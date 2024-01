B Interregionale. La Viola Reggio Calabria batte la Fortitudo Messina

I derby tra Orlandina-Basket School e Svincolati Milazzo-Castanea se li aggiudicano le squadre in casa. Il recap della 17ª giornata e la classifica del girone H

Nel turno infrasettimanale di Serie B Interregionale dominante il fattore casa. Quattro incontri su sei terminano con la vittoria della squadra che ospitava, fanno eccezione Piazza Armerina che si impone a Catania contro il Cus dopo un supplementare e la Virtus Kleb Ragusa che espugna il PalAlberti di Barcellona.

Partite equilibrate anche le altre, con la capolista Orlandina opposta agli “scolari” di coach Sidoti che vince di quattro punti il derby, si impone di sei lunghezze la Svincolati Milazzo contro Castanea al PalaMilone nell’unico derby tra messinesi di giornata. Decisamente più larghe le vittorie di Sala Consilina su Rende, quasi trenta punti il divario finale, e della Viola Reggio Calabria nella sfida tra le due squadre dello Stretto vinto contro la Fortitudo Messina.

Tra un paio di giorni si torna in campo, Castanea ospita i reggini, la Fortitudo Messina attende il Cus Catania in una sfida di bassa classifica in cui può provare a sbloccarsi, in casa anche la Basket School contro Sala Consilina e tornerà ad affollarsi nel weekend il Polivalente della Cittadella Universitaria. In trasferta le squadre della provincia Barcellona e Svincolati rispettivamente contro Rende e Ragusa ed anche la capolista Orlandina che fa visita a Piazza Armerina.

Viola Reggio Calabria – Fortitudo Messina 94-73

Il black-out totale nella seconda metà del terzo quarto costa carissimo alla Fortitudo Messina che torna dalla trasferta di Reggio Calabria con una sconfitta per 94-73. Grande il rammarico per i neroverdi che incassano un parziale molto più ampio di quanto meritato sul campo, dopo 25’ giocati di fatto alla pari al cospetto della Viola. Un maxi-parziale di 27-4 spezza in due il corso del match, ma non cancella l’ottima impressione destata dai ragazzi di Claudio Cavalieri nella prima metà della gara. Top scorer dell’incontro è Danilo Tagliano, autore di 29 punti e fattore assoluto nella fase iniziale della partita; doppia cifra anche per Kader che chiude con 17 punti, 11 rimbalzi e 5 stoppate.

Orlandina – Basket School 79-75

Si interrompe la striscia di vittorie per la Basket School che cede sul parquet di Capo D’Orlando, dopo aver accarezzato a lungo il sogno di bissare l’impresa contro la capolista Orlandina, 79-75 il finale. I giallorossi hanno condotto a lungo il match, toccando persino il +13 nel terzo quarto, trascinati da un mostruoso Di Dio (32 con 6/8 da 3), ma hanno subito il ritorno dei padroni di casa, soffrendo molto per l’assenza del rientrante Yeyap gravato di falli. In doppia cifra anche Tartaglia (13) e Labovic (10), ma prova gagliarda di tutta la squadra, che ha fatto sudare le proverbiali sette camicie agli uomini di Bolignano.

Barcellona 4.0 – Virtus Kleb Ragusa 84-89

Sfiora l’ennesima impresa la formazione di coach Biondo contro un’altra corazzata del girone. Un quarto per parte nel primo tempo con le squadre che al riposo lungo si equivalgono sul 37-38, sarà una partita equilibrata col punteggio in parità 13 volte e che cambia padrone undici volte. Nel terzo quarto arriva l’accelerazione dei locali dieci minuti corali che valgono 28 punti e li vedono passare a condurre sul 65-60. Nel quarto quarto Ragusa si riavvicina e nell’ultimo minuto trova lo sprint finale (parziale di 2-11) innescato dalla tripla di Brown dall’82-78 porta alla vittoria finale ospite.

Svincolati Milazzo – Castanea 86-80

Dopo un primo quarto equilibrato (21-19) Milazzo piazza l’accelerazione decisiva nei secondi dieci minuti di gioco portandosi avanti all’intervallo lungo per 49-37, poco prima Milazzo aveva toccato il vantaggio massimo di 15 punti (49-34). Tra secondo e terzo quarto 14 punti di Manfré e 11 di Battaglia per i mamertini, ma Castanea era stata coriacea nel riportarsi addirittura avanti a metà terzo quarto sul 57-58 e poco dopo il nuovo allungo degli Svincolati aveva chiudo il terzo quarto sul 70-60. Ancora una volta i gialloviola con un parziale di 0-11 tornano addirittura avanti per 70-71, ma nel finale si arrendono ai liberi di Manfré, Guerra e Bolletta. Tra le fila del Castanea 22 punti per Ferenc e 17 per Bellomo, in doppia cifra anche D’Aiello (11) e Chakir (10).

Risultati 17ª giornata Serie B Interregionale

Cus Catania – Siaz Piazza Armerina 100-104

Sala Consilina – Bim Bum Rende 87-58

Barcellona 4.0 – Virtus Kleb Ragusa 84-89

Svincolati Milazzo – Castanea 86-80

Viola Reggio Calabria – Fortitudo Messina 94-73

Orlandina – Basket School 79-75

Classifica girone H

Orlandina 28 punti,

Pallacanestro Viola Reggio Calabria, Virtus Kleb Ragusa 26 punti,

Sala Consilina 24 punti

Piazza Armerina 22 punti,

Barcellona 20 punti,

Svincolati Milazzo, Basket School Messina 18 punti,

Rende 10 punti,

Castanea 8 punti,

Cus Catania 4 punti,

Fortitudo Messina 0 punti.