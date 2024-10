B Interregionale. Prima vittoria Barcellona, sconfitte Basket School e Milazzo

Agli scolari fatale il black out nel terzo quarto a Marigliano, gli Svincolati cedono solo nel finale a Reggio Calabria

Fattore casa determinante anche nella quinta giornata di Serie B Interregionale. Le cinque formazioni cestistiche che hanno giocato in casa hanno ottenuto i due punti della vittoria al termine dei quattro quarti regolamentari. La sesta sfida in programma, tra Castanea Basket e Sia Piazza Armerina è stata rinviata ufficialmente per maltempo, ma ufficiosamente perché il PalaTracuzzi ha subito nuove infiltrazioni dal tetto. Con i gialloviola che stanno avendo problemi a tornare a giocare al Polivalente della Cittadella Universitaria.

Tornando al basket giocato finalmente si è sbloccata Barcellona 4.0 che seppur con un piccolo giallo finale, il coach degli ospiti Aldo Festinese ha accusato un leggero malore a fine terzo quarto, è riuscita a prevalere sulla pallacanestro Antoniana sbloccandosi in campionato. Settimana prossima sfida al PalaTracuzzi nel derby contro la Basket School Messina che è uscita sconfitta da Marigliano ma aveva chiuso il primo tempo avanti 32-40 con un massimo vantaggio di +12 prima di un black out nel terzo quarto con soli sei punti segnati.

Per l’altra messinese in campo nel fine settimana la Svincolati Milazzo l’impegno in casa della capolista Reggio Calabria era proibitivo, ma i ragazzi del presidente Giambò hanno rischiato davvero il colpaccio. Addirittura avanti, seppur di soli due punti all’intervallo lungo, hanno tenuto testa ai reggini fino al quarto quarto dove sono calati solo negli ultimi tre minuti, una partita molto lottata con 14 cambi di vantaggio. Settimana prossima ospiteranno in casa Matera, mentre Castanea farà visita ad Angri, sconfitta a sorpresa a Rende, in attesa di capire quando recupererà la partita contro Piazza Armerina.

Marigliano – Basket School Messina 67-63

Terzo quarto fatale per la Basket School Messina, quasi sette minuti senza trovare la via del canestro e i peloritani, che avevano toccato anche il +12, incassano un parziale di 30-12 che di fatto decide la partita. Eppure la Basket School Messina avrebbe ancora la chance di conquistare la vittoria, trova il nuovo vantaggio sul 53-55 nell’ultimo quarto, ma poi incassa un nuovo break di 11-0 che la manda definitivamente ko. Il 2005 Sebastian Josè Gonzalez è il grande protagonista della serata con 25 punti, mentre agli scolari non bastano i 14 messi a segno da Di Dio (tutti nel primo tempo) e, soprattutto, i 17 di Caruso che aveva provato a trascinare i compagni nel complicato ultimo quarto.

Con Diakhate non utilizzabile per un problema fisico, Pippo Sidoti sceglie il quintetto iniziale formato da Di Dio, Busco, Miaffo, Tartaglia e Yeyap, che dopo appena un minuto lascia il posto a Guduric. Busco sblocca il punteggio dopo oltre un minuto e mezzo senza canestri, con Di Dio che poi infila la bomba dello 0-5. Marigliano si sblocca a 7’36” con Gonzalez, Guduric stoppa Filipovic e Miaffo insacca la tripla del 2-8. Si segna pochissimo, Guduric commette tre falli in un lampo e riparte la staffetta con Yeyap, mentre Ogiemwonyi fa 2/2 ai liberi (7-10 a 3’57”). Di Dio, poi, piazza cinque punti consecutivi per l’allungo sul 9-17 con cui va in archivio il primo quarto. Si riparte con Pulito per Busco in cabina di regia e con un parzialino di 4-0 per i campani firmato Spera e Filipovic. La Basket School Messina torna a segnare ancora con capitan Di Dio a 7’26” dall’intervallo lungo, ma Gonzalez risponde con la prima tripla della sua serata (16-19). Di Dio regge l’attacco peloritano, Caruso e Gonzalez si sfidano a suon di triple e si entra negli ultimi cinque minuti sul 21-29, con l’argentino che realizza anche il libero del +9. Mollica firma il 21-32, Yeyap commette il secondo fallo della sua partita e ancora l’inarrestabile Caruso pesca il massimo vantaggio sul 22-34 a 3’22” (9 nel quarto per l’argentino). Segna Busco, Marigliano trova un paio di preziosi canestri e rientra sul 32-37 con i due punti di John, ma è Miaffo a chiudere il quarto con la bomba del 32-40.

