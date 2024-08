B Interregionale. Claudio Cavalieri nuovo coach di Castanea

I movimenti anche dalle squadre della provincia, Barcellona Basket 4.0 e Svincolati Milazzo, impegnate nello stesso girone

Le società di basket della provincia di Messina, iscritte al prossimo campionato di Serie B Interregionale, si stanno muovendo con tempi diversi in vista della prossima stagione. Se da una parte la Basket School Messina continua ad annunciare cestisti, il Castanea ha da poco ufficializzato lo staff tecnico. Per quanto riguarda la provincia Svincolati Milazzo e Barcellona 4.0 sono comunque più avanti.

Coach Cavalieri al Castanea

Dopo l’anno della salvezza con coach Baldaro i gialloviola si affidano a coach Cavalieri per la panchina. Il nuovo allenatore arriva dopo l’esperienza alla Fortitudo Messina dove ha fatto bene con i giovani in Serie C Gold, faticando poi lo scorso anno in B Interregionale. I neroverdi non avranno squadra over e quindi Claudio Cavalieri è stato libero di spostarsi a Castanea. L’head coach sarà affiancato nello staff tecnico da Filippo Frisenda e Giusy Ardizzone.

La preparazione atletica sarà affidata a Luigi Biondo insieme a Giuseppe Longo. Per quanto riguarda i dirigenti Nicola D’Ignoti rivestirà il ruolo di direttore sportivo, il dirigente responsabile sarà Alessandro Saccà, mentre Salvatore Spampinato indicato come dirigente accompagnatore.

Barcellona 4.0 svela i numeri di maglia

La società giallorossa sembra avere le idee chiare per la prossima stagione e annuncia i numeri di maglia dei dodici cestisti: Frizzarin 11, Cortese 4, Manfrè 17, Miaschi 1, Marangon 15, Lopukhov 3, Tyrtyshnik 2, Todorovic 12, Gojkovic 18, Indelicato 7, Peral 8, Palermo 21.

La società ha anche lanciato la compagna abbonamenti per le 11 partite casalinghe al PalAlberti e già in 180 hanno sottoscritto le tessere. Le squadra del Longano tra l’altro ha avviato una sinergia con la Nuova Igea Virtus per sottoscrivere un abbonamento comune tra le due realtà cestistica e calcistica.

Svincolati Milazzo in costruzione

La formazione mamertina ha già ufficializzato per la prossima stagione il giovane Michael Scredi, Sabino Malual, Giuseppe Giambò, Benkamin Jasarevic, Salvatore Maiorana, Giacomo La Bua, Angelo Salvatico, Luca Bolletta, Tomas Rimsa, Luka Lalic e Simone Quarta.