 Atm. "Sulla linea 6 corse che saltano e servizio da rafforzare"

Atm. “Sulla linea 6 corse che saltano e servizio da rafforzare”

Redazione

Atm. “Sulla linea 6 corse che saltano e servizio da rafforzare”

Tag:

sabato 20 Settembre 2025 - 09:41

Ancora una segnalazione di disservizi Atm che questa volta riguardano la zona sud della città

MESSINA – Segnalazione WhatsApp al 366.8726275: “Vorrei segnalare che ogni giorno vengono soppresse da Atm Messina alcune corse della linea 6 Tipoldo in orari di grande importanza per studenti e lavoratori. In particolare risultano frequentemente cancellate le corse: da ZIR alle 6:40, da Cavallotti alle 14:30 e da Tipoldo alle 7:15 e alle 15:13. Inoltre, si registrano tempi di attesa lunghi tra una corsa e l’altra, soprattutto in mattinata. Ad esempio, dopo la partenza da Tipoldo delle 10:58, il successivo autobus è previsto soltanto alle 12:23, salvo ritardi, con un intervallo di 1 ora e 25 minuti”.

“La linea 6 attraversa anche i villaggi di Larderia Superiore e Inferiore, caratterizzati da una notevole utenza che fa quotidianamente affidamento sul servizio. Alla luce dell’inizio dell’anno scolastico, sarebbe auspicabile l’introduzione di un secondo mezzo almeno fino a tarda mattinata, così da agevolare gli spostamenti, ridurre i disagi e garantire autobus meno affollati. Ci auguriamo che ATM Messina possa risolvere al più presto queste problematiche”.

“Se è possibile, vorrei che si desse voce a questi disservizi nella periferia sud. Grazie per l’attenzione”, conclude il cittadino.

Articoli correlati

0 commenti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Premi qui per commentare
o leggere i commenti

Altre dalla home

Si conclude la colonia estiva per gli anziani. “Siamo rinati, non uscivamo più” VIDEO
“Stop al genocidio a Gaza”, Messina in piazza con la Cgil VIDEO
Scontro auto-bus nel siracusano, vittima 45enne
Tempostretto - Quotidiano online delle Città Metropolitane di Messina e Reggio Calabria
Editrice Tempo Stretto S.r.l.

Salita Villa Contino 15 - 98124 - Messina

Marco Olivieri direttore responsabile

Privacy Policy

Termini e Condizioni

Contatti e info
info@tempostretto.it

Telefono 090.9412305

Fax 090.2509937 P.IVA 02916600832

n° reg. tribunale 04/2007 del 05/06/2007

Preferenze Privacy

Questo sito è associato alla

badge_FED