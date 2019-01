Sant'Alessio, furto con scasso in un negozio di vestiti. Bottino da 5mila euro

SANT'ALESSIO SICULO - Hanno infranto la vetrina di un negozio di abbigliamento per bambini, aperto solo da sei mesi in via Consolare Valeria, a Sant'Alessio Siculo. Quattro ladri sono entrati in azione la scorsa notte ed hanno rubato tutto quanto possibile. Il valore della merce si aggirerebbe sui 5mila euro.

Sono stati notati da un'auto di vigilanza privata, impegnata in un altro servizio, che ha dato l'allarme ai carabinieri. Alla loro vista, due rapinatori sono fuggiti con la merce sull'auto usata per il furto, altri due sono scappati a piedi.

I militari dell'Arma hanno poi fermato a Letojanni due persone che stavano prendendo gasolio da un'auto in sosta. Accanto, un'altra auto uguale a quella descritta dai vigilanti. I carabinieri di Sant'Alessio e di Taormina stanno indagando per capire eventuali correlazioni.

Il negozio non è dotato di videosorveglianza. I gestori, sulla propria pagina Facebook, oltre al furto, lamentano anche grandi danni. "Ci auguriamo che per loro si spalanchino le porte del carcere - scrivono -, noi ci rialzeremo e saremo più forti di prima. Il negozio resta aperto con orario continuato. La voglia di lavorare e il sorriso non ce li toglierà mai nessuno".