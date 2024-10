B Interregionale, il derby tra Bs Messina e Barcellona agli scolari

Nel sesto turno di B Interregionale vittoria in casa per Svincolati Milazzo, Castanea cede in trasferta sul campo di Angri

MESSINA – Il sesto turno di campionato sorride alle messinesi Basket School e Svincolati che si issano appaiate in terza posizione vincendo rispettivamente il derby con Barcellona e la sfida in casa contro Matera. Reggio Calabria passa a Piazza Armerina e continua ad essere capolista e imbattuta in stagione, Angri si riprende dopo lo stop di Rende e superando una generosa Castanea si mantiene in seconda posizione. Si sblocca l’Academy Catanzaro che batte in casa Marigliano e non ci sono più squadre a zero punti. Anche se vedendo giocare Barcellona al PalaTracuzzi resti il mistero di come la squadra di coach Biondo finora ne abbia vinto solo una.

Proprio il derby giocato a Messina tra Basket School Messina e Barcellona 4.0 è stata la partita più equilibrata del turno con soli due punti di scarto a dividere le due squadre sul parquet e due folte tribune piene di tifosi contrapposti che hanno animato con cori il match. Alla fine coach Sidoti l’ha spuntata su coach Biondo, ma la sfida ha visto le due squadre giocare una bella pallacanestro e ha vissuto di momenti in cui una delle due ha dominato sull’altra con parziali e contro parziali.

Settimana prossima torna in casa Castanea che sabato sfida l’Antoniana, Basket School Messina in trasferta a Rende domenica, sfida d’alta quota tra le prime due della classe Reggio Calabria e Angri, Piazza Armerina ospita la Svincolati Milazzo mentre al PalAlberti di Barcellona si sfidano longanesi e Academy Catanzaro, le due squadre al momento fanalino di coda del girone.

Basket School Messina – Barcellona 4.0 68-66

Partita di strappi quella giocata al PalaTracuzzi nel derby tra Basket School Messina e Barcellona 4.0. Ottimo avvio degli ospiti che provano a sovrastare fisicamente gli scolari che di fatto partono con un handicap nel punteggio di 1-10. Si rimettono in carreggiata Di Dio e compagni con un contro parziale di 11-2 ma il primo quarto è per Barcellona (17-23). Nel secondo arriva la reazione locale, ad incepparsi stavolta è l’attacco dei longanesi che subiscono un 6-0 che rimette completamente in partita la formazione di coach Sidoti che trova il massimo vantaggio sul 35-30 e all’intervallo lungo ha ribaltato la situazione conducendo per 39-36.

Nel terzo quarto le due formazioni si equivalgono alla fine (17-17), ma all’interno del parziale ci ha provato prima Barcellona a scappare con un break di 0-7 per il 39-43 e successivamente la replica della Basket School con un 11-0. In avvio di quarto parziale il punteggio vede i locali avanti 56-53, scolari che scappano sul +8 (61-53) e sembrano confelare la partita ma la tripla di Manfrè, i liberi di Frizzarin e un’altra bomba di

Tyrtyshnik rimettono in scia gli ospiti sul 67-66. Nel finale Di Dio non è perfetto in lunetta, fa uno su due, ma nell’ultimo possesso la possibile tripla della vittoria tentata da Lopukhov rimbalza sul ferro.

Di Dio in campo per tutta la partita per la Basket School e miglior realizzatore dei suoi con 21 punti. In doppia cifra anche Tartaglia a 14, unico uscito per cinque falli nella partita, e Yeyap a quota 12. Lato Barcellona Tyrtyshnik è il miglior realizzatore dei suoi con 20 punti, seguito da Manfrè 15, Lopukhov 12 e Frizzarin 10. Partita di soli 8 minuti in campo per Cortese che lascia il campo per cinque falli raggiunti.

Angri – Castanea 78-71

Impegno complicato per i gialloviola di Claudio Cavalieri che dopo un turno di stop forzato hanno sfidato in trasferta l’Angri, una delle formazioni più in forma di questo avvio di campionato. Si rivede sul parquet Raul de la Cruz il più utilizzato dopo Angarica e Simone Roberto top scorer di Castanea con 20 punti che lascia il campo nel pieno della rimonta per cinque falli raggiunti. In doppia cifra anche Angarica (14) che gioca una partita sontuosa sotto il ferro recuperando 17 rimbalzi, Boccasavia (12), de la Cruz (11).

Primo quarto spettacolare con il tabellone che dice 26-25. Nella parte centrale della partita l’Angri costruisce il suo vantaggio. Prima chiude il secondo quarto con uno scarto di tre punti (17-14) con conseguente punteggio all’intervallo che vede Castanea inseguire sotto 43-39. Nel terzo parziale ancora qualche punto in più per i locali che con il 19-15 si portano sul 62-55, dopo aver toccato il massimo vantaggio di +15. Castanea prova la reazione con un bel quarto quarto, finalmente vinto 16-17, ma dopo esserci riportata sotto 72-68 subisce l’allungo finale locale che fissa il punteggio sul 78-71. Formazione di casa trascinata dai 22 punti di Milojevic.

Svincolati Milazzo – Matera 98-93

Successo per la Svincolati Milazzo che vince in casa uno scontro diretto contro Matera. Partita piacevole al Pala Milone, con la formazione del presidente Giambò che dà lo strappo decisivo già all’intervallo quando chiude avanti per 48-38. Matera prova a restare agganciata nel punteggio nel terzo e facendo suo il quarto quarto dimezza lo svantaggio, ma i mamertini controllano nel finale e si aggiudicano la sfida per 98-93. Si è segnato tanto con Milazzo sempre oltre 20 punti in tutti e quattro i quarti. Top scorer della gara Scredi con 22 per Milazzo, seguono Airaghi per gli ospiti e Rimsa a 21, i due in questione sono anche i più presenti a rimbalzo con 18 per il pugliese e 15 per il siciliano. Tra le fila della Svincolati doppia cifra anche per Lalic (18), Quarta (13) e Salvatico (10).

Risultati e classifica girone H

Antoniana – Rende 71-84

Piazza Armerina – Reggio Calabria 67-83

Angri – Castanea 78-71

Svincolati Milazzo – Matera 98-93

Academy Catanzaro – Marigliano 78-56

Basket School Messina – Barcellona 4.0 68-66

Redel Reggio Calabria 12 punti

Angri 10 punti

Svincolati Milazzo e Basket School Messina 8 punti

Rende, Virtus Matera 6 punti

Castanea Basket*, Piazza Armerina*, Antoniana, Marigliano 4 punti

Barcellona 4.0, Academy Catanzaro 2 punti

*una gara in meno

