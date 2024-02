B Interregionale. Castanea sgambetta Ragusa seconda in classifica

I derby di giornata vanno a Basket School Messina che supera Svincolati Milazzo e l'Orlandina che nel testacoda batte la Fortitudo. Barcellona sconfitta al supplementare

La sorpresa della 20ª giornata del campionato di Serie B Interregionale di basket arriva a Messina. Protagonista il Castanea che supera la vice capolista Ragusa facendole perdere contatto con la capolista Orlandina che sullo stesso parquet la sera prima non aveva praticamente mai rischiato contro il fanalino di coda del girone H Fortitudo Messina. Altro derby, giocato sempre alla Cittadella Universitaria, tra Basket School Messina e Svincolati Milazzo con gli scolari che trovano la settima vittoria del loro girone di ritorno. L’altra messinese, Barcellona, invece è sconfitta dopo essere stata a più riprese in vantaggio in casa di Piazza Armerina che è dovuta ricorrere al supplementare per spuntarla. Vittoria non troppo agevole anche per la Viola Reggio Calabria in trasferta a Rende nel derby calabrese di giornata.

Quando mancano ormai due gare alla fine della stagione regolare l’Orlandina è quasi certa del primo posto con Ragusa, Reggio Calabria e Sala Consilina che dovrebbero seguirla nel Play-in Gold, sembra tutto deciso anche per il Play-in Silver con le squadre dalla quinta all’ottava posizione che hanno un discreto margine sulle quattro che seguono in fondo alla classifica e che disputeranno i Play-off. Settimana prossima derby dello Stretto a Regio Calabria dove arriva la Basket School. Castanea, Barcellona e Milazzo ospitano rispettivamente Rende, Cus Catania e Piazza Armerina. Lontano dalle mura amiche l’Orlandina a Sala Consilina e la Fortitudo contro Ragusa.

Virtus Kleb Ragusa – Castanea 60-71

Prestazione importante per gli uomini di coach Baldaro che superano una delle corazzate del girone. La sfida si è giocata a Messina, nonostante in calendario era indicata Ragusa in casa per compensare l’inversione di campo richiesta all’andata. I gialloviola devono inizialmente inseguire subendo sotto i canestri di Piscetta e Gaetano un 9-16 ma già a fine primo quarto sono in parità (18-18). Ad inizio secondo quarto Incitti (alla fine per lui saranno 17 punti) attacca il ferro, per il primo vantaggio messinese, e subito dopo piazza la bomba che mette margine tra le due squadre, dopo questo cambio in testa alla gara non ci saranno contro sorpassi di Ragusa. Con Bellomo ispirato, che chiuderà in doppia cifra la sua partita, Castenea va al risposo lungo sul 36-29.

Inizia il tira e molla tra i due quintetti in campo, Castanea grazie a Incitti e due incursioni di Ferenc vola sul +10 (42-32) costringendo al time out Ragusa. Gaetano e Sorrentino provano a più riprese a ricucire lo svantaggio ma nel finale, Incitti piazza una tripla dopo un generoso rimbalzo recuperato da Diaw, ma Ragusa è in bonus e coi liberi resta in scia. L’ultimo quarto inizia con Castanea avanti 53-48, Simone e Gaetano rimettono dietro di uno gli ospiti, seguono tre triple di Chakir, Cioppa che risponde e Ferenc che rimette avanti di quattro i suoi (59-55). Nel finale le due squadre si alternano dalla lunetta ma il divario resta abbastanza ambio. Quando manca poco più di un minuto alla fine Castanea approfitta degli spazi lasciati dagli avversari e Husam serve un alley oop a D’Aiello che fa 67-60. Sembra fatta per i gialloviola ma il punto esclamativo arriva con la stoppata di Ferenc su Epifani, il polacco si candida ad essere il migliore in campo grazie anche ai 19 punti a segno, top scorer della gara. Negli ultimi secondi Ragusa forza diversi tiri che non vanno e per riavere subito il pallone in mano mandano in lunetta il Castanea che arrotonda fino al 71-60.