Al rientro dall’intervallo lungo è tutta un’altra partita: Basket School Messina poco convincente in attacco. Segna Tartaglia, ma i campani rientrano in scia con i canestri di Sakalas e la bomba di Gonzalez, anche sfruttando le tante palle perse dai giallorossi (40-42 a 6’47”). Altri due sussulti offensivi di Tartaglia (tutti suoi i 6 punti realizzati nel quarto), ma tra il terzo fallo personale di Busco e i canestri di Ogiemwonyi e Filipovic, Marigliano acciuffa il primo vantaggio della serata a 3’43” dalla sirena e poi allunga anche sul 50-46 con cui si entra nell’ultimo parziale. Negli ultimi tre minuti abbondanti le due squadre non trovano più la via del canestro. Tutto da rifare per la Basket School Messina, Filipovic firma l’allungo sul +6, ma Caruso scuote i compagni con la tripla del 52-49, interrompendo un’astinenza offensiva durata 6’59”. Miaffo accorcia ulteriormente sul -1, Tartaglia pareggia a quota 53 e Caruso firma il nuovo vantaggio peloritano sul 53-55 a 6’40” dalla sirena. Sul più bello e nel momento in cui sembra che la Basket School possa controllare il gioco, Marigliano piazza un break di 11-0, trascinata dalla prestazione strepitosa di Gonzalez (64-55 a 3’09”). Altri quattro pesantissimi minuti di astinenza dal canestro per i peloritani, interrotti da una nuova tripla di Caruso (64-58), ma Gonzalez è immarcabile e a poco servono i punti di Tartaglia e Guduric che riportano Messina sotto di tre punti (66-63) a una manciata di secondi dalla fine, con Gonzalez che sigilla la vittoria con l’1/2 dalla lunetta.

Barcellona 4.0 – Antoniana 88-84

Primo quarto a ritmi elevati tra le due formazioni che vanno entrambe oltre quota venti punti (26-24 per i padroni di casa). La formazione di coach Biondo si conferma anche nel secondo quarto mettendo a segno 25 punti e chiudendo avanti all’intervallo, staccando gli ospiti, per 51-41. L’Antoniana subisce il massimo svantaggio ad inizio terzo quarto, sotto di 16 sul 57-41, però non demorde e prova a riportarsi sotto, andando sopra i venti punti alla fine del terzo quarto e vincendo la mini partita in quei dieci minuti (19-23) e 70-64 il punteggio all’inizio dell’ultimo quarto. Barcellona terrà botta nel finale all’Antoniana che nonostante si confermi prolifica anche nell’ultimo spicchio di gara non riuscirà a ricoprire lo svantaggio. A far la differenza a fine gara le migliori percentuali di Barcellona e soprattutto quasi il doppio delle triple 9 contro 5 dell’Antoniana. Frizzarin e Manfrè migliori realizzatori della partita per Barcellona con 25 e 21 punti. Cortese domina sotto canestro con 11 rimbalzi.

Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 88-79

Partita vera, equilibratissima e di alta classifica al Pala Lentimele di Reggio Calabria. Milazzo si presenta e chiude avanti il primo quarto 18-20, nel secondo le due squadre si equivalgono (24-24) e gli Svincolati vanno al riposo lungo sul 42-44. L’intensità non cala e anzi nel terzo quarto le due formazioni toccano il loro massimo ma Reggio trova due punti in più col 27-25 che vale a fine terzo quarto la perfetta parità 69-69. Decisivo l’ultimo quarto dove Paulinus per i calabresi trova undici dei ventisei punti totali della sua partita e trascina i suoi alla vittoria, si incarta invece Milazzo che ne segna solo dieci e non ha potuto contare su Rimsa escluso dalla partita per cinque falli raggiunti. I migliori tra i mamertini sono Quarta e Scredi a 22 punti ciascuno, in doppia cifra anche Lalic (14) e Bolletta (11).

Risultati quinta giornata Serie B Interregionale

Matera – Catanzaro 93-66

Reggio Calabria – Svincolati Milazzo 88-79

Rende – Angri 85-82

Marigliano – Basket School Messina 67-63

Barcellona 4.0 – Antoniana 88-84

Castanea – Piazza Armerina (rinviata a data da destinarsi)

Classifica Division H

Redel Reggio Calabria 10 punti

Angri 8 punti

Virtus Matera, Svincolati Milazzo, Basket School Messina 6 punti

Castanea Basket*, Piazza Armerina*, Antoniana, Marigliano, Rende 4 punti

Barcellona 4.0 2 punti

Academy Catanzaro, 0 punti

*una gara in meno

