B Interregionale, vigilia del derby tra Basket School Messina e Viola

Il dirigente Donia: "Partita fondamentale che vogliamo vincere". In questo turno Svincolati Milazzo ospita Angri, Barcellona a Marigliano, Castanea a Catanzaro

MESSINA – Ultime sfide di regular season per la Basket School Messina, attesa domenica dal derby con la Pallacanestro Viola Reggio Calabria valido per la ventesima giornata della Serie B interregionale. Sarà una settimana cruciale, con i giallorossi impegnati mercoledì a Piazza Armerina e, nell’ultimo turno, ancora al PalaTracuzzi contro Angri. Dopo la sconfitta della scorsa settimana nella stracittadina con Castanea, i giallorossi si tuffano nell’impegno contro la capolista, importante al di là del campanile e con i punti in palio che varranno anche nel play-in gold: “È una partita fondamentale – dice il general manager Bruno Donia – un derby che vogliamo vincere e per il quale abbiamo chiamato a raccolta i nostri tifosi. Speriamo di avere un PalaTracuzzi colmo di entusiasmo, soprattutto perché noi siamo tornati in palestra concentrati, cercando di non commettere gli stessi errori della scorsa partita e fare di più in quello che è appuntamento da non fallire. È importante che la gente ci dia il suo contributo, che stia con noi e che domenica sia una grande giornata di sport”.

Palla a due di Basket School Messina-Pallacanestro Viola Reggio Calabria al PalaTracuzzi alle 18. Arbitri dell’incontro Paolo Filesi di Chiaramonte Gulfi e Daniele Barbagallo di Acireale. Biglietti d’ingresso, al costo di 5€, acquistabili al botteghino del PalaTracuzzi. Accesso gratuito all’impianto per under 18, accreditati, possessori di tessera Fip, forze dell’ordine e per studenti, docenti e personale scolastico degli istituti precedentemente autorizzati che hanno aderito all’iniziativa lanciata in settimana dalla Basket School Messina. Interessati gli Istituti Comprensivi “Santa Margherita”, “Salvo D’Acquisto”, “Mazzini”, “Tremestieri” e “Catalfamo” e l’Istituto d’Istruzione Superiore “Verona Trento”. Per accedere al palazzetto basterà comunicare il proprio nome e cognome al botteghino. Si ricorda, inoltre, che i tifosi della Pallacanestro Viola Reggio Calabria non potranno acquistare il biglietto al botteghino, ma dovranno presentarsi al PalaTracuzzi già minuti del tagliando d’ingresso, precedentemente acquistato secondo le modalità stabilite dalla società ospite.

Le altre messinesi. Castanea Basket Messina 2010 sarà impegnata a Catanzaro contro l’Academy, Barcellona in trasferta anche in quel di Marigliano, mentre la Svincolati Milazzo attende in casa Angri. Quest’ultima sfida vedrà le due squadre sfidarsi per la seconda piazza e la speranza è che i giallorossi al PalaTracuzzi possano fare lo sgambetto alla capolista Viola.

La classifica del girone H

Redel Reggio Calabria 36 punti

Svincolati Milazzo, Angri 26 punti

Piazza Armerina 24 punti,

Basket School Messina 22 punti,

Castanea Basket 18 punti

Virtus Matera, Marigliano 16 punti

Academy Catanzaro 14 punti

Antoniana, Rende 12 punti

Barcellona 4.0 6 punti