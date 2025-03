B Interregionale, Basket School Messina trova il successo in trasferta a Bari

Seconda vittoria consecutiva in Serie B Interregionale, la formazione giallorossa prova a tenere il passo per qualificarsi ai playoff

Secondo successo consecutivo, il primo in trasferta di questa seconda fase, per la Basket School Messina che nella quinta giornata del play-in gold passa 70-65 in casa della Adria Bari. Giallorossi che salgono a quota 12, alimentando le proprie ambizioni playoff, soprattutto in vista della gara casalinga contro Molfetta in programma domenica. La Basket School Messina controlla la gara del PalaBalestrazzi per tre quarti, toccando anche il +16 con il 50% complessivo dal campo (11/20 da tre): percentuali che crollano nell’ultimo parziale e pugliesi che rientrano fino al -4, ma nell’ultimo minuto la freddezza dalla lunetta a fa la differenza. Caruso è il miglior realizzatore dell’incontro con 17 punti (clamoroso 5/5 da tre nel secondo quarto), doppia cifra anche per Di Dio, Miaffo e Yeyap.

Nelle altre partite del PlayInGold si registra la sconfitta della Viola Reggio Calabria nello scontro diretto contro il Monopoli che scappa via. Dalla seconda posizione in poi ci sono nove squadre in sei punti a sette giornate dalla fine, con 14 punti a disposizione, per sette posti ai playoff. Nel PlayIn Out Termoli e Castanea, a cui abbiamo già aggiunto i punti pure del ritorno contro il Taranto, guidano la classifica.

Adria Bari – Basket School Messina 65-70

Senza Tartaglia, Diakhate e Mollica, Sidoti promuove Janic in quintetto con Busco, Di Dio, Miaffo e Yeyap. L’ex Tartamella segna i primi due punti della serata, pareggiati dopo 1’40” dal 2/2 dalla lunetta di Yeyap. Due falli in una manciata di secondi di Janic non compromettono però la prestazione del montenegrino che infila la tripla del sorpasso. Mano calda per la Basket School Messina che trova canestri dalla lunga distanza anche da Miaffo e Di Dio che poi su assist di Yeyap insacca l’8-15 a 4’28” dalla prima sirena. Yeyap domina nel pitturato, Lupo realizza la tripla del -5, ma Busco risponde in penetrazione: tutto il quintetto giallorosso va così a segno nel primo quarto. Callara da tre e Tartamella accorciano per l’Adria Bari, ma Yeyap manda il parziale in archivio sul 17-21.

Camerunese protagonista anche in avvio di secondo parziale con il 2/2 dalla lunetta. Caruso prende il posto di Miaffo e impatta alla grande nel match, realizzando due triple che valgono il massimo vantaggio sul 22-31. In mezzo anche una super stoppata di Yeyap su Anibaldi, i due protagonisti dei canestri che fissano il punteggio sul 27-35 a 5’13” dall’intervallo lungo. Dentro Guduric e Incremona, Rodriguez segna da tre, ma Caruso risponde con altre due bombe per il 30-41. Segna Incremona, che poi commette anche il terzo fallo personale; i baresi rientrano sul 35-43, ma Di Dio e la quinta tripla del quarto di Caruso valgono il +13, certificando la splendida prestazione dei messinesi, con Anibaldi che realizza l’ultimo canestro del quarto, per un tabellone che recita 38-48.

Guduric segna il primo canestro del terzo quarto e poi commette il secondo fallo personale. Le percentuali si abbassano, Caruso sporca la propria media perfetta sbagliando due triple. Torna in campo Miaffo e dopo quattro minuti di gioco il punteggio è bloccato sul 38-50 tra errori di misura e palle perse. Secondo fallo di Busco, si rivede Janic e proprio Miaffo mette nuovi punti a referto quando si entra negli ultimi cinque minuti. Rispondono Anibaldi da tre e Pelucchini in contropiede per il 43-52 a 4’27”. Sidoti chiama timeout, carica la squadra e i messinesi rispondono con due triple di Janic e il canestro di Miaffo per il 44-60. Massimo vantaggio giallorosso, con il quarto chiuso dalle triple di Rodriguez e Di Dio e dai liberi dell’argentino di casa per il 49-63.

Pugliesi subito sul -10 con i canestri di Pelucchini e Anibaldi. Miaffo trova un guizzo da sotto, ma la bomba di Rodriguez vale il 56-65 a 7’15” dalla fine del match. Di Dio converte un tecnico, ma gli attacchi delle due squadre si inceppano di botto: Messina sbaglia qualche soluzione facile di troppo, ma difende bene e Adria Bari non riesce ad approfittarne. Punteggio bloccato sul 57-66 fino a quando, a 2’25” dalla sirena, Rodriguez mette la tripla del -6. Pelucchini ai liberi fa 62-66 a 1’09”: gara riaperta da un parziale complessivo di 15-3, con la Basket School che resta però fredda, grazie alla perfezione dalla lunetta di Yeyap e Caruso che portano il punteggio sul 62-70. Sulla palla persa da Rodriguez possono di fatto scorrere i titoli di coda, con il match che va in archivio sul 65-70 dopo la tripla di Callara.

Tabellino

Parziali: 17-21, 38-48, 49-63, 65-70.

Arbitri: Francesco Perretti di Napoli e Matteo Conforti di Matera.

Adria Bari: Pelucchini 10, Rodriguez 16, Diomede 1, Squicciarini, Lupo 3, Callara 10, Preite 5, Anibaldi 16, Tartamella 4, Guerrieri. Allenatore: Console.

Basket School Messina: Guduric 2, Incremona 2, Di Dio 13, Miaffo 11, Caruso 17, Busco 4, Diakhate, Janic 9, Yeyap 12. Allenatore: Sidoti.

Risultati e classifica PlayInGold

Bisceglie – Angri 74-68

Monopoli – Reggio Calabria 69-67

Brindisi – Svincolati Milazzo 76-66

Bari – Basket School Messina 65-70

Molfetta – Piazza Armerina 73-92

Avellino – Matera 77-64

Monopoli 24

Piazza Armerina, Viola Reggio Calabria 18

Bisceglie, Avellino, Molfetta, Svincolati Milazzo 16

Angri 14

Basket School, Brindisi 12

Matera 10

Bari 8

Risultati e classifica PlayIn Out

Termoli – Rende 69-55

Canosa – Antoniana 100-96

Mola – Marigliano 65-81

Taranto – Castanea 0-20 (a tavolino)

Benevento – Academy Catanzaro 93-64

Corato – Barcellona (rinviata al 3 aprile)

Termoli, Castanea 26

Benevento 22

Canosa 20

Antoniana, Academy Catanzaro 16

Marigliano, Corato*, Rende, Barcellona* 14

Mola 8

*una partita in meno

