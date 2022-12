Atm, sciopero anche il 13 dicembre. I sindacati chiedono un commissario al posto del Cda VIDEO - Tempostretto

Cgil, Uil, Ugl, Cisal e Orsa sollecitano il sindaco Basile per un incontro e per mandare via il presidente Campagna e il Consiglio d'amministrazione di Atm

“Alla luce delle dichiarazioni offensive giunte al termine della protesta democratica di centinaia di lavoratori Atm da parte dei vertici aziendali”, i segretari generali di Filt Cgil, Carmelo Garufi, Uil trasporti, Michele Barresi, Ugl, Antonino Sciotto, Faisa Cisal, Letterio Sturiale, e Orsa, Mariano Massaro, chiedono formalmente al sindaco di Messina, Federico Basile, socio unico di Atm Spa, “il commissariamento urgente del presidente e del Cda di Atm Spa e un urgente incontro per riportare sui binari della correttezza il confronto aziendale ed evitare il ripetersi ad oltranza delle proteste che gioco forza penalizzano l’utenza cittadina”. Nel frattempo, annunciate altre 4 ore di sciopero per martedì 13 dicembre.