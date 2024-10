B Interregionale. Castanea Basket sconfitta nel recupero contro Piazza Armerina

MESSINA – Al PalaTracuzzi si è giocato mercoledì sera il recupero della quinta giornata di campionato. In Serie B Interregionale mancava, per completare il turno, la sfida tra Castanea e Piazza Armerina. A spuntarla sono stati gli ospiti che hanno toccato quota cento punti in una partita in cui dopo aver preso il largo nel primo parziale non hanno più ceduto la testa della gara. Gialloviola che dopo aver subito il massimo svantaggio -18 sul 39-57 hanno trovato la forza di rientrare in partite tra la fine del terzo quarto e l’inizio dell’ultimo parziale ma senza operare mai il sorpasso.

La classifica della Division H ora con tutte le squadre ad aver giocato lo stesso numero di partite conferma che due squadre messinesi (Basket School e Svincolati) si stanno confermando nella zona playoff, mentre le altre due (Castanea e Barcellona) al momento si trovano tra quelle che giocherebbero il girone playout. Gialloviola che nel settimo turno riprenderanno a giocare in casa ospitando l’Antoniana sabato, il resto delle partite tutte di domenica con la Basket School in trasferta a Rende, Svincolati Milazzo a Piazza Armerina e Barcellona 4.0 torna in casa al PalAlberti contro l’Academy Catanzaro, uno scontro diretto per togliersi dall’ultimo posto in classifica.

Castanea – Piazza Armerina 87-100

La partita inizia meglio per gli ospiti che scappano via nel primo quarto e alla sirena sono avanti di nove punti (16-25). Nel secondo quarto i ragazzi di coach Cavalieri restano in partita e giocano alla pari ma all’intervallo lungo Piazza Armerina conduce 37-48. La reazione dei gialloviola arriva al rientro dagli spogliatoi, capitan Bellomo e compagni piazzano il loro miglior score sfiorando i trenta punti (29-22) e tornano in partita. Quando iniziano gli ultimi dieci minuti di gioco il punteggio è 66-70 per gli ospiti. Nelle battute conclusive però Piazza Armerina dilaga, trenta punti nel quarto e arriva alla tripla cifra finale, Castanea nonostante il terzo quarto consecutivo sopra i venti punti deve cedere la posta in palio per 87-100.

Simone Roberto è il miglior realizzatore gialloviola della serata con 23 punti, di cui cinque triple. Dall’altra parte fa meglio Ochipinti con 25. Domina sotto canestro, e non è la prima volta, Angarica per Castanea, 14 rimbalzi per lui. In doppia cifra ai punti per i gialloviola anche Angarica (19), Valente (15), Babb e Boccasavia (entrambi 10). Tra le fila di Castanea Raul de la Cruz lascia il parquet dopo appena dodici minuti giocati per aver raggiunto i cinque falli.

Tabellino

Castanea Basket: De la Crus 2, Bellomo 8, Valente 15, Babb 10, Roberto 23, Maressa ne, Brancato ne, Boccasavia 10, Giovani ne, Libro ne, Natalini ne, Angarica 19.

Allenatore: Claudio Cavalieri.

Piazza Armerina: Farina 6, Manisi ne, Ochipinti 25, Rotondo ne, Labovic 9, Occhipinti 15, Minore 12, Binelli 12, Ferrari 0, Laganà 17, Luzza 4, Girone ne.

Allenatore: Davide Ceccato.

Arbitri: Arturo Tartamella di Trapani & Giuseppe Catania di Barcellona Pozzo di Gotto (ME).

Classifica Division H

Redel Reggio Calabria 12 punti

Angri 10 punti

Svincolati Milazzo e Basket School Messina 8 punti

Rende, Virtus Matera, Piazza Armerina 6 punti

Castanea Basket, Antoniana, Marigliano 4 punti

Barcellona 4.0, Academy Catanzaro 2 punti