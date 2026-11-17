Code nel tratto fra Giardini e Fiumefreddo

Incidente stradale lungo l’autostrada A18 Messina-Catania nel tratto compreso tra Giardini Naxos e Fiumefreddo, in direzione Catania. In corso rallentamenti e disagi alla circolazione. A renderlo noto è il Consorzio per le Autostrade Siciliane attraverso un avviso diramato agli utenti in transito sulla tratta interessata dall’incidente.

Le indicazioni per gli automobilisti

Per limitare i disagi e decongestionare il traffico lungo l’arteria autostradale, l’ente gestore consiglia a tutti gli automobilisti diretti verso Catania di uscire allo svincolo di Giardini Naxos. Il percorso alternativo indicato prevede di proseguire lungo la strada statale 114, per poi effettuare il successivo rientro in autostrada allo svincolo di Fiumefreddo.