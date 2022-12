Atm, s'avvicina la riqualificazione della linea tranviaria - Tempostretto

L'azienda pronta per l’aggiudicazione della gara

MESSINA – Atm pronta per l’aggiudicazione della gara per la riqualificazione della linea tranviaria. La Commissione di gara ha inoltrato la proposta di aggiudicazione alla ditta Ingegneria Costruzioni Colombrita della gara per la riqualificazione della linea tramviaria di Messina. Offerto un ribasso pari al 13,222% sull’importo posto a base di gara di € 25.759.009,34. Ecco la cifra: € 22.353.153,125.

Dopo le ultime verifiche di legge, il Consiglio di amministrazione di Atm Spa provvederà all’aggiudicazione definitiva e alla successiva dichiarazione di efficacia prima di procedere alla consegna dei lavori prevista per la prossima estate. Fa sapere l’azienda: “Tra le pratiche burocratiche ancora in attesa di essere risolte, l’indizione di una Conferenza speciale di servizi da parte dell’assessorato regionale alle Infrastrutture, nonostante i solleciti inviati da Atm negli ultimi mesi.

Gli interventi tra accesso al mare e ampliamento del verde pubblico

Annuncia l’azienda, che vive una fase di tensioni con i sindacati: “Numerosi gli interventi previsti tra cui il passaggio a una linea con interscambio nelle aree di Provinciale – Palazzo Palano e della Via Vittorio Emanuele II e il completo rifacimento del manto stradale. Importanti anche le opere di riqualificazione architettonica che miglioreranno la vivibilità di Messina come il rifacimento di Piazza della Repubblica, l’abbattimento delle barriere per favorire l’accesso al mare e interventi di ampliamento del verde pubblico, previsto anche il rifacimento dei capilinea del tram e la completa riqualificazione delle fermate e dell’impiantistica”.

“Una linea all’avanguardia con 15 vetture in linea”, la soddisfazione di Basile e Mondello

“Questi interventi si aggiungono al processo di revamping delle vetture tramviarie – dichiara il presidente di Atm, Giuseppe Campagna – che vedrà a breve la messa in servizio della 4° vettura tramviaria. Entro l’estate i tram a disposizione dell’utenza saranno 6 e al termine dei lavori si potrà vantare una linea all’avanguardia che rivoluzionerà la mobilità messinese con 15 vetture in linea e un servizio finalmente all’altezza della nostra città metropolitana. ”Sul punto esprimono la propria soddisfazione il sindaco Federico Basile e il vice sindac, Salvatore Mondello, che confermano “come sia un ulteriore tassello che va ad aggiungersi a quanto già fatto in questo anno per migliorare il servizio tramviario e il trasporto pubblico locale a Messina”.

