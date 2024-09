Aste giudiziarie su Tempostretto, nuovi immobili in vendita a Messina e provincia

Ecco gli avvisi

AVVISI PUBBLICATI NELLA SEZIONE “ASTE GIUDIZIARIE” Mercoledì 25 Settembre 2024.

RG 4969/2016 Lotto 1 – Messina, Vill. Castanea, Via S. Caterina 32-34 Unità immobiliare in mediocre stato di conservazione, a due el. f.t., composta a P. T. da deposito (utilizzato come cucina), pranzo – soggiorno, bagno e salone in cui vi è scala interna che conduce al P. 1, composto da due vani letto, studio e deposito. Vi è un piccolo giardino posto in comunicazione con la particella 191 quest'ultima non oggetto di vendita. Dall'A.P.E. redatto dal C.T.U. in classe G. Prezzo base d'asta: € 66.000,00. Offerta minima: € 49.500,00. Rilancio minimo in aumento € 2.000,00. Lotto 2 – Messina, C.da Calabella. Terreno agricolo di complessive are 93.10 ed entrostante rudere di magazzino in pietrame e relativa corte, in stato di abbandono e non agibile. Prezzo base d'asta: € 23.500,00. Offerta minima: € 17.625,00. Rilancio minimo in aumento (in caso di gara ai sensi dell'art. 573 c.p.c.): euro 700,00. VENDITA SENZA INCANTO SINCRONA MISTA Deliberazione sulle offerte 21.11.2024 alle ore 9.45 Luogo: studio del delegato in Messina, Via Cavalieri della Stella n. 7 nonché in via telematica tramite www.garavirtuale.it G.E. Dott. Petrolo Notaio Delegato: Adele Penna (090/43975 – apenna@notariato.it)

RGE 6/2022. In Furci Siculo (ME), Via Calcare 1 – Lotto 1: Fabbricato piano S1-T1 (appartamento composto da piano terreno adibito a civile abitazione, piano seminterrato adibito a box auto-cantina, lastrico solare calpestabile). Superficie 128 mq. PREZZO BASE Euro 88.000,00. Offerta minima Euro 66.000,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 19/11/2024 ore 14:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Garufi Antonello 33835117119, per info e visita immobile.

RGE 32/2020. In Rometta (ME), Via G. Pino 15 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1/1 dell'appartamento della superficie commerciale di 120,38 mq. auto coperto con ingresso indipendente dalla via Graziella Pino 17. La superficie esterna lorda (SEL) del predetto posto auto è pari a mq. 15,22, mentre quella calpestabile risulta di circa mq. 10,58 ed altezza interna di mt. 3,00, e sviluppa una superficie commerciale di 7,61 Mq. PREZZO BASE Euro 72.220,00. Offerta minima Euro 54.165,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/11/2024 ore 09:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Avv. Sammartano Ennio 0907384212, per info e visita immobile.

RGE 33/2021. In Giardini-Naxos (ME), Via Chianchitta 252 – Lotto UNICO: Abitazione civile della superficie commerciale di 123 mq posto al terzo piano di un corpo di fabbrica a quattro elevazioni f.t. composto da ingresso, soggiorno con angolo cottura, tre camere, bagno, wc ed un balcone chiusa con verandina in alluminio e vetro. PREZZO BASE Euro 97.000,00. Offerta minima Euro 72.750,00. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. Asta senza Incanto 15/11/2024 ore 10:00 presso studio Legale dell'Avv. Simone La Rocca in Messina, Via Giuseppe La Farina n. 64. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. Potestà Leonida 0903692667, per info e visita immobile.

RGE 69/2021. In Villafranca Tirrena (ME), via dell'Artigianato 16 – Lotto UNICO: abitazione di tipo civile piano primo dalla superficie commerciale di 108,49 mq. PREZZO BASE Euro 37.052,00. Offerta minima Euro 27.789,00. Rilancio minimo in aumento Euro 1.800,00. Asta senza Incanto 15/11/2024 ore 10:00 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29. G.E. Dott. Madia Daniele Carlo. Delegato alla vendita Avv. De Leo Cristina 3476417934, per info e visita immobile.

