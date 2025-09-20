Atm. “Sulla linea 6 corse che saltano e servizio da rafforzare”

Ancora una segnalazione di disservizi Atm che questa volta riguardano la zona sud della città

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare che ogni giorno vengono soppresse da Atm Messina alcune corse della linea 6 Tipoldo in orari di grande importanza per studenti e lavoratori. In particolare risultano frequentemente cancellate le corse: da ZIR alle 6:40, da Cavallotti alle 14:30 e da Tipoldo alle 7:15 e alle 15:13. Inoltre, si registrano tempi di attesa lunghi tra una corsa e l’altra, soprattutto in mattinata. Ad esempio, dopo la partenza da Tipoldo delle 10:58, il successivo autobus è previsto soltanto alle 12:23, salvo ritardi, con un intervallo di 1 ora e 25 minuti”.

“La linea 6 attraversa anche i villaggi di Larderia Superiore e Inferiore, caratterizzati da una notevole utenza che fa quotidianamente affidamento sul servizio. Alla luce dell’inizio dell’anno scolastico, sarebbe auspicabile l’introduzione di un secondo mezzo almeno fino a tarda mattinata, così da agevolare gli spostamenti, ridurre i disagi e garantire autobus meno affollati. Ci auguriamo che ATM Messina possa risolvere al più presto queste problematiche”.

“Se è possibile, vorrei che si desse voce a questi disservizi nella periferia sud. Grazie per l’attenzione”, conclude il cittadino.

Articoli correlati