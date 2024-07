Auto contro guard rail, ancora un incidente sull’autostrada A18

L'episodio si è verificato all'altezza dello svincolo di Giarre. Code per circa 1 km

GIARRE – Una lunga catena di incidenti sull’autostrada A18 Messina – Catania. Dopo la tragedia di ieri nella galleria S. Alessio, con lo scontro costato la vita al 62enne furcese Carmelo Iannino, solo oggi si sono verificati altri due sinistri. Il primo all’altezza di S. Alessio, con un giovane ferito trasportato al Policlinico di Messina; il secondo nel primo pomeriggio, nei pressi dello svincolo di Giarre.

Entrambi gli incidenti si sono verificati sulla carreggiata di marcia in direzione Catania. Per fortuna, nel secondo incidente non si sono registrati feriti. Il sinistro, di natura autonoma, si è verificato poco dopo le 14 al chilometro 59+800 della Messina-Catania. Coinvolta una vettura, che per cause in corso di accertamento, è finita di traverso impattando contro guard rail dello spartitraffico centrale. Sul posto gli agenti della Polizia Stradale di Giardini Naxos. Dopo l’incidente si sono verificate code del circa un chilometro. (foto dal gruppo Fb A18 e A20 le autostrade della vergogna).