mq 94. B1) ALTRO TERRENO, composto da corte di pertinenza, la cui superficie commerciale è di 4,00 mq. Prezzo base Euro 13.445,00. Offerta minima: Euro 10.000,00. Rilancio: Euro 600,00. LOTTO 2) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO agricolo, la cui superficie commerciale è di 1.890 mq, coltivato a noccioleto. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA STALLA la cui superficie commerciale è di 141,24 mq e ,la cui altezza interna è di 4. La stalla si sviluppa su due piani. È composta al piano terra da due stanze, avente accesso indipendente dall’esterno, al primo piano vi è un’unica stanza adibita a fienile. Prezzo base Euro 9.750,00. Offerta minima: Euro 2.438,00. Rilancio: Euro 400,00. LOTTO 3) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI TERRENO AGRICOLO, la cui superficie commerciale è di 28.672 mq. Prezzo base Euro 30.925,00. Offerta minima: Euro 23.194,00. Rilancio: Euro 1.500,00. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 4) A) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNO SPEZZONE DI TERRENO AGRICOLO la cui superficie commerciale è di 32.421 mq, coltivato a seminativo irriguo e arborato, pascolo e uliveto. Al terreno, attualmente incolto, vi si accede attraversando altre particelle di terreno della stessa ditta. B) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA STALLA al piano terra, la cui superficie commerciale è di 29,70 mq. Nella specie trattasi di un porcile composto da due piccoli vani al piano terra e uno al piano ammezzato. C) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA COLONICA la cui superficie commerciale è di 179,05 mq. L’immobile, costruito nel 1920, si sviluppa su due piani, un piano fuori terra e un piano interrato. D) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UNA CASA PADRONALE dei primi del 900, in corso di ristrutturazione, la cui superficie commerciale è di 370,11 mq. L’immobile si compone di tre ampi vani al piano terra adibito a zona giorno e tre camere da letto con bagno in camera al piano primo, a cui si accede attraverso una scala interna in cemento armato di recente costruzione. E) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI UN LOCALE DI DEPOSITO la cui superficie commerciale è di 43,00 mq. L’immobile posto al piano terra è costituito da un unico vano a cui si accede dalla corte di proprietà esclusiva della particella 377 identificata con il sub 1. Prezzo base Euro 143.393,05. Offerta minima: Euro 107.550,00. Rilancio: Euro 7.000,00. Vendita senza incanto 05/11/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Alba La Macchia tel. 3382301375. Rif. RGE 108/2017 PT869761 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – CONTRADA SALARONA, 4 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) NUDA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO composto da un piano terra di mq. 75,00, piano primo di mq. 95,40 e mansarda non praticabile di mq. 95,40 il tutto per una sup. lorda tot. di circa mq 266,40. B) NUDA PROPRIETÀ DI IMMOBILE DESTINATO A CANTINA con annesso forno e cucina, al piano terra della sup. lorda tot. di mq. 35,27. C) NUDA PROPRIETÀ DI TERRENO AGRICOLO con alcune piante di ulivo ed annesso rudere. Libero. Prezzo base Euro 34.753,50. Offerta minima: Euro 26.065,12. Rilancio: 1.500,00. Vendita senza incanto 12/11/24 ore 10:30. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 11/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita Avv. Pino Campione tel. 0941241572 – 3289658040. Custode Giudiziario Avv. Giuseppe Carianni tel. 0941362145 – 3454906550. Rif. RGE 82/2014 PT869698 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

SANT’AGATA DI MILITELLO ( ME) – VIA SAN MARTINO, 69/A – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – UNITÀ IMMOBILIARE DESTINATA A CIVILE ABITAZIONE facente parte di un edificio pluri-piano; l’unità è allocata al piano quinto. Mq 166,3. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 66.375,00. Offerta minima: Euro 49.782,00. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 05/11/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/11/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Luciano Giuseppe Fardella tel. 0941911897 – 3383114267. Rif. RGE 71/2022 PT870042 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

BROLO ( ME) – VIA FERRARA, 11 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/6 INDIVISO DI MAGAZZINO della superficie complessiva di mq. 481,21 circa, sito al piano seminterrato composto da un ampio locale ed uno spazio esterno di pertinenza del magazzino dotato di un cancello. Libero. Prezzo base Euro 22.831,41. Offerta minima: Euro 17.123,55. Rilancio: Euro 500,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 11:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/10/24 ore 12:00. G.E. Dott.ssa Agata Michela La Porta. Professionista Delegato alla vendita Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Custode Delegato Avv. Rosa Ventura tel. 335485053. Rif. RGE 53/1993 PT869491 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

