 Autostrada A20, auto contro la barriera a Milazzo

Autostrada A20, auto contro la barriera a Milazzo

Alessandra Serio

Autostrada A20, auto contro la barriera a Milazzo

sabato 31 Ottobre 2026 - 09:08

Incidente autonomo prima dello svincolo di Rometta, fortunatamente senza feriti

Messina – Non è grave il bilancio dell’incidente autonomo avvenuto stamane sull’autostrada Messina-Palermo. Il conducente di un veicolo che viaggiava in direzione Messina ha perso il controllo del mezzo, che si è schiantato contro la barriera laterale. L’impatto è avvenuto nel tratto tra Milazzo e Rometta.

Incidente autonomo, cosa è successo

Sul posto è intervenuto un mezzo dei soccorsi ma fortunatamente nessuno degli occupanti il veicolo è rimasto ferito. Intervenuta anche una pattuglia della Polizia Stradale per regolare il traffico e permettere le operazioni in sicurezza. La corsia è stata liberata prima delle 9.

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