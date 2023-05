Auto di Currò bruciata, l'Unione inquilini in presidio di solidarietà - Tempostretto

Oggi l'iniziativa alla passeggiata a mare nel segno del diritto alla casa e all'impegno sindacale in sicurezza

MESSINA – Una manifestazione per Antonio Currò, dirigente dell’Unione inquilini a cui è stata bruciata l’auto. Il presidio si terrà oggi lunedì 22, alle 17, alla passeggiata a mare di fronte alla prefettura. L’invito è rivolto a cittadinanza, associazionismo e mondo sindacale contro quello che viene definito un “atto intimidatorio” nei confronti di chi è impegnato a migliorare le condizioni di vita delle persone. L’Unione inquilini, che organizza l’iniziativa, ha anche chiesto alla prefetta che una delegazione sia ricevuta per esprimere i propri timori con l’obiettivo che l’azione sindacale sia svolta in sicurezza.

Antonio Currò

Scrive l’Unione inquilini: “Intendiamo comunicare che la nostra organizzzazione ha indetto un presidio in solidarietà ad Antonio Currò, nostro dirigente sindacale a cui è stata incendiata l’automobile, subendo un vero e proprio atto intimidatorio. In questo momento difficile per Antonio e per la nostra organizzazione, chiamiamo a raccolta la cittadinanza, il mondo sindacale e dell’associazionismo e tutti quelli a cui importa della democrazia e che vogliono esprimere solidarietà”.

Continua l’organismo messinese: “Non è possibile che chi svolge attività sindacale, in un Paese democratico, debba subire questo atto vigliacco. Un vero e proprio attacco a chi quotidianamente lotta per i diritti propri e degli altri, a chi vuole cambiare le cose, a chi vuole semplicemente migliorare le condizioni di vita delle persone. Contestualmente al presidio abbiamo richiesto al prefetto di riceverci affinché abbia modo di ascoltare le nostre preoccupazioni e al fine di migliorare la sicurezza della città e a tutela di tutti gli attivisti. Alzare la testa dà fastidio. Noi non smetteremo di farlo con la consapevolezza che al posto di Antonio poteva esserci chiunque abbia a cuore le persone e diritti”.

Articoli correlati