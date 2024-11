B Interregionale. Castanea ospita Catanzaro, Bs Messina a Reggio Calabria

Nella nona giornata di campionato Castanea in casa sabato. Le altre messinesi in campo domenica, tra le mura amiche solo Barcellona

Nel weekend si gioca la nona giornata del campionato di Basket di Serie B Interregionale. Nel girone H, dove sono impegnate le messinesi, impegni casalinghi per Castanea e Barcellona, fuori casa Svincolati Milazzo e Basket School Messina.

Gli scolari in casa della capolista Viola Reggio Calabria

Le ultime tre vittorie consecutive hanno proiettato la Basket School Messina al secondo posto in classifica alle spalle della capolista Viola Reggio Calabria, fin qui imbattuta e che sta marciando a punteggio pieno. Dopo la vittoriosa stracittadina con Castanea, i giallorossi di Pippo Sidoti varcheranno lo Stretto proprio per affrontare il derby con i reggini nella gara valida per la nona giornata del campionato di Serie B interregionale.

Palla a due di Viola Reggio Calabria-Basket School Messina al PalaCalafiore alle 18 di domenica 17 novembre. Arbitri dell’incontro Federico Puglisi di Aci Catena e Amir Shamsaddinlou di Messina. Biglietti d’ingresso, al costo di 10€ (ridotto dai 13 ai 17 anni al costo di 5€) acquistabili al botteghino del PalaCalafiore.

Una sfida attesa che la Basket School affronterà con la massima concentrazione: “All’inizio del campionato – dice coach Sidoti – non eravamo nelle condizioni di poter affrontare una squadra come la Viola, ben rodata e che stava meglio di noi. Ora sono cambiate tante cose, loro sono una super squadra, sono l’unica formazione imbattuta d’Italia e sappiamo benissimo che non sarà facile. Dobbiamo giocare la nostra partita e la nostra pallacanestro: siamo in crescita, inaspettatamente ci troviamo al secondo posto, però siamo lì perché in questi mesi abbiamo lavorato bene e abbiamo meritatamente 12 punti in classifica”.

Dopo il rinvio della sfida casalinga con la Siaz Piazza Armerina al prossimo 4 dicembre, il calendario propone adesso tre trasferte consecutive per la Basket School Messina. Un momento cardine della stagione che arriva proprio a cavallo tra la fine del girone d’andata e l’inizio del ritorno: “Al di là della partita di domenica e di come andrà – continua Sidoti – rispetto alle squadre che ho allenato negli ultimi anni, siamo leggermente più avanti dal punto di vista tecnico-tattico, però non cantiamo vittoria perché tutte le squadre sono sempre un cantiere aperto. Ci sono roster e dinamiche che cambiano di settimana in settimana e anche noi abbiamo fatto un’operazione di mercato inserendo Incremona nel gruppo. Ora abbiamo un trittico di partite non facili, con le tre trasferte consecutive con Viola, Angri e Antoniana: sfide che possono dire tanto e noi dobbiamo essere preparati per fare il massimo”.

Gli impegni delle altre messinesi

Unica partita della division H a giocare di sabato quella tra Castanea Basket e Academy Catanzaro. I gialloviola di coach Cavalieri vogliono invertire la rotta dopo le sei sconfitte consecutive e affrontano una squadra che ha gli stessi punti in classifica. Palla a due al PalaTracuzzi alle ore 19:30, direzione di gara affidata a Daniele Barbagallo di Acireale e Giorgio Raffaele Loccisano di Cosenza.

Domenica la Svincolati Milazzo fa visita all’Angri Pallacanestro. Entrambe le formazioni lottano per i primi posti della classifica. La sfida sarà diretta da Paolo Carotenuto di Boscotrecase e Stefano Pezzella di Arzano, si giocherà domenica dalle ore 18 al PalaGalvani di Angri nel salernitano. Infine la Barcellona 4.0 ospita in casa al PalAlberti, sempre domenica alle ore 18, Marigliano. A dirigere la gara Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Francesco Giunta di Ragusa.