RGE 75/2023. In Messina (ME), Via I Traversa – Lotto UNICO: Immobile piano terra/rialzato costituito da cucina, bagno, pranzo soggiorno e camera da letto, oltre ad un terrazzo a livello. Lo stato dell'immobile è discreto, sebbene siano necessari interventi di manutenzione ordinaria. PREZZO BASE Euro 53.282,25. Offerta minima Euro 39.961,68. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità asincrona telematica 19/11/2024 ore 16:00 in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Bellomo Giulia 090663987, per info e visita immobile.

RGE 87/2019. In Rometta (ME), Via del Mare – Lotto 1: Piena proprietà per la quota di 1/2 di immobile Complesso "Antares", della superficie commerciale di 57, 96 mq. L'unità immobiliare è posta al piano T. PREZZO BASE Euro 26.812,00. Offerta minima Euro 20.109,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Rometta (ME), Via del Mare – Lotto 2: Piena proprietà per la quota di 1/1 di immobile Complesso "Antares", della superficie commerciale di 53,40 mq. L'unità immobiliare è posta al piano 1. PREZZO BASE Euro 53.145,00. Offerta minima Euro 39.859,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. In Rometta (ME), Via del Mare – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1/1 di locale cantina, complesso "Antares", della superficie commerciale di 13,74 mq. Il locale deposito è posto al piano S1. PREZZO BASE Euro 4.328,25. Offerta minima Euro 3.246,20. Rilancio minimo in aumento Euro 300,00. In Messina (ME), Viale Giostra – Lotto 4: Diritto di superficie per la quota di 1/1 di immobile, complesso Scacciapensieri, della superficie commerciale di 110,46 mq, con diritto d'uso del posto auto esterno ubicato nella corte comune del complesso, distinto con il numero "h27". L'unità immobiliare è posta al piano 4°. PREZZO BASE Euro 52.098,00. Offerta minima Euro 39.074,00. Rilancio minimo in aumento Euro 500,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 21/11/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Lo Prete Francesca 3395047006, per info e visita immobile.

RGE 100/2022. In Messina (ME), Via Marco Polo 144 – Lotto UNICO: Negozio/bottega della superficie commerciale di 131,25 mq, composto da un vano collegato a due camere più w.c e cucina. PREZZO BASE Euro 91.600,00. Offerta minima Euro 68.700,00. Rilancio minimo in aumento Euro 2.500,00. Asta senza Incanto 19/11/2024 ore 12:00 presso Studio del delegato sito in Messina Via La Farina n. 171 is. G. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Molonè Mariagrazia 3427735702, per info e visita immobile.

RGE 100/2023. In Giardini-Naxos (ME), Via dei Gladioli 3 – Lotto 1: Immobile piano secondo, composto da 3 vani ed accessori (ingr.-corridoio, ripostiglio, camerino e bagno), sviluppa una superficie esterna lorda complessiva di circa mq 89,70. PREZZO BASE Euro 96.185,36. Offerta minima Euro 72.139,05. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Santa Domenica Vittoria (ME), Via Salvatore Quasimodo 5 – Lotto 2: a) Unità residenziale composta da 7 vani più accessori (ingresso, corridoio, 3 ripostigli, 2 guardaroba, cantina, garage, soppalco e 4 bagni) e due corti private, sviluppa una superficie esterna lorda complessiva di circa mq 587,87. b) terreno agricolo che sviluppa una superficie complessiva di circa 338,00 mq. Qualità seminativo arborato. c) terreno edificabile che sviluppa una superficie complessiva di circa 187,00 mq. Qualità seminativo arborato. d) terreno agricolo che sviluppa una superficie complessiva di circa 132,00 mq. Qualità seminativo arborato. PREZZO BASE Euro 160.072,51. Offerta minima Euro 120.054,40. Rilancio minimo in aumento Euro 5.000,00. In Santa Domenica Vittoria (ME), Via Libertà 330 – Lotto 3: Piena proprietà per la quota di 1/1 dell'unità immobiliare residenziale, posta a piano terra composta da 6 vani più accessori (ingr. -corridoio, ripostiglio, 6 w.c.) sviluppa una superficie lorda complessiva di circa mq 235,00. PREZZO BASE Euro 83.451,13. Offerta minima Euro 62.588,35. Rilancio minimo in aumento Euro 3.000,00. In Santa Domenica Vittoria (ME), Via Libertà 330 – Lotto 4: Piena proprietà per la quota di 1/1 dell'unità immobiliare commerciale, ubicata al piano terra, composta da un vano Bar Ristorante, un vano Laboratorio più accessori (corridoio, ripostiglio, 2 w.c.), sviluppa una superficie esterna lorda complessiva di circa mq 138,00. PREZZO BASE Euro 63.790,12. Offerta minima Euro 47.842,59. Rilancio minimo in aumento Euro 2.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 22/11/2024 ore 10:30 presso sala aste telematiche della società Gruppo Edicom Spa sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.garavirtuale.it. G.E. Dott. Petrolo Paolo. Delegato alla vendita Dott. Fiarè Saverio 3281450503, per info e visita immobile.

