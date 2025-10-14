 Atm costretta a interrompere le corse che raggiungono Villafranca

martedì 14 Ottobre 2025 - 18:35

La Regione ha accolto un ricorso gerarchico proposto da una ditta privata. Stop alle corse già da domani

MESSINA – Atm ha comunicato che in conseguenza di un provvedimento della Regione Siciliana che, seppure nella pendenza del procedimento davanti al Tar di Catania, ha accolto un ricorso gerarchico proposto dalla Ditta Campagna e Ciccolo, è costretta da domani ad interrompere le corse che raggiungono il Comune di Villafranca Tirrena.

Le rispettive corse, quindi, avranno comunque luogo con partenza e arrivo presso il capolinea di Ponte Gallo in territorio di Messina dove sarà possibile per tutti gli utenti usufruire del servizio.

ATM Spa sta valutando insieme ai sindaci di Messina e Villafranca Tirrena le iniziative giudiziarie urgenti da intraprendere immediatamente al fine di scongiurare l’interruzione di un servizio pubblico essenziale utilizzato ogni giorno da centinaia e centinaia di cittadini.