CAPO D’ORLANDO ( ME) – CONTRADA VINA – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA – LOTTO 1) APPARTAMENTO della sup. comm. di 1.185,86 mq, composto da 2 piani fuori terra oltre a un piano semicantinato: 1° piano interamente adibito a museo, collegato al piano 2°; piano semicantinato, risulta completamente fuori terra nel prospetto sud, mentre al nord emerge fuori terra per metà dell’altezza, è destinato a museo. L’unità immobiliare è posta ai piani T,1e 2, ha un’altezza interna di 3,20 metri. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 2.822.346,80. Offerta minima: Euro 2.116.760,10. Rilancio: Euro 100.000,00. LOTTO 2) UNITÀ IMMOBILIARE ADIBITA A SALA CONVEGNI della sup. comm. di 533,18 mq, composto da 2 piani fuori terra: il piano terra è occupato da salette polifunzionali con servizi igienici, ed è collegato da una scala interna al primo piano che è adibito a sala convegni. L’unità immobiliare è posta ai piani T e1, ha un’altezza interna di 3,20 metri. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 1.264.718,40. Offerta minima: Euro 948.538,80. Rilancio: Euro 50.000,00. Vendita senza incanto 05/11/24 ore 10:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 04/11/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Salvatore Meli tel. 3294348079. Rif. RGE 38/2021 PT869758 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

FLORESTA ( ME) – CONTRADA CIURAZZO – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) OPIFICIO adibito a caseificio, al PT, composto da ampio laboratorio con annessi 2 locali di servizio per la lavorazione del latte, zona ufficio, vano caldaia, disimpegno, wc, della sup. coperta di mq 201 ca, oltre a terreno di pertinenza esclusiva di mq 844 ca adibito a piazzale, parcheggio, deposito e zona verde. Prezzo base Euro 48.659,00. Offerta minima: Euro 36.494,00. Rilancio: Euro 1.500,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 14:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Rosina Maria Graziano tel. 0941721021 – 3296218229. Rif. RGE 70/2010 PT870007 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

PATTI ( ME) – CONTRADA CAFORCHIO, SN – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ PER LA QUOTA DI 1/1 DI COMPLESSO IMMOBILIARE A DESTINAZIONE AGRICOLO – RICETTIVA – RISTORAZIONE composto da: A) Fabbricato con destinazione ristorante, della sup. comm. di 334,00 mq, al piano T-1, in buone condizioni manutentive, costituito da un corpo edilizio a 2 elevazioni f.t. collegate da ampia scala esterna. B) Fabbricato a destinazione ricettiva, della sup. comm. di 219,00 mq, al piano T-1, costituito da n. 2 camere singole e n. 2 camere doppie al piano terra; con 2 miniappartamenti al piano 1, con vano di servizio sottoscala. C) Piccolo fabbricato terraneo ad uso ufficio, della sup. comm. di 40,00 mq, al piano terra, adibito ad ufficio funzionale alla attività agricolo-ricettiva, costituito da unico vano con W.C., rifinito internamente ed esternamente con materiali, accessori ed impianti analoghi a quelli degli edifici principali. D) Ruderi di due antichi edifici costituenti, con la corte annessa di circa mq 535, un’unica unità immobiliare catastale, avente sup. comm. di 425,00 mq., al piano T-1. E) Terreno agricolo, della sup. comm. di 91.304,00 mq (ettari 9,1304), circostante e funzionale a tutti gli edifici rivolti all’attività agricola-ricettiva, posto in gran parte su un pendio a moderata pendenza ed in misura minore su zone più acclivi. Occupato da debitore/famiglia. Prezzo base Euro 867.425,00. Offerta minima: Euro 5.000,00. Rilancio: Euro 650.569,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 12:00. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Delegato Avv. Barbara Schepis tel. 3473480850. Rif. RGE 106/2019 PT869507 Per maggiori informazioni: www.tribunale.patti.giustizia.it – www.astalegale.net oppure 02 800 300

Abitazioni e box

MISTRETTA ( ME) – VIA RIPETTA, 6 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, piano terra e primo, della sup. comm. di 148 mq nel centro storico; fa parte di un fabbricato a 3 elevaz. f.t. autonomo, di tipologia a schiera. Al P.T. è composto da vano soggiorno, piccolo w.c. e cucina con ripostiglio Al I°piano sono presenti 2 camere da letto e bagno. Prezzo base Euro 54.131,63. Offerta minima: Euro 40.598,72. Rilancio: Euro 2.000,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 13:30. VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 2) PIENA PROPRIETÀ DI APPARTAMENTO, piano secondo, della sup.comm. di 66,22 mq. facente parte di un fabbricato a 3 elevaz. f.t. autonomo a schiera ubicato nel centro storico. Accesso diretto da un ballatoio a livello, raggiungibile da scala esterna in aderenza al fabbricato ed è costituito, da 2 vani oltre al wc, vano soggiorno con scaletta a chiocciola in ferro dalla quale si accede alla botola sul solaio di copertura, che porta a piccolo deposito/ripostiglio. Prezzo base Euro 23.744,25. Offerta minima: Euro 17.808,19. Rilancio: Euro 1.000,00. Vendita senza incanto 31/10/24 ore 13:45. Per la situazione urbanistica/catastale si rimanda alla perizia pubblicata online. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. Termine presentazione offerte: 30/10/24 ore 12:00. G.E. Dott. Gianluca Antonio Peluso. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv. Lidia Di Blasi tel. 0941240488 – 3351767101. Rif. RGE 130/2017 PT870294