RGE 195/2022. In Messina (ME), Via Antonello Freri 98124 – Lotto UNICO: Piena proprietà per la quota di 1000/1000 di fabbricato, consistente in un edificio con struttura portante in cemento armato, allo stato rustico. PREZZO BASE Euro 217.347,00. Offerta minima Euro 163.020,25. Rilancio minimo in aumento Euro 7.000,00. Asta senza Incanto 15/11/2024 ore 16:30 presso studio legale Melazzo Sajia & Associati, sito in Messina ,Via Enzo Geraci

RGE 226/2019. In Messina (ME), Località San Licandro, via Olimpia 4/A – Lotto UNICO: piena proprietà di locale magazzino posto al p.t. della palazzina “B” del Condominio denominato “San Licandro Residence”. Il locale si disloca su unico piano di un edificio a cinque elevazioni f.t. e sviluppa una sup. lorda complessiva di mq 420,74. PREZZO BASE Euro 98.945,00. Offerta minima Euro 74.208,64. Rilancio minimo in aumento Euro 4.000,00. Asta senza Incanto 20/11/2024 ore 10:00 presso studio del delegato sito in Messina, Via Maffei n° 5. G.E. Dott.ssa D Angelo Maria Carmela. Delegato alla vendita Avv. Mazzei Sebastiano 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it

RGE 253/2015 – 197/20 RGE. In Messina (ME), Salita Tremonti Fondo Nastasi sn – Lotto UNICO: Appartamento a P. T. (in catasto P. 1), di tre vani, cucina, w.c. e corridoio e locale cantina al sottostante p. sem. ( in catasto P. T.); superficie commerciale totale del lotto mq. 108,61. Appartamento dall’A.P.E. allegato alla C.T.U. in classe F. Prezzo base d’asta: euro 48.950,00. VENDITA SENZA INCANTO Deliberazione sulle offerte il 27.11.2024 alle ore 10.45 Luogo: Ufficio secondario Notaio delegato Via Cesare Battisti n. 13 – 98122 Messina Per info: 090/6409870 – mail pvicari@notariato.it G.E. Dott.ssa Maria Carmela D’Angelo Notaio Delegato e custode: Patrizia Vicari Visita immobile prenotabile esclusivamente dal sito https://portalevenditepubbliche.it Sito Internet https://portalevenditepubbliche.it, www.tribunale.messina.it, www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it

RGF 20/2006. In Gioiosa Marea (ME), Contrada Marotta – Lotto UNICO: Villa singola al fg. 10 p.lla 706 di 1396 mq circa con terreno di pertinenza in CU al F.10 part.lla 706 cat. A/7 cl.1, vani 10,5 piano T-1 di 1335 mq. nonchè part.lla 706 in CT di mq 47 e part.lla 168 di mq 280. Ricade all’interno della recinzione corte attrezzata part.lla 214 di 72 mq; part.lla 215 di 480 mq e part.lla 1060 di 63 mq (su parte delle quali è stata realizzata abusivamente una tettoia aperta di mq.55,35); part.lla 1058 di 8 mq., tutte in proprietà di terzi comprese le opere di recinzione (muri, cancello d’accesso e stradella interna). PREZZO BASE Euro 150.000,00. Offerta minima Euro 112.500,00. Rilancio minimo in aumento Euro 7.000,00. Vendita senza incanto con modalità sincrona mista 20/11/2024 ore 10:30 presso Sala aste telematiche della società Edicom sita in Messina, Via Solferino n. 29 nonché in via telematica tramite la piattaforma www.doauction.it. G.D. Dott. Madia Daniele Carlo. Curatore Avv. Mazzei Antonino 090717218, per info e visita immobile. Maggiori informazioni sui siti: www.asteannunci.it, www.asteavvisi.it e www.tribunale.messina.it