Avvistati cigni reali a Milazzo. Isgrò: “Non disturbateli”. FOTO

Raro avvistamento a Milazzo, Torregrotta e Spadafora. Il monito del biologo Carmelo Isgrò

MILAZZO – Era dal 2006 che non venivano avvistati. I cigni reali sono tornati a Milazzo, dove sono stati individuati due esemplari. A segnalarlo è il biologo Carmelo Isgrò, fondatore del Museo del Mare. Oltre a Milazzo, avvistamenti anche a Torregrotta e a Spadafora.

«Il Cigno reale è una specie che raramente arriva in Sicilia per passare l’inverno -spiega Isgrò- quindi, se si confermasse che sono individui selvatici sarebbe un dato davvero importante per la nostra zona».

Il biologo, tuttavia, avverte: «É importante non disturbarli, non lanciare cibo o avvicinarsi troppo». Ci si dovrà limitare, dunque, ad osservare questi stupendi esemplari di cigni reali da lontano.

«Ringrazio per la foto e la segnalazione Nadia S. e Giovanna Pavasili -conclude Carmelo Isgrò- non biologhe ma persone comuni che hanno mostrato una grande sensibilità, monitorando a lungo, ma con rispetto e discrezione, i movimenti dei Cigni».