Tribunale di Messina

Abitazioni e box

Messina, C.da Acqua del Conte, Via Scita n. 9, Complesso Mira, Pal. A. Piena proprietà della quota di 1/2 indiviso di un appartamento al piano quinto, composto da tre vani, cucina, w.c., ripostiglio, ingresso, disimpegno, oltre pertinenze a livello (n. 3 balconi); l’immobile risulta di fatto unito al limitrofo appartamento sub. 36. PREZZO BASE D’ASTA: euro 21.840,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 16.10.2024 alle ore 16.15 Luogo: via Nino Bizio 89 – 98100 Messina Per info: 090.9148111, 090.9148222 G.E. Dott. Paolo Petrolo Notaio Delegato: Andrea Zuccarello Marcolini Siti Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.tribunale.messina.it., e sul sito www.tempostretto.it Rif. N. 9/85 RG Esec.Imm.ME869209 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA (ME) – VIA DELLE BEGONIE, 20 – VENDITA TELEMATICA MODALITA’ SINCRONA MISTA – LOTTO 1) A) UNITÀ ABITATIVA DI TIPO ECONOMICO POPOLARE della superficie commerciale di 223,55 mq. B) LOCALE ACCESSORIO della superficie commerciale di 71,61 mq. Prezzo base Euro 165.500,00. Offerta minima ai sensi dell’art.571, II comma, c.p.c.: Euro 165.500,00. Vendita senza incanto 15/10/24 ore 11:00. Per maggiori informazioni relative alla gara telematica consultare il sito www.spazioaste.it. G.E. Dott. Paolo Petrolo. Professionista Delegato alla vendita e Custode Giudiziario Avv Giorgia Pruiti Ciarello tel. 3203472954. Rif. RGE 56/2022 ME868966 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

MESSINA, FRAZ. GRAVITELLI, VIA PIETRO CASTELLI 49 LOTTO 1 – BOX AUTO a P. 1/S, di un vano, di complessivi mq. lordi 20 circa. Prezzo base d’asta: euro 11.475,00. MESSINA, FRAZ. SAN PLACIDO CALONERÒ, S.P. 35. LOTTO 3 – FABBRICATO ad una el. f.t. con copertura a terrazzo, di tre vani ed accessori, con corte annessa e terreno agricolo di are 3.10, sul quale, come risultante dalla C.T.U., è stato realizzato uno sconfinamento da parte del confinante. Il fabbricato, dall’A.P.E. allegato alla C.T.U., in classe E. Prezzo base d’asta: euro 27.922,50. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 15.10.2024 alle ore 17.15 Luogo: recapito Via Lenzi n. 5 – Messina (presso Studio Avv. Augusto Saija) Per info: 347/7733507 avv.fabrizioferraro@gmail.com G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista delegato e custode: Avv Fabrizio Ferraro Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Rif. Proc. es. n. 218/16 R.E. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.tempostretto.it ME869454 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Immobili industriali e commerciali, strutture turistiche

MESSINA, FRAZ. GRAVITELLI, VIA PIETRO CASTELLI 49 LOTTO 2 – DEPOSITO a P. 1/S, di un vano, wc ed anti wc, di complessivi mq. lordi 105 circa; con tracce di infiltrazioni. Prezzo base d’asta: euro 60.243,75. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 15.10.2024 alle ore 17.15 Luogo: recapito Via Lenzi n. 5 – Messina (presso Studio Avv. Augusto Saija) Per info: 347/7733507 avv.fabrizioferraro@gmail.com G.E. Dott. Paolo Petrolo Professionista delegato e custode: Avv Fabrizio Ferraro Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Rif. Proc. es. n. 218/16 R.E. Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it – www.astalegale.net – www.tempostretto.it ME869453 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).

Terreni

Proc. Es. 233/17 R.E. Trib. Messina Messina, C/da San Licandro e Pignara, quartiere San Licandro Terreno intercluso di forma poligonale irregolare della superficie catastale di mq 4.874- in parte ricadente in zona edificabile ed in parte in zona con destinazione “attrezzature sportive” Prezzo base d’asta: euro. € 84.565,00 Offerta Minima: € 63.423,75. Rilancio minimo in aumento in caso di gara: € 3.000,00. VENDITA SENZA INCANTO: 23.10.2024 alle ore 15:30. LUOGO: Studio Professionale dell’avv. Augusto Saija in Messina, Via Lenzi n. 5. PER INFO: Studio SAIJA. 090774825 – augusto.saija@gmail.com G.E. Dott. D. C. MADIA PROFESSIONISTA DELEGATO E CUSTODE: Avv. Augusto SAIJA. Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Siti Internet: https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunaledimessina.net, www.astalegale.net e www.TEMPOSTRETTO.it ME869121 Informazioni su sito Internet – www.astalegale.net – www.asteimmobili.it – www.portaleaste.com (Astalegale.net S.p.a tel 0362/90761).