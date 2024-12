B Interregionale, Castanea contro Barcellona va rigiocata dall’inizio

Il giudice sportivo ha deciso per la ripetizione della gara, adesso va trovata una nuova data

MESSINA – Il giudice sportivo Domenico Pennelli ha omologato i risultati della 12ª giornata del campionato di Serie B Interregionale girone H e ha sancito che la gara tra Castanea e Barcellona 4.0 va ripetuta. Sabato sera a Messina è piovuto e si era anche ipotizzato di rinviare il derby del PalaTracuzzi, alla fine si è giocato rischiando e le due squadre sono rimaste in campo per 32 minuti e 34 secondi. Solo a quel punto, sul risultato di 59-66 per i longanesi, gli arbitri hanno deciso di interrompere la gara per “inagibilità del campo”.

La gara non è più ripresa né al PalaTracuzzi e neanche in altro impianto, come avrebbe voluto la società ospite, ma era complicato trovarne un altro in così poco tempo. Così si aspettava solo il provvedimento del giudice sportivo per capire quale sarebbe stato il destino di questo derby. Entrambe le parti pensavano si sarebbe ripartiti dal punteggio in cui era stata interrotta la gara con i 7 minuti e 26 secondi ancora da giocare. Barcellona lo sperava, lato Castanea fanno sapere sarebbe stato giusto. Ma la decisione della federazione è stata di ripetere la partita da 0-0 e in una collocazione in calendario che ora andrà trovata.

