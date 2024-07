Auto rubata a Catania ritrovata dalla Polstrada

Il numero di telaio alterato non ha ingannato gli agenti di polizia giudiziaria messinesi, la Panda 4x4 tornerà al proprietario

Sarà restituita al legittimo proprietario la Fiat Panda 4×4 rubata nei giorni scorsi a Catania. I minuziosi controlli della Polizia stradale di Messina, ai comandi del dirigente Antonio Capodicasa, hanno permesso infatti di ritrovarla e recuperarla. Il veicolo, rosso fiammante, è in ottime condizioni e sono in corso le procedure per riassegnarla al malcapitato che se l’è vista sottrarre.

Il veicolo era stato controllato nei giorni scorsi nell’ambito di una attività di routine ed agli agenti il numero di telaio è sembrato subito “strano”. E’ andata perciò alle verifiche della sezione di Polizia giudiziaria della Stradale messinese. Qui gli agenti si sono accorti che i numeri di matricola erano alterati, più grandi di quanto effettivamente avrebbero dovuto essere. Dal controllo è venuto fuori che l’utilitaria era stata sottratta nella città etnea ed è stata requisita.