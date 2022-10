Auteri: "Col Latina gettiamo il cuore oltre l'ostacolo" - Tempostretto

L'allenatore del Messina annuncia novità di formazione, sicuramente Lewandowski tra i pali: "Nessuno ha alibi"

MESSINA – Una conferenza stampa, quella di presentazione della sfida tra Acr Messina e Latina, in cui più che parlare dell’avversario si analizza, com’è giusto che sia, la situazione in casa propria. Mister Auteri si sofferma molto sul carattere che devono mostrare i giocatori in campo, annuncia cambiamenti ed è molto lucido nell’analizzare il malcontento tra i tifosi e la sua posizione a rischio sulla panchina.

La sfida tra la quarta del girone C, il Latina, e l’ultima, il Messina, si giocherà sabato al Franco Scoglio alle ore 14:30. Non scenderanno sicuramente in campo Fofana, squalificato, e Filì, indisponibile. Sicuro titolare Michal Lewandowski che per la prima volta in stagione sarà titolare in campionato al posto di Daga.

Auteri: “Faremo cambiamenti”

“Dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo. Bisogna vincere tuti i duelli, giocare un calcio di contrasto, senza mai perdere la voglia di giocare da squadra. In questo momento ci dobbiamo mettere quantità, perché veramente stiamo perdendo la faccia. Non sono abituato a dissociarmi da nulla, mi prendo le mie responsabilità e siamo tutti sulla stessa barca. Qualche cambiamento lo faremo, ci serve anche solo una piccola scintilla, dobbiamo dimostrare che ci teniamo a questa maglia. Nella vita ognuno di noi può attraversare momenti difficile e bisogna trovare la forza per reagire.

Le nostre partite sono state sempre in salita. Dal punto di vista tattico abbiamo anche giocatori duttili che ti possono permettere di fare diversi moduli. Abbiamo cambiato perché abbiamo avuto giocatori non al top e sceglievo chi stava meglio. Quello che deve cambiare è lo spirito, è anche la terza partita in sette giorni quindi qualche uomo lo cambieremo anche per questo”.

Sulla partita col Latina

“Il Latina l’abbiamo vista e osservata. È una squadra di qualità che sta facendo molto bene, ha giocatori importanti, ha vinto forse qualche partita che non doveva vincere, ma il calcio è così. Non dobbiamo temerla, dobbiamo buttare il cuore oltre l’ostacolo. Lewandowski domani giocherà. Grillo sta bene, Filì no ha un problema sotto la pianta del piede e fa fatica a recuperare. Il resto dei giocatori stanno tutti bene”.

Sui tifosi e la sua panchina

“Gli alibi non vanno bene per nessuno: sottoscritto, società e giocatori. I tifosi se vogliono contestare ne hanno tutto il diritto perché appartengono ad un’altra sfera più emotiva. Noi dobbiamo avere giudizi equilibrati, li accettiamo, ci dispiace, ma faremo di tutto per far cambiare il loro atteggiamento. Noi abbiamo sperperato l’entusiasmo iniziale con le nostre prestazioni non buone.

Facendo questo lavoro ci si sente sempre in discussione. Contano sempre i risultati, ma bisogna avere anche capacità di analisi. Noi avremmo potuto vincere ad esempio con la Viterbese e potevamo non perdere con la Gelbison, anche con tre punti in più avrei detto le stesse cose che sto dicendo adesso. Dobbiamo trovare la quadratura di tutto”.