Fortitudo Messina – Orlandina 47-98

Dura appena un tempo, di fatto, la partita del Polivalente dell’Annunziata tra Fortitudo Messina e Orlandina Basket. Il testacoda di questa ventesima giornata di campionato si chiude sul 47-98 per i paladini, dopo un primo tempo in equilibrio sul 30-40: i neroverdi segnano appena 17 punti nei secondi 20’. Fortitudo che già nel terzo quarto deve rinunciare per cinque falli a Simone Cavalieri e Kader, rimasti rispettivamente in campo per appena 14’54” e 12’46”. Miglior realizzatore neroverde è Mollica, autore di 16 punti, ma rotazioni per coach Claudio Cavalieri condizionate anche dalle non perfette condizioni fisiche di Tagliano che gioca solo 11’.

Orlandina che sin da subito prende la testa della gara con uno 0-6 di vantaggio. Al termine del primo quarto sarà avanti 14-27. Reazione della Fortitudo con un secondo parziale chiudo in vantaggio 16-13 che vale il 30-40 all’intervallo lungo. Nel finale però complice la resa offensiva bassa dal campo l’Orlandina aumenta sempre di più il vantaggio toccando anche il +50 nell’ultimo quarto. Gli ultimi punti sono i liberi finali di Mollica per i neroverdi con l’Orlandina che con il pallone in mano potrebbe toccare quota 100 ma non infierisce contro l’avversario.

Basket School Messina – Svincolati Milazzo 86-71

Non finisce più di stupire la formazione allenata da Sidoti, anche in una partita caratterizzata da un grande avvio degli ospiti che hanno toccato il +12 nel secondo quarto. Come sempre, una volta strette le maglie difensive, i giallorossi hanno lanciato uno sprint micidiale, prima riducendo fino al -3 all’intervallo, e poi con un super terzo quarto, vinto per 22-13. Nel finale spazio per il consueto show-time, con triple e schiacciate spettacolari, nel tripudio degli 300 spettatori del Polivalente.

Top scorer uno scatenato Labovic (23, 5 assist e 4 triple), osannato dai tifosi, benissimo anche Tartaglia (17) e Janic (12), ma contributo importante dalla panchina anche di Vujic, Buldo ed Elia Sidoti. Yeyap suggella la vittoria con due inchiodate. Di Dio, in quest’occasione limitato dai falli, chiude comunque in doppia cifra (11) e Busco dirige come sempre magistralmente l’orchestra giallorossa.

Siaz Piazza Armerina – Barcellona 74-72 (d.t.s)

Buon inizio di Barcellona che scappa già nel primo quarto sul 14-23 in campo ospite e all’intervallo lungo è saldamente avanti per 30-41. Nel terzo quarto però resa sotto la doppia cifra in fase offensiva, solo 8 punti, e i locali rientrano parzialmente. L’ultimo quarto inizia con il punteggio di 46-49. Ritrova il feeling con il canestro la squadra longanese, ma Piazza Armerina fa di meglio e dal 63-67 impatta trascinando la sfida all’over time. Qui ancora Barcellona che prova a prendere la testa ma dal 67-70 arriva un break di 5-0 che ribalta la sfida in favore dei locali che poi gestiscono il vantaggio minimo nel finale.

Risultati 20ª giornata

Fortitudo Messina – Orlandina 47-98

Siaz Piazza Armerina – Barcellona 74-72 (d.t.s)

Basket School Messina – Svincolati Milazzo 86-71

Virtus Kleb Ragusa – Castanea 60-71

Cus Catania – Sala Consilina 81-96

Bim Bum Rende – Viola Reggio Calabria 72-79

Classifica girone H

Orlandina 34 punti,

Virtus Kleb Ragusa, Pallacanestro Viola Reggio Calabria 30 punti

Sala Consilina 28 punti,

Piazza Armerina, Basket School Messina 24 punti,

Barcellona, Svincolati Milazzo 20 punti,

Rende, Castanea 12 punti,

Cus Catania 4 punti,

Fortitudo Messina 2 punti.

Articoli correlati