 Atm ricorda Sara Campanella: la sua frase sullo shuttle da 18 metri

Atm ricorda Sara Campanella: la sua frase sullo shuttle da 18 metri

Giuseppe Fontana

Atm ricorda Sara Campanella: la sua frase sullo shuttle da 18 metri

martedì 31 Marzo 2026 - 11:00

A un anno dal femminicidio, sul bus più grande a disposizione dell'azienda campeggia la scritta: "Mi amo troppo per stare con chiunque".

MESSINA – A un anno dal femminicidio, Atm ha voluto ricordare Sara Campanella con quello che ha definito “un gesto potente”. E lo è, perché sullo shuttle lungo 18 metri, il mezzo più grande dell’intero comparto, l’azienda ha stampato la frase simbolo della giovane. Si tratta della frase: “Mi amo troppo per stare con chiunque”. Era stata la stessa Sara a scriverla sui social nelle settimane precedenti al delitto. La ragazza è stata uccisa il 31 marzo 2025 sul viale Gazzi. Oggi al Rettorato, l’Università di Messina ha voluto ricordare sia lei sia Lorenza Quaranta.

Il post di Atm per Sara Campanella

Nei post sui social, l’azienda ha spiegato: “Oggi Atm sceglie di ricordare Sara Campanella con un gesto potente. La sua frase, ‘Mi amo troppo per stare con chiunque’, è stata riscritta in grande su uno shuttle di 18 metri che attraverserà la città da nord a sud. Un messaggio che diventa viaggio, memoria, consapevolezza e speranza. Un modo per non lasciare che il silenzio prevalga”.

E ancora: “Per continuare a riflettere ogni giorno sul valore della propria voce e sulla lotta contro la violenza di genere. Nel ricordo di Sara, e di tutte le donne, questo messaggio continuerà a muoversi tra le strade. Toccando gli occhi e il cuore di chi lo incrocia. Perché la consapevolezza è un percorso che non deve fermarsi mai”.

